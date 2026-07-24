Rumänische Großstadt verbietet CSD-Demo



Die Stadt Oradea duldet keine Demos für queere Rechte  die Menschen gehen trotzdem auf die Straße (Bild: Council of Europe Commissioner for Human Rights)

Heute, 13:07h 3 Min.

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Die westrumänische Großstadt Oradea (Großwardein) verweigert zum vierten Mal in Folge die Genehmigung für einen CSD-Marsch. Wie die lokale Organisation Ark Oradea mitteilte, lehnten die Stadtbehörden für die für diesen Samstag geplante Demonstration erneut sämtliche Anträge ab. Damit bleibt Oradea mit seinen rund 180.000 Einwohner*­innen die einzige Großstadt in der Europäischen Union, in der die Kommunalverwaltung Pride-Veranstaltungen wiederholt systematisch verhindert.



Nach Angaben des Vorsitzenden von Ark Oradea, Iulian Dițiu, reichten die Organisator*­innen im Vorfeld mehr als 100 mögliche Routenoptionen ein. Die Stadtverwaltung lehnte diese am Mittwoch mit Verweis auf angebliche Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen und Baustellenarbeiten ab. In den Vorjahren hatte die Verwaltung die Absagen ebenfalls stets mit technischen oder administrativen Gründen begründet. Eine Stellungnahme des Bürgermeisters, der einer christlich-konservativen Partei angehört, liegt nicht vor.Die Organisator*­innen kündigten an, die Demonstration am Samstag trotz der fehlenden Genehmigung durchzuführen  unter dem Motto "Oradea ist für alle da". Dițiu beschrieb die Situation sowohl als "ermutigend als auch enttäuschend".

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Letztes Jahr mussten Teilnehmende Geldstrafen zahlen

Bereits letztes Jahr versammelten sich zwischen 500 und 600 Menschen zu einem unangemeldeten Marsch, in dessen Folge gegen neun Personen Geldbußen von umgerechnet rund 4.000 Euro verhängt wurden. Für die diesjährige Demonstration haben Vertreter*innen mehrerer diplomatischer Vertretungen sowie die rumänische Ombudsperson für Menschenrechte ihr Kommen zugesagt.



Der Fall stößt auch international auf Kritik: Mehr als 150 Organisationen aus 30 Ländern forderten die rumänischen Behörden in einer gemeinsamen Erklärung auf, das EU-weit verankerte Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Sie warnten davor, dass das systematische Verbot von Pride-Märschen ein Indikator für den Rückbau demokratischer Standards und der Rechtsstaatlichkeit sei.



Auch die Europäische Union rügt die rumänischen Behörden. Gleichstellungskommissarin Hadja Lahbib aus Belgien und Justizkommissar Michael McGrath aus Irland schalteten sich in den Fall ein. Auf Social Media erklärten sie: "Menschen in Ordea sollten wie in jeder anderen europäischen Stadt friedlich für ihre Rechte demonstrieren und ohne Angst zusammenkommen können."

