30 Kilo runter: Alex Mariah Peter zeigt Abnehmerfolg

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Alex Mariah Peter (28) hat auf Instagram ihre körperliche Veränderung gezeigt. Die 28-Jährige, die 2021 als erste trans Frau die Castingshow "Germany's next Topmodel" (GNTM) gewann, postete ein Vorher-Nachher-Bild. Das erste Foto stammt von der Premierenfeier der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" im Juni 2025, zu diesem gab sie ihr Gewicht mit 118,7 Kilo an. Sie trägt auf der Aufnahme einen hellen, kurzen Glitzerrock und ein pinkes Trägertop.



Das Foto, das sie daneben stellte, ist von der Premiere der dritten Staffel der Serie, die vor wenigen Tagen über die Bühne ging. Sie präsentierte ein schwarzes Minikleid bei der Veranstaltung. Auch hier fügte Alex Mariah Peter ihr Gewicht hinzu: 90,9 kg.



Alex Mariah Peter ist stolz auf sich



Weitere Schnappschüsse von ihr auf den beiden Premierenfeiern stellte sie ebenfalls gegenüber und wies darauf hin, wie sich ihre eigene Zufriedenheit, Körpersprache und ihr Selbstbewusstsein verändert haben. In dem Text, den sie dazu teilte, schreibt sie: "K&K2 Premiere vs. K&K3. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich sei nicht stolz."



Alex Mariah Peter ergänzte in ihrem Beitrag: "Einfach ein einziges Jahr." Und weiter: "Immer noch mit Höhen & Tiefen", aber unterm Strich sei sie konsequent geblieben. "Ich kann nicht fassen, wie offensichtlich mir mein Gefühlszustand anzusehen war, für jeden außer mich wahrscheinlich."

Fans feiern Alex Mariah Peter

In den Kommentaren zu dem Post bekommt die 28-Jährige reichlich Zuspruch. "Schon immer toll, mit mehr oder weniger. Aber solange du dich wohl fühlst, ist doch alles super. Sei stolz auf dich, und dein Glow ist natürlich krass", heißt es da unter anderem. Ein anderer Fan meint: "Deine Ausstrahlung sagt schon alles!"



Ihren 246.000 Follower*innen hatte die GNTM"-Siegerin bereits vor wenigen Wochen verraten, dass sie im Sommer 2024 für zwei Monate versucht hatte, mit Spritze abzunehmen. "Hat nicht geklappt", erklärte sie.

Zunehmen als Reaktion auf Vergewaltigung

Nach ihrer Zeit als GNTM-Model hatte Peter stark zugenommen. Ihr Gewichtszuwachs wurde öffentlich kommentiert, die Wahlhamburgerin reagierte trotzig. "Nur weil ich 'Germany's next Topmodel' gewonnen habe, heißt das nicht, dass ich bis ans Ende meiner Tage schlank sein muss", sagte sie im vergangenen Jahr dem Magazin "Stern".



Das Zunehmen beschrieb Alex Mariah Peter als Reaktion auf eine Vergewaltigung durch einen fremden Mann auf einer Party (queer.de berichtete). 2023 sprach sie zum ersten Mal in einer Talkshow über das Verbrechen. (spot/cw)