Trump geht mit Warnschildern gegen queere Museumsgeschichte vor

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US-Präsident Donald Trump will ein ihm missliebiges Museum zur amerikanischen Geschichte mit Warnschildern vor dem Eingang brandmarken. Entlang der Wege, die zum National Museum of American History in Washington führen, sollen die Hinweistafeln angebliche Falschinformationen in Ausstellungen korrigieren, wie aus einer vom Weißen Haus veröffentlichten Anordnung Trumps hervorgeht. Damit werde die "ideologische Vereinnahmung" des Museums gekontert, hieß es zur Begründung.



Mit dem Dekret verschärft die US-Regierung ihr Vorgehen gegen berühmte Museen in der Hauptstadt. Kritiker*innen werfen Trump vor, Geschichtsklitterung zu betreiben und mit der Unterdrückung unbequemer Wahrheiten über Sklaverei, Diskriminierung von Minderheiten und andere Missstände einen regelrechten Kulturkampf angezettelt zu haben. Dafür sei er auch bereit, die künstlerische Freiheit und freie Meinungsäußerung einzuschränken.

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Was auf den Warnschildern stehen soll

Das National Museum of American History gehört zur Smithsonian Institution, die zahlreiche berühmte Ausstellungshäuser im Herzen Washingtons betreibt. Sie ziehen Tourist*innen aus aller Welt an. Die Warnschilder sollen nach Darstellung der Regierung verlässliche Auskünfte zur Geschichte Amerikas geben, die den Besucher*innen vorenthalten würden. Wann genau sie aufgestellt werden sollen, ging aus der Anordnung nicht hervor.



Die Trump-Regierung wirft der Leitung der Smithsonian-Institution schon länger vor, Ausstellungen zu zeigen, die ideologisch motiviert seien. Trump beruft sich in der neuen Anordnung auf einen von ihm angestoßenen Untersuchungsbericht, der zum Schluss komme, dass man der derzeitigen Leitung nicht vertrauen könne, die Geschichte Amerikas "ehrlich" zu vermitteln.



Regierung stört sich an queerer Sichtbarkeit



Auch die Darstellung von LGBTI-Themen im National Museum of American History ist der Regierung ein Dorn im Auge. Ein Bericht des Weißen Hauses mit dem Titel "Saving America's Story" kritisierte zuletzt vor allem den Bereich "Entertainment Nation", der unter anderem an eine bisexuelle Bluessängerin, eine lesbische Schauspielerin, einen schwulen Baseballspieler der Major League sowie eine queere Fußballspielerin erinnert. Auch Ausstellungsstücke zu Drag-Kultur und LGBTI-Ikonen wurden bemängelt. Das Museum sei von einer "radikalen, aktivistischen Ideologie" durchdrungen und stelle Amerika unter anderem als "pro-transgender" dar, hieß es in dem Bericht.



Erst am Dienstag hatte die republikanische Abgeordnete Nancy Mace bei einer Anhörung im US-Kongress kritisiert, dass Fotos von RuPaul und anderen Dragqueens im National Museum of American History in New York zu sehen sind. "Den Kindern so einen Scheiß vorzusetzen, sexualisiert sie", behauptete die Politikerin. "Das macht sie anfällig für Leute, die sie vergewaltigen oder missbrauchen wollen" (queer.de berichtete).



Bereits zuvor waren Ausstellungen zu queerer Geschichte ins Visier der Regierung geraten, etwa eine Schau mit Bezügen zu Stonewall, Drag-Kultur und LGBTI-Aktivismus. Auch in anderen Smithsonian-Häusern übte die Regierung bereits Druck auf queere Inhalte aus: So hatte Vizepräsident JD Vance, der zugleich dem Kuratorium der Smithsonian Institution angehört, im vergangenen Jahr die geplante Ausstellung "American Sublime" der Künstlerin Amy Sherald in der Smithsonian's National Portrait Gallery kritisiert  wegen eines Gemäldes, das eine Schwarze trans Frau als Freiheitsstatue darstellt. Die Künstlerin zog daraufhin ihre gesamte Schau zurück. Kritiker*innen werfen der Regierung vor, mit dem Vorgehen die Sichtbarkeit queerer Geschichte in mehreren der meistbesuchten Museen des Landes gezielt zurückzudrängen.

Trump will "unvergleichliches Erbe unserer Nation" gewürdigt sehen

Bereits vor einem Jahr hatte die Trump-Regierung Ausstellungen in berühmten Museen in Washington kontrollieren lassen. Im Kontext des 250. Gründungsjubiläums der USA sollten Ausstellungstexte, Wandbeschriftungen, Webseiten und Bildungsmaterialien auf Tonfall, historische Einordnung und "Übereinstimmung mit amerikanischen Idealen" untersucht werden.



Davor hatte Trump per Dekret verordnet, dass Museen auf Geschichtsdarstellungen im Sinne der Regierung hinzuarbeiten haben. Der Republikaner behauptet, im vergangenen Jahrzehnt habe es "konzertierte und weit verbreitete Versuche gegeben, die Geschichte unseres Landes umzuschreiben und Fakten durch ein verzerrtes Narrativ zu ersetzen, das eher von Ideologie als von Wahrheit bestimmt ist". Im Sinne des Patriotismus solle "das unvergleichliche Erbe unserer Nation" nicht länger als sexistisch, rassistisch oder unterdrückerisch dargestellt werden. (dpa/mize)