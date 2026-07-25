Ein erotischer Thriller wie ein eskalierendes Grindr-Hookup

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Heute, 10:36h 4 Min.

Heute, 10:36h 4 Min.

"Wer zum Teufel bist du?", schreit Gabriel, verzweifelt, wütend, fast schon flehend. "Wo ist der Typ, der diese schönen Videos gemacht hat? Wo ist er?"  Die Frage bleibt unbeantwortet. Denn das, was wir als Publikum zu sehen bekommen, ist kein faszinierendes Mysterium, kein magnetischer Liebhaber, sondern das eindimensionale Porträt eines aggressiven, übergriffigen, dominanten Escorts. Einer Figur, der man von Anfang an nicht traut. Gabriel verliebt sich, wird verletzt, im Stich gelassen, klammert sich dennoch weiter an diesen Phantomschimmer einer Projektion  und wir Zuschauer*innen bleiben ratlos zurück.



Felipe Sholl inszeniert mit "Alles was brennt" einen erotischen Thriller, der viel verspricht, aber nichts Neues wagt. Wir kennen diese Geschichte: Gabriel zieht nach Rio de Janeiro, verfällt einem Sexarbeiter, den er nie wirklich haben kann, und stürzt in die Spirale der Obsession. Adriano  unzuverlässig, flüchtig, emotional ungreifbar  zieht ihn in den Abgrund. Das Narrativ entfaltet sich exakt so, wie man es nach den ersten Minuten erwartet: ein selbstzerstörerisches Melodram, das so tut, als wäre es unergründlich, aber in Wahrheit längst auserzählt.

Zahlreiche Sexszenen, wenig Gefühl



Poster zum Film: "Alles was brennt" kann exklusiv im Salzgeber Club gestreamt werden

Gabriels Verhalten bleibt dabei irritierend unverständlich. Er verfolgt Adriano, spioniert ihm nach, stolpert in Eifersuchtsfantasien und zieht sogar in dessen Haus ein, während dieser abwesend ist. Aber warum? Welche Leerstelle in ihm füllt diese manische Fixierung? Was ist sein Hintergrund, sein Begehren, sein Schmerz? Der Film bleibt stumm. Körperlich scheinen die beiden nah, aber emotional herrscht gähnende Leere.



Genau darin liegt das Problem: Die zahlreichen Sexszenen  zweifellos ästhetisch und fesselnd gefilmt  verlieren ihre narrative Kraft. Leidenschaft, Faszination, Sehnsucht: nichts davon wird spürbar. Stattdessen bleiben Grobheit, Distanz, ja, eine fast abstoßende Lieblosigkeit. Kein einziges echtes Gespräch findet zwischen Gabriel und Adriano statt. Und Gabriels biografische Anker  der Umzug nach dem Tod der Großmutter, das nebulöse Familienverhältnis, die Arbeit als Literaturlehrer  wirken wie lose Erzählpartikel, die nie zu einem stimmigen Ganzen finden.



Auch die ökonomische Dimension bleibt merkwürdig unterbelichtet: Gabriel verfügt über eine Erbschaft, lehnt das Geld seines Vaters ab, agiert aber ansonsten naiv bis fahrlässig. Dass seine Wahlfamilie ihn auf diesen Widerspruch hinweist, ignoriert er stoisch. Selbst Mônica, die trans Frau und Betreiberin der titelgebenden Bar "Glória" ("Ruas da Glória" im Original), bleibt eine unklare Figur. Ihre möglicherweise eigennützigen Motive werden nie ausgelotet, ihre Beziehung zu Gabriel bleibt genauso rätselhaft wie die zu den anderen Mitgliedern der Wahlfamilie, mit denen er gelegentlich auch sexuell involviert ist.

Ein Thema reiht sich an das nächste

Visuell setzt Sholl auf Wiederholung, bis zur Abnutzung: das Meer von Rio, die Bar "Glória", die Cinelândia als Straßenstrich, Adrianos Apartment. Dazu die immer wieder eingestreuten Videoaufnahmen am Strand  jene "schönen Videos", von denen Gabriel eingangs verzweifelt spricht. Mal sind sie an die verstorbene Großmutter adressiert, mal an einen Geliebten, mal spricht Adriano selbst. Doch was zunächst wie intime Fragmente wirkt, verliert rasch seine poetische Kraft. Der Sprachwechsel ins Spanische, da Adriano aus Uruguay stammt, ist noch ein feiner Moment  einer der wenigen, die tatsächlich mehr Tiefe andeuten.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Doch insgesamt reiht sich ein angerissenes, nie wirklich durchdachtes Thema an das nächste: der Ausschluss aus der Herkunftsfamilie, die Suche nach Wahlverwandtschaft, toxische Beziehungen, die Sogwirkung von Drogen und Sex (Chemsex), die Pose hypermaskuliner Schwuler, die internalisierte Homophobie, die Projektionen gegenüber Sexarbeiter*innen. Nichts davon wird konsequent entfaltet, alles bleibt Oberfläche.



"Alles was brennt" gleicht damit weniger einem packenden Psychogramm oder einem vielschichtigen Thriller, sondern vielmehr einem eskalierenden Grindr-Hookup: intensiv, ruppig, aber letztlich ohne emotionalen Nachhall.

Infos zum Film



Alles was brennt. Drama. Brasilien 2024. Regie: Felipe Sholl. Cast: Caio Macedo, Alejandro Claveaux, Diva Menner, Alan Ribeiro, Jade Sassará, Sandro Aliprandini. Laufzeit: 103 Minuten. Sprache: portugiesisch-spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 18. Exklusiv im Alles was brennt. Drama. Brasilien 2024. Regie: Felipe Sholl. Cast: Caio Macedo, Alejandro Claveaux, Diva Menner, Alan Ribeiro, Jade Sassará, Sandro Aliprandini. Laufzeit: 103 Minuten. Sprache: portugiesisch-spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 18. Exklusiv im Salzgeber Club