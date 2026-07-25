Berlin: CDU-Stadträtin verbietet Drag-Lesungen in Stadtbibliothek

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Heute, 08:48h 3 Min.

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Regenbogen­hauptstadt Berlin? Ja, gerne! Aber bitte nicht in Steglitz-Zehlendorf! Der Bezirk liegt im Südwesten der Stadt, ist von der Bevölkerungsstruktur her Berlins ältester (33,4 Prozent bei 60+) und hat die zweitniedrigste Geburtenrate vor dem Schlusslicht Reinickendorf. Es wohnt sich ganz angenehm und vorwiegend ruhig und grün im Südwesten. Der Zufall will es jedoch, dass in meiner Gegend im Umkreis von weniger als einem Kilometer gleich fünf Kitas zu finden sind. An den genannten Fakten ändert das freilich nichts.



Klar, Kinder gibt es natürlich im Bezirk. Und viele von ihnen gehen wohl auch gerne in die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek am Rathaus Steglitz. Und nicht nur wegen der Bücher, sondern weil da beispielsweise Veranstaltungen unterschiedlichster Art angeboten werden und es überhaupt für die Kids ein beliebter Treffpunkt ist. Im Angebot sollten ursprünglich auch Drag-Lesungen sein. Denn schließlich geht es in der Regenbogen­hauptstadt um gelebte Vielfalt, so dürfte es sich die Leitung der Bibliothek wohl gedacht haben.

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Stadträtin Sijbrandij zensiert queere Inhalte

Aber die hatte die Rechnung ohne die Bezirksstadträtin Malgorzata Sijbrandij gemacht, zuständig für Bildung, Kultur und Sport. Das queere Angebot wird, wie jetzt zu erfahren war, von ihr offenbar nicht geschätzt, denn die Lesungen mit den Drag-Queens mussten abgesagt werden. Sie wolle Kinder vor einer "polarisierenden Begleitung" schützen. Auch störte sie sich am Künstlernamen "Alexander the Dick".



In einem anderen Fall bemängelte Sijbrandij, dass in einer Pressemitteilung die von der Bibliothek eingeladene Autorin Magda Wystub ("Queere Tiere") unter anderem als lesbisch vorgestellt wurde. Die Stadträtin verlangt seither, dass Pressemitteilungen vor Veröffentlichung erst über ihren Tisch gehen. Und wie nennt man so etwas?

Auf Nachfrage der "Berliner Morgenpost" (Bezahlartikel) erklärte sie zu den gecancelten Drag-Lesungen, diese Entscheidung richte "sich weder gegen queere Menschen noch gegen die Beschäftigung mit geschlechtlicher Vielfalt". Ach, aber stattfinden dürfen sie nicht. Und um das Maß voll zu machen, erklärte sie, dass es wichtig sei, "Kindern und Jugendlichen Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen zu vermitteln, Vorurteile abzubauen und ein respektvolles Miteinander zu fördern". Aber bitte nicht in Steglitz-Zehlendorf, bliebe noch zu ergänzen. Merken politische Amtsträger*innen wirklich nicht, wie hohl ihre Statements mit Blick auf die Wirklichkeit sind?

Kulturkämpferische Verblendung

Bis jetzt war es ja so, dass Drag-Lesungen vor allem in der queerfeindlichen Rhetorik der AfD als Angriffsziel zu finden waren. Offenbar reicht auch schon konservativ und katholisch, um in Drag-Lesungen eine Gefahr für Kinder auszumachen. Solange Vielfalt nur in politischen Sonntagsreden vorkommt, scheint alles im grünen Bereich zu sein. Aber wehe, man macht mit Vielfalt ernst und praktiziert sie, dann wird nur noch von der "Polarisierungsgefahr" gesprochen.



Sollte einer Stadträtin wirklich nicht klar sein, wo die realen Gefahren für Kinder liegen, angefangen von sozial prekären Verhältnissen, sprich Armut, über Misshandlungen bis hin zum Thema Kinderpornografie. Wenn stattdessen Gefahren konstruiert werden aus kulturkämpferischer Verblendung, dann ist die Frage nach der politischen Kompetenz, wie ich meine, schon berechtigt. Auf jeden Fall klingt der Slogan von der Regenbogenhaupstadt nach solchen Eingriffen eher nach Etikettenschwindel und lässt Berlin ziemlich provinziell aussehen.