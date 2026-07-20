Urlaub bei Minister Redmann: Sein Mann setzt sich durch

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Der schwule CDU-Politiker Jan Redmann ist seit März 2026 Innenminister von Brandenburg

Sommerurlaub am Meer oder in den Bergen? Vor dieser Frage steht auch Brandenburgs Innenminister Jan Redmann. Bei Instagram erzählte der CDU-Politiker: "Ich würde eigentlich lieber in die Berge, mein Mann will aber immer ans Meer, und er setzt sich meistens durch." Wohin eine Auszeit in diesen Ferien geht, verriet der Minister jedoch nicht.



Komplett durchgeplant muss der Urlaub bei Redmann wohl nicht sein. "Also am liebsten eigentlich spontan drauf los", sagte er auf seinem Instagram-Account. "Wir machen's öfter so, dass wir einfach nur einen Flug buchen und die ersten zwei Übernachtungen  und dann einfach mal gucken."



Mit seiner Homosexualität geht Redmann offen um. Anfang Januar 2023 postete er etwa auf Facebook, dass er seit 18 Jahren mit seinem Mann Peter zusammen sei. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde dies aber erst durch einen Auftritt Redmanns bei einer queerpolitischen Veranstaltung in Potsdam im August 2024.

Der Illustrierten "Bunte" erzählte er kurz darauf in einem Interview, dass sein Vater anfangs "sehr daran zu kauen gehabt" habe, dass sein Sohn seine Homosexualität öffentlich gemacht habe. Inzwischen habe er aber die Sexualität seines Sohns akzeptiert. Sein Vorbild sei der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU). Dieser habe ihm gezeigt, "dass man als schwuler Mann bürgerlich und selbstbewusst leben kann" (queer.de berichtete). Im März hatte Redmann davon berichtet, dass er Vater einer 20 Monate alten Tochter ist. (cw/dpa)

