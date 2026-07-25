"1.001 Nacht" auf feministisch und queer: "100 Nights of Hero"

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Heute, 07:17h 3 Min.

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Nicht immer ist der erste Langfilm auch der, mit dem Regisseur*innen direkt ihre persönliche Handschrift und künstlerische Identität etablieren. Die in Großbritannien lebende und arbeitende Kanadierin Julia Jackman ist dafür ein gutes Beispiel. Ihr Debüt war nach diversen Kurzfilmen die niedliche, aber auch etwas generische schwule Teenie-Lovestory "Bonus Track" (zu sehen bei Wow). Doch erst der Nachfolger "100 Nights of Hero" (Amazon-Affiliate-Link ), zu dem sie nach der Graphic-Novel-Vorlage von Isabel Greenberg auch das Drehbuch schrieb, zeigt nun, wie sie als Filmemacherin wirklich tickt.

Cherry muss innerhalb von 100 Tagen schwanger werden



Poster zum Film: "100 Nights of Hero" ist am 23. Juli 2026 digital fürs Heimkino erschienen

Mehr Märchen und feministische Fabel als echter Historienfilm erzählt "100 Nights of Hero" aus einer Welt, die einst von der idealistischen Göttin Kiddo (Safia Oakley-Green) geschaffen wurde, bevor ihr brutaler Despoten-Vater Birdman (Richard E. Grant) die Herrschaft übernahm. Seither ist es um die Rechte der Frauen nicht gut bestellt. Die Adlige Cherry (Maika Monroe) etwa hat ihrem Gatten Jerome (Amir El-Masry) immer noch keinen Erben geboren und nun nur noch 100 Tage Zeit, um schwanger zu werden, bevor ihr die Verurteilung zum Tode droht.



Wobei Ehebruch auch keine Option ist, was die Lage heikel macht, als Jerome seine Frau für Wochen in der Obhut seines notorischen Schürzenjäger-Freundes Manfred (Nicholas Galitzine) lässt. Doch Cherrys Zofe Hero (Emma Corrin) hat längst durchschaut, welch misogynes Spiel hier gespielt wird, und kann mit einer scheinbar endlosen Geschichte nicht nur ihre Herrin für sich einnehmen, sondern auch Manfred regelmäßig von Müdigkeit übermannen lassen.

Wunderbar farbenfroh in Kostümen und Kulissen

Als zeitlose, vertraute Hommage an "1.001 Nacht" und klassische Mythologie einerseits und moderne, schräge, energiegeladene Story über unsere reale Welt andererseits habe sie den Stoff empfunden, gab Jackman anlässlich der Premiere ihres Films bei den Filmfestspielen in Venedig 2025 zu Protokoll. Tatsächlich entwickelt sie aus diesem Kontrast (und der zugehörigen Mischung aus düsterer Wut und absurd-verspieltem Humor) eine bemerkenswerte kreative Kraft, die britische Kritiker*innen zu Vergleichen mit Yorgos Lanthimos, Peter Greenaway und Derek Jarman gleichermaßen inspirierte.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

"100 Nights of Hero" ist wunderbar farbenfroh in Kostümen und Kulissen und erfreulich queer (etwa in Heros Gefühlen für Cherry, aber auch im Blick Jeromes auf seinen besten Freund oder ganz allgemein der Grundhaltung der kreativen Herangehensweise), der Synthie-Score betörend und das Ensemble so augenzwinkernd wie unerwartet prominent. Auch Felicity Jones gehört als Mond-Stimme aus dem Off zu Cast, ebenso wie Charli xcx in ihrer allerersten Rolle, in einer von mehreren Geschichten, die sich hier wie Zwiebelschichten umeinander legen.



Dass es Jackman am Ende vor allem um die Kraft des Erzählens beziehungsweise ganz besonders des weiblichen Erzählens geht, ist letztlich weder allzu überraschend noch unbedingt subtil vermittelt. Relevant ist diese Botschaft heutzutage aber allemal, nicht nur mit Blick auf die Stagnation bei den Zahlen weiblicher Regiepersonen. Und wer so einfallsreich, originell und stilbewusst zu Werke geht wie sie, empfiehlt sich ohnehin ganz dringend für mehr.

Infos zum Film



100 Nights of Hero. Fantasyfilm. Großbritannien 2025. Regie: Julia Jackman. Cast:

Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Charli xcx, Richard E. Grant, Felicity Jones, Varada Sethu. Laufzeit: 90 Minuten. Sprachen: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). FSK 12. Capelight Pictures. Seit 23. Juli 2026 digital erhältlich

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