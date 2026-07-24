Berlin: Queere Parteiorganisationen unterstützen World Pride 2032



Amsterdam macht sich gerade für den World Pride hübsch (Bild: IMAGO / ANP)

Heute, 13:37h 3 Min.

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Die Berliner Parteiorganisationen von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP haben am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung der Berliner Bewerbung für den World Pride 2032 aufgerufen. "Politisch trennt uns Vieles", heißt es in der Erklärung. Bei dem Welt-CSD ziehe man aber an einem Strang, weil die Chance bestehe, "Berlin als Regenbogenhauptstadt nachhaltig zu stärken". Deshalb müsse die Bewerbung des CSD bereits im kommenden Jahr finanziell unterstützt werden.



Der CSD-Verein in Berlin bezeichnete die Erklärung als "wichtiges Signal". CSD-Vorstandsmitglied Marcel Voges verlangt nun nächste Schritte: "Jetzt müssen den Worten Taten folgen: Die Unterstützung der Bewerbung und die Finanzierung der WorldPride 2032, sowie eine Strategie für eine starke Regenbogenhauptstadt, gehören in den Koalitionsvertrag der neuen Berliner Landesregierung", so Voges.

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CDU hat World Pride ins Regierungsprogramm aufgenommen

Die Berliner CDU hat in ihrem Regierungsprogramm die Unterstützung des World Pride bereits aufgenommen (queer.de berichtete). Für die Partei tritt bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September der offen schwule Kultur- und Finanzsenator Stefan Evers an (queer.de berichtete).



Der Welt-CSD gehört zu den größten internationalen Veranstaltungen der queeren Community und verbindet politische Sichtbarkeit mit erheblichen Impulsen für queere Kultur und Tourismus. Bei erfolgreicher Bewerbung würde der in der Regel alle zwei Jahre stattfindende World Pride erstmals in Deutschland stattfinden, nach unter anderem Amsterdam in diesem Jahr. 2028 wird der CSD in Kapstadt zur internationalen Veranstaltung ausgebaut, für 2030 läuft noch die Bewerbungsphase. (cw)

Gemeinsame Erklärung der queeren Parteiorganisationen der demokratischen Parteien



Politisch trennt uns Vieles  für manche auch über die Schmerzgrenze hinaus. Dessen sind wir uns bewusst. Bei einem Thema sind wir uns allerdings einig: Wir stärken dem Berliner CSD e. V. bei seiner Bewerbung für die WorldPride 2032 den Rücken.



Wo es um Freiheit, Menschenwürde und den Schutz queeren Lebens geht, ist Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg wichtig und möglich. Eine erfolgreiche Bewerbung gelingt nur, wenn Politik, Community und Zivilgesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen und ein WIR-Gefühl in der Stadt entsteht.



Deshalb sprechen wir uns dafür aus, die Bewerbung des Berliner CSD e.V. bereits im kommenden Jahr finanziell zu unterstützen, und fordern, dass die Ausrichtung der WorldPride finanziell verbindlich abgesichert wird. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Vorhaben im nächsten Koalitionsvertrag verankert wird.



Die WorldPride 2032 ist weit mehr als ein internationales Großereignis. Sie bietet die Chance, Berlin als Regenbogen­hauptstadt nachhaltig zu stärken  mit einer langfristigen Strategie für den Schutz queeren Lebens, die Förderung queerer Kultur und Infrastruktur sowie einem klaren Bekenntnis zu Vielfalt, Demokratie und dem Schutz der Menschenrechte.



Darüber hinaus appellieren wir an alle, die beim diesjährigen Christopher Street Day demonstrieren und feiern: Gebt aufeinander Acht, seid solidarisch. Äußert Kritik in der Sache, aber friedlich. Der Berliner CSD setzt ein Zeichen für Zusammenhalt, Freiheit und eine offene, vielfältige Gesellschaft.



Unterzeichnende:

- DIE LINKE Queer Berlin (DIE LINKE.)

- LiSL Berlin-Brandenburg (FDP)

- LSU Berlin (CDU)

- QueerGrün Berlin (Bündnis 90/Die Grünen)

- SPDqueer Berlin (SPD)



mit Unterstützung durch den Berliner CSD e. V.