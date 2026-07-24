Wie queer sind die neuen Euro-Geldscheine?

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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag zehn mögliche Designs für die kommende Serie der Euro-Banknoten vorgestellt. Die europäische Öffentlichkeit kann nun in einer Online-Umfrage darüber abstimmen, welches Design man bevorzugt. Der EZB-Rat wird dann wohl Ende des Jahres einen Vorschlag auswählen. Ab wann man die Geldscheine in den Händen halten kann, ist noch unklar.



Als Vorgabe hat die EZB die Themen "Europäische Kultur" sowie "Flüsse und Vögel" gegeben. Beim Thema "Kultur" sind auf der Vorderseite berühmte, von der EZB vorgegebene Menschen aus Europa abgebildet, etwa der deutsche Komponist Ludwig van Beethoven (1770-1827) auf dem 10-Euro-Schein oder die österreichische Friedenaktivistin Bertha von Suttner (1843-1914) auf dem 200-Euro-Schein. Die Rückseiten zeigen Darstellungen wie Straßenkunst (5 Euro), ein Gesangsfestival (10 Euro) oder eine Bibliothek (50 Euro).



Bei "Flüsse und Vögel" gibt es eine geografischen Reise des Wassers von den Bergen bis zum Ozean, kombiniert mit heimischen Vögeln auf der Vorderseite und europäischen Institutionen auf der Rückseite. Das Europäische Parlament soll etwa den 5-Euro-Schein schmücken, der Europäische Gerichtshof soll auf der 50-Euro-Note zu sehen sein.



| Direktlink | EZB-Chefin Cristine Lagarde stellt die neuen Entwürfe vor

Einige der von der EZB vorgestellten Entwürfe sind  wie der Schweizer Franken seit 1995  im Hochformat angelegt. Das dürfte insbesondere der Handy-Generation entgegenkommen, die mit Hochformat-Videos aufwäschst.

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Leonardo da Vinci soll auf 100-Euro-Schein

Aus queerer Sicht gibt es einiges Interessantes in den Scheinen. So soll auf dem 100-Euro-Schein der italienische Künstler Leonardo da Vinci (1452-1519) abgebildet werden, der auf queer.de als "schwule Renaissance-Ikone" bezeichnet wurde. Er wurde im Alter von 24 Jahren mit drei weiteren jungen Männern beschuldigt, sexuelle Beziehungen mit dem 17-jährigen Stricher Jacopo Saltarelli gepflegt zu haben. Ein Kunsthistoriker glaubt auch herausgefunden zu haben, dass es sich beim berühmten Werk "Mona Lisa" in Wirklichkeit um einen Mann, einen Liebhaber von da Vinci gehandelt habe (queer.de berichtete).



So sieht Leonardo da Vinci auf Designvorschlag C aus (Bild: ECB)

Die Mehrheit der Biograf*innen geht davon aus, dass seine primäre Anziehung Männern galt. Andere glaubten, er habe zölibatär gelebt. Sigmund Freud (1856-1939) argumentierte etwa, dass da Vinci nach dem traumatischen Unzuchtsprozess seine sexuellen Impulse weitgehend unterdrückte und seine gesamte Energie in die Wissenschaft und Kunst steckte.



Auf der 5-Euro-Note soll zudem Maria Callas (1923-1977) abgebildet sein. Obwohl die griechische Sängerin selbst offenbar nicht queer war, nimmt sie  insbesondere in der Opernkultur  aufgrund ihres dramatischen Lebens, ihrer künstlerischen Hingabe und ihrer großen queeren Fanbasis einen historischen Status als bedeutende Ikone ein (queer.de berichtete).

Viele queere Vögel in der Natur-Serie

Auch bei der Reihe mit Vögeln und Flüssen gibt es einiges Queeres, da bei vielen dieser Tiere gleichgeschlechtliches Paarverhalten nachgewiesen wurde. Ein Beispiel ist der Weißstorch auf dem 50-Euro-Schein. Für Schlagzeilen sorgte 2023 ein weibliches Storchpaar im tschechischen Chýnov. Zwei Storchweibchen bauten ein gemeinsames Nest und legten zusammen acht Eier, die durch Fremdpaarungen befruchtet waren. Sie zogen die Küken danach erfolgreich gemeinsam auf  inklusive gleichberechtigter Brutarbeit und Fütterung.



Der Storch auf Vorschlag J (Bild: ECB)

Auch beim Basstölpel, der für den 200-Euro-Schein vorgesehen ist, gibt es gleichgeschlechtliche Liebe: Die Tiere gehen lebenslange Partnerschaften ein und führen komplexe Balzrituale durch. Da Männchen und Weibchen optisch und im Verhalten kaum zu unterscheiden sind, kommt es in den dicht besiedelten Brutkolonien regelmäßig zu gleichgeschlechtlicher Balz und Bindung. (dk)