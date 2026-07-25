Ein Stricher im queeren Paris der 1920er Jahre

Von Alkis Vlassakakis

Heute, 15:06h 3 Min.

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In Montmartre tummelte sich die Halbwelt von Paris, mittendrin der kleine Chouchou. Ein Ausreißer ist er, der seiner Mutter einen Batzen Geld gestohlen hat. Jetzt will er die weite Welt entdecken, kommt aber aus Paris nicht raus. Davon handelt Alec Scouffis historischer Roman "Hotel zum Goldfisch" (Amazon-Affiliate-Link ) aus dem Jahr 1929, der jetzt in einer Neuausgabe erhältlich ist.



Schritt für Schritt verkommt der junge Mann, hat Liebschaften und Begegnungen mit Frauen und Männern. Er ist Muse für Künstler*innen und ein nicht immer billiges Vergnügen für Familienväter aus der Provinz. Und immer wieder blitzt bereits zu Anfang die Tragik der Lebensverhältnisse in der illegalen Prostitution durch, die Repression durch die Polizei, die Konkurrenz, die Gewalt.

Ein Enthüllungsroman aus den 1920er Jahren



Die unzensierte Neuauflage ist in der Bibliothek rosa Winkel des Männerschwarm Verlags erschienen

Seine geliebte Luise, sein Lover Bob, der Konkurrent Luc und Bijou, die Matrone mit dem großen Herzen  sie alle sind bunte Glassteinchen im Kaleidoskop des Vergnügungsviertels rund um das namengebende Hotel zum Goldfisch. Diese Herberge mit dem zweifelhaften Ruf ist dabei Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Der Verlust dieses Ankerpunkts besiegelt den Niedergang des Protagonisten.



Die Romantik einer "Pretty Woman" sucht man in dem Roman von Alec Scouffi vergebens. Scouffi bedient den Zeitgeist, der in vermeintlich realistischen Enthüllungsromanen dem Bürgertum moralische Erbauung und anrüchige Unterhaltung zugleich lieferte. So etwas verkauft sich auch heute noch gut.



Die Neuausgabe des Romans "Zum Goldfisch", die gerade in der Bibliothek rosa Winkel erschienen ist, enthält erstmals sämtliche expliziten Schilderungen schwuler Sexualität, mit denen das Buch bei seinem Erscheinen im Jahr 1929 die Gemüter in Wallung brachte. Tatsächlich verblüfft die Freizügigkeit und Frische des Milieu-Romans über die Pariser Halbwelt der 1920er Jahre knapp hundert Jahre später ungebrochen. Das Bild, das Scouffi von den heute nicht mehr existierenden Vergnügungsvierteln zwischen dem Place Pigalle und dem Bois de Boulogne zeichnet, ist zudem amüsanter und weitaus lebensnaher, als es Hollywood mit "Moulin Rouge" oder "Irma la Douce" je sein durfte.

Scouffi wurde 1932 ermordet

Alec Scouffi wurde als Alexandre Scouffi 1885 im ägyptischen Alexandria in eine wohlhabende griechische Familie hineingeboren, er studierte Gesang und schrieb bereits in Alexandria Lyrik. Dort war er auch mit dem schwulen griechischen Poeten Konstantin Kavafis bekannt. Er übersiedelte 1920 nach Paris und reüssierte gelegentlich als Sänger in Brüssel und Monaco, auch wenn er diese Laufbahn aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht permanent einschlagen konnte. Er schrieb und veröffentlichte seine Gedichte mit einigem Erfolg auf Französisch, der bevorzugten Fremdsprache des gehobenen griechischen Bürgertums.



1932 wurde Alec Scouffi mit Dutzenden Stichwunden tot in seiner Wohnung aufgefunden, der Mordfall erregte die Aufmerksamkeit der Pariser Öffentlichkeit. In zahlreichen Nachrufen wurde immer auch die Nähe zum Milieu betont, über das Scouffi 1929 in "Au Poiss' d'Or. Hôtel meublé" so lebensnah schrieb.

Infos zum Buch



Alec Scouffi: Hotel zum Goldfisch. Roman. Übersetzt von Karl Blanck & Helene Schauer sowie J. J. Schlegel. Mit einem Vor- und Nachwort von Wolfram Setz. Bibliothek rosa Winkel, Band 75. 296 Seiten. Männerschwarm Verlag. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-86300-405-7). E-Book: 17,99 