Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58937

Heimkino

Ein erotischer Thriller wie ein eskalierendes Grindr-Hookup

In Felipe Sholls intensivem wie ästhetischem Thriller "Alles was brennt" verfällt Gabriel in Rio de Janeiro einem unerreichbaren Sexarbeiter und stürzt in die Spirale der Obsession. Jetzt exklusiv im Salzgeber Club.


Szene aus "Alles was brennt". Mehr Standbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie (Bild: Salzgeber)

"Wer zum Teufel bist du?", schreit Gabriel, verzweifelt, wütend, fast schon flehend. "Wo ist der Typ, der diese schönen Videos gemacht hat? Wo ist er?"  Die Frage bleibt unbeantwortet. Denn das, was wir als Publikum zu sehen bekommen, ist kein faszinierendes Mysterium, kein magnetischer Liebhaber, sondern das eindimensionale Porträt eines aggressiven, übergriffigen, dominanten Escorts. Einer Figur, der man von Anfang an nicht traut. Gabriel verliebt sich, wird verletzt, im Stich gelassen, klammert sich dennoch weiter an diesen Phantomschimmer einer Projektion  und wir Zuschauer*innen bleiben ratlos zurück.

Felipe Sholl inszeniert mit "Alles was brennt" einen erotischen Thriller, der viel verspricht, aber nichts Neues wagt. Wir kennen diese Geschichte: Gabriel zieht nach Rio de Janeiro, verfällt einem Sexarbeiter, den er nie wirklich haben kann, und stürzt in die Spirale der Obsession. Adriano  unzuverlässig, flüchtig, emotional ungreifbar  zieht ihn in den Abgrund. Das Narrativ entfaltet sich exakt so, wie man es nach den ersten Minuten erwartet: ein selbstzerstörerisches Melodram, das so tut, als wäre es unergründlich, aber in Wahrheit längst auserzählt.

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Zahlreiche Sexszenen, wenig Gefühl


Poster zum Film: "Alles was brennt" kann exklusiv im Salzgeber Club gestreamt werden

Gabriels Verhalten bleibt dabei irritierend unverständlich. Er verfolgt Adriano, spioniert ihm nach, stolpert in Eifersuchtsfantasien und zieht sogar in dessen Haus ein, während dieser abwesend ist. Aber warum? Welche Leerstelle in ihm füllt diese manische Fixierung? Was ist sein Hintergrund, sein Begehren, sein Schmerz? Der Film bleibt stumm. Körperlich scheinen die beiden nah, aber emotional herrscht gähnende Leere.

Genau darin liegt das Problem: Die zahlreichen Sexszenen  zweifellos ästhetisch und fesselnd gefilmt  verlieren ihre narrative Kraft. Leidenschaft, Faszination, Sehnsucht: nichts davon wird spürbar. Stattdessen bleiben Grobheit, Distanz, ja, eine fast abstoßende Lieblosigkeit. Kein einziges echtes Gespräch findet zwischen Gabriel und Adriano statt. Und Gabriels biografische Anker  der Umzug nach dem Tod der Großmutter, das nebulöse Familienverhältnis, die Arbeit als Literaturlehrer  wirken wie lose Erzählpartikel, die nie zu einem stimmigen Ganzen finden.

Auch die ökonomische Dimension bleibt merkwürdig unterbelichtet: Gabriel verfügt über eine Erbschaft, lehnt das Geld seines Vaters ab, agiert aber ansonsten naiv bis fahrlässig. Dass seine Wahlfamilie ihn auf diesen Widerspruch hinweist, ignoriert er stoisch. Selbst Mônica, die trans Frau und Betreiberin der titelgebenden Bar "Glória" ("Ruas da Glória" im Original), bleibt eine unklare Figur. Ihre möglicherweise eigennützigen Motive werden nie ausgelotet, ihre Beziehung zu Gabriel bleibt genauso rätselhaft wie die zu den anderen Mitgliedern der Wahlfamilie, mit denen er gelegentlich auch sexuell involviert ist.

