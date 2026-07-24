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Die Kölner Comic-Ikone Ralf König hat auf Facebook erklärt, dass er nicht in den gerade angekündigten Film "Der bewegte Mann  Reloaded" eingebunden gewesen sei. "Man bot mir zwar an, ein Drehbuch zu schreiben, aber mir fiel nach langem Überlegen dazu nichts [G]escheites ein und ich wollte mir nichts aus der Nase popeln", erklärte der 65-Jährige. Für den geplanten Film sollen einige Schauspieler wie Til Schweiger wieder ihre Rollen von vor über 30 Jahren übernehmen (queer.de berichtete).



Er selbst habe bereits eine Fortsetzung geschrieben, die aber nicht zur Verfilmung geeignet sei, so König: "MEINE kleine Fortsetzung findet sich in der 30[-]Jahre-Jubiläumsausgabe des Comics bei Rowohlt, da begegnen sich Norbert, Waltraut und Axel und Doro nach all der Zeit in einem Restaurant. Das fühlte sich glaubhaft an, hat mit nur 7 Comicseiten aber zu wenig Stoff für einen Film." Ferner erklärte er: "Das neue Drehbuch kenne ich nicht und kümmere mich auch lieber weiter um meine verfluchten Nibelungen. Die können sie dann gerne verfilmen." Dazu veröffentlichte er seine Comic-Fortsetzung auf Facebook.



König hatte den Comic "Der bewegte Mann" 1987 veröffentlicht, er wurde schnell zu einem Bestseller in der schwulen Szene. 1994 kam dann die sehr erfolgreiche Verfilmung von Sönke Worthmann. Von 2003 bis 2005 lief auf Sat.1 die Sitcom "Bewegte Männer" mit mäßigem Erfolg, 2017 ging in Hamburg eine Musical-Adaption an den Start (queer.de berichtete).

In diese Adaptionen war König so gut wie nicht eingebunden: "Ich hatte damals schon mit dem Wortmann-Film nur bedingt zu tun, au[ß]er dass die Vorlage von mir war, mit der SAT1-Serie 'Bewegte Männer' gar nichts und zuletzt mit dem Hamburger Musical auch überhaupt nichts", stellte er klar. König äußerte sich ambivalent zur Verfilmung aus dem Jahr 1994  sie sei glattgeschliffen, aber auch unterhaltsam und handwerklich gut gemacht, befand er. Die Sitcom "Bewegte Männer" hielt er dagegen für "grottenschlecht" und in Teilen schwulenfeindlich. (cw)