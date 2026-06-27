Angriff auf trans Frau in Berlin-Wedding

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Triftstraße/Tegeler Straße, Berlin

Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlich transfeindlichen Vorfalls (Bild: Polizei Berlin / Youtube)

Ein bislang unbekannter Mann soll nach Angaben der Berliner Polizei am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Wedding eine trans Frau angespuckt und beleidigt haben. Die 33-Jährige zeigte den Angriff über die Internetwache der Hauptstadt-Polizei an.

Demzufolge war die Transfrau gegen 15:20 Uhr an der Ecke Triftstraße/Tegeler Straße zu Fuß unterwegs, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegengekommen, sie angespuckt und transphob beleidigt haben soll. Sie soll im Gesicht, am Hals und der Schulter getroffen worden sein. Anschließend soll der Unbekannte weitergefahren sein.

Die Ermittlungen zur Körper­ver­letzung und Beleidigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. Dies ist in Fällen von vermuteter queer­feindlicher Hass­kriminalität üblich.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (pm/cw)

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Triftstraße/Tegeler Straße, Berlin
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