Ein Thema reiht sich an das nächste

Visuell setzt Sholl auf Wiederholung, bis zur Abnutzung: das Meer von Rio, die Bar "Glória", die Cinelândia als Straßenstrich, Adrianos Apartment. Dazu die immer wieder eingestreuten Videoaufnahmen am Strand  jene "schönen Videos", von denen Gabriel eingangs verzweifelt spricht. Mal sind sie an die verstorbene Großmutter adressiert, mal an einen Geliebten, mal spricht Adriano selbst. Doch was zunächst wie intime Fragmente wirkt, verliert rasch seine poetische Kraft. Der Sprachwechsel ins Spanische, da Adriano aus Uruguay stammt, ist noch ein feiner Moment  einer der wenigen, die tatsächlich mehr Tiefe andeuten.

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Doch insgesamt reiht sich ein angerissenes, nie wirklich durchdachtes Thema an das nächste: der Ausschluss aus der Herkunftsfamilie, die Suche nach Wahlverwandtschaft, toxische Beziehungen, die Sogwirkung von Drogen und Sex (Chemsex), die Pose hypermaskuliner Schwuler, die internalisierte Homophobie, die Projektionen gegenüber Sexarbeiter*innen. Nichts davon wird konsequent entfaltet, alles bleibt Oberfläche.

"Alles was brennt" gleicht damit weniger einem packenden Psychogramm oder einem vielschichtigen Thriller, sondern vielmehr einem eskalierenden Grindr-Hookup: intensiv, ruppig, aber letztlich ohne emotionalen Nachhall.

Infos zum Film

Alles was brennt. Drama. Brasilien 2024. Regie: Felipe Sholl. Cast: Caio Macedo, Alejandro Claveaux, Diva Menner, Alan Ribeiro, Jade Sassará, Sandro Aliprandini. Laufzeit: 103 Minuten. Sprache: portugiesisch-spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 18. Exklusiv im Salzgeber Club
Galerie:
Alles was brennt
8 Bilder
Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 195 gewonnen - inklusive 19 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 153 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 195/200
    97,5%
    Stand 25.07.26, 09:00h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Film & TV
25.07.26 | Heimkino
"1.001 Nacht" auf feministisch und queer: "100 Nights of Hero"
24.07.26 | Zu schwarz, zu queer
Wegen zu viel Vielfalt in "Die Odyssee": Elon Musk plant "historisch akkurate" KI-Verfilmung
24.07.26 | "Ich wollte mir nichts aus der Nase popeln"
Ralf König nicht in "Der bewegte Mann  Reloaded" eingebunden
24.07.26 | Heiße Szenen in "Kaulitz & Kaulitz"
Bill Kaulitz knutscht mit Jannik Kontalis: Bruder Tom ist not amused
23.07.26 | Neue Netflix-Staffel "Kaulitz & Kaulitz"
"Nur gucken und nicht anfassen": Bill bekommt einen Peniskäfig
22.07.26 | 30 Jahre danach
Fortsetzung für "Der bewegte Mann" mit Til Schweiger geplant
-w-
Neu auf queer.de
Brandenburg
Urlaub bei Minister Redmann: Sein Mann setzt sich durch
Streit über Deutungshoheit
Trump geht mit Warnschildern gegen queere Museumsgeschichte vor
Neues Album
"Music, Fashion, Film": Charli xcx bricht wieder mit den Erwartungen
Video des Tages
Neuer Chemsex-Film kommt in die Kinos
GNTM-Siegerin
30 Kilo runter: Alex Mariah Peter zeigt Abnehmerfolg
Hunderttausende erwartet
CSD Berlin: "Wir werden nicht leiser, sondern lauter"
Heimkino
Ein erotischer Thriller wie ein eskalierendes Grindr-Hookup
Gewinnspiel
Heartstopper