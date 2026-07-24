Wegen zu viel Vielfalt in "Die Odyssee": Elon Musk plant "historisch akkurate" KI-Verfilmung



Elon Musk hebt mal wieder seinen rechten Arm (Bild: IMAGO / Image Press Agency)

Heute, 16:31h 2 Min.

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Tech-Milliardär Elon Musk hat auf X angekündigt, mit seinem KI-Tool "Grok Imagine" eine eigene, in voller Länge KI-generierte Filmversion von Homers "Die Odyssee" zu produzieren. Die Fassung solle noch vor Jahresende erscheinen und, so der reichste Mann der Welt, "historisch akkurat" sowie getreu der Kunst Homers sein.



Hintergrund ist, dass Musk schon seit Monaten Kritik an Christopher Nolans aktueller Kino-Adaption des antiken Epos übt. Musk hatte dem Regisseur wegen der Besetzung unter anderem vorgeworfen, "anti-weiß" zu agieren. Besonders erregt zeigte sich der SpaceX-Chef über die Besetzung von Helena von Troja mit der schwarzen Schauspielerin Lupita Nyong'o sowie der Mitwirkung von trans Schauspieler Elliot Page, der die Rolle des griechischen Soldaten Sinon spielt. Im Mai retweetete Musk etwa X-Beiträge, die die Besetzung von Page kritisierten, darunter auch Postings, in denen Page als Frau bezeichnet wurde. Musk twitterte außerdem: "Chris Nolan pisst auf Homers Grab. Schandhaft."

Musk hatte sich nach dem Coming-out seiner Tochter Vivian Wilson als trans immer wieder transfeindlich geäußert  vor knapp zwei Monaten deutete er etwa an, dass er wegen seiner Abneigung gegenüber trans Menschen in die Politik gegangen sei (queer.de berichtete).

Beißende Kritik von Colman Domingo

Die Tirade gegen den Film brachte Musk viel Kritik ein. Der offen schwule Schauspieler Colman Domingo reagierte am Mittwoch in seiner Rolle als Gastmoderator bei der Latenight-Show "Jimmy Kimmel Live!" auf die Pläne des Unternehmers: "Wenn Elon Musk von 'historisch akkurat' spricht, meint er in Wahrheit: weißer als Weihnachten bei Cracker Barrel", erklärte der zweifach oscarnominierte 56-Jährige. Cracker Barrel ist eine in den Südstaaten populäre Restaurantkette mit einer Kundschaft, die überwiegend weiß, älter, ländlich und politisch konservativ eingestellt ist. Weiter erklärte Domingo: "Und ich will ja nicht kleinlich werden, aber man kann keine historisch akkurate Version von etwas machen, das völlig frei erfunden ist."

Bei der Filmkritik und im Publikum kam "Die Odyssee" gut an. Kritiker*innen heben vor allem die visuelle Wucht, das Drehbuch sowie die schauspielerischen Leistungen hervor  insbesondere die von Matt Damon in der Hauptrolle als Odysseus. Auch Kino-Zuschauer*innen kamen in Scharen: Mit weltweit über 200 bis 350 Millionen US-Dollar in den ersten Tagen übertraf der Start sogar Nolans vorherigen Erfolg "Oppenheimer". (cw)