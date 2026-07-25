Vorkämpferin für queere Rechte: Leutheusser-Schnarrenberger wird 75

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Zweimal stand sie an der Spitze des Bundesjustizministeriums  bekannt wurde Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) vor allem durch den Verzicht auf dieses Amt. 1995 trat sie aus Protest gegen den sogenannten Großen Lauschangriff zurück, wofür sie parteiübergreifend Anerkennung fand. Bis heute gilt die Juristin als eine der prägenden liberalen Politikerinnen Deutschlands  und als eine der wichtigsten Vorkämpferinnen für queere Rechte in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Am Sonntag wird sie 75 Jahre alt.



Abseits von ihrem Ruf als streitbare Verfechterin von Bürgerrechten galt Leutheusser-Schnarrenberger stets auch als Politikerin mit Humor und Selbstironie. "Humor ist wirklich wichtig", sagte sie 2017 im Bayerischen Rundfunk. Dies gelte vor allem, wenn es um ernste Entscheidungen gehe  "damit man nicht meint, man wäre der Nabel der Welt".



Geboren wurde Leutheusser-Schnarrenberger am 26. Juli 1951 im westfälischen Minden. Bereits ihr Elternhaus war politisch geprägt. Ihr Vater Horst Leutheusser arbeitete als Rechtsanwalt und engagierte sich für die CDU in der Kommunalpolitik.



Vom Kabarett in die Politik



Noch vor ihrer politischen Karriere stand Leutheusser-Schnarrenberger in Minden im Ensemble eines Amateurkabaretts auf der Bühne. Dem Deutschlandfunk sagte sie 2015, das Kabarett habe ihr Interesse an Politik "eindeutig befördert".



Nach dem Abitur studierte sie Jura in Göttingen und Bielefeld und zog nach dem zweiten Staatsexamen nach Bayern, wo sie von 1979 bis 1990 am Deutschen Patentamt in München arbeitete. 1978 trat sie der FDP bei, 1990 zog sie erstmals in den Bundestag ein. Ihr Aufstieg verlief ab dann überraschend schnell. 1992 wurde Leutheusser-Schnarrenberger als erste Frau an die Spitze eines klassischen Ministeriums berufen und übernahm das Justizressort. W

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Abschaffung des Paragrafen 175

Zu den wichtigsten queerpolitischen Verdiensten ihrer ersten Amtszeit zählt die Abschaffung des Paragrafen 175. Im Zuge der rechtlichen Vereinheitlichung nach der deutschen Wiedervereinigung  die DDR kannte seit 1988 keine Sondervorschriften mehr für schwule Männer  setzte sich Leutheusser-Schnarrenberger als Bundesjustizministerin für die ersatzlose Streichung des Paragrafen ein. Am 10. März 1994 beschloss der Bundestag die Aufhebung, die am 11. Juni 1994 in Kraft trat. Leutheusser-Schnarrenberger sprach damals von einem historischen Tag und bezeichnete den Paragrafen als "Symbol der Unmenschlichkeit", das an die Massenverschleppung und Ermordung Homosexueller in Konzentrationslagern erinnere.



Bundesweite Anerkennung erhielt sie zudem durch ihren Widerstand gegen den sogenannten Großen Lauschangriff. Die geplante Überwachung von Wohnungen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität lehnte sie aus verfassungsrechtlichen Gründen ab. Nachdem sich die FDP-Mitglieder 1995 bei einem Basisvotum mehrheitlich für die Maßnahme ausgesprochen hatten, erklärte die Justizministerin im Dezember 1995 ihren Rücktritt.



Sie stellte Prinzipien über Ämter



Der Schritt prägte ihr Image als Politikerin, die Werteorientierung und Prinzipien über Ämter stellte. 2004 erklärte das Bundesverfassungsgericht weite Teile der Regelung zum Großen Lauschangriff für verfassungswidrig und bestätigte damit in Teilen ihre damalige Kritik.



Haltung bedeute für sie, "dass Politiker sich an grundlegenden Prinzipien und Werten orientieren, dies aber nicht nur in Sonntagsreden, sondern eben auch dann, wenn es um wichtige Entscheidungen geht", sagte sie 2017 im Bayerischen Rundfunk weiter. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihr teils autobiografisches Buch "Haltung ist Stärke".



Nach Jahren in der Opposition war Leutheusser-Schnarrenberger 2009 als Bundesjustizministerin auf die Regierungsbank zurückgekehrt  nun in einer Regierung unter CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dabei blieb der Schutz von Bürgerrechten eines ihrer zentralen Themen. So kämpfte sie etwa gegen die vor ihrer Amtszeit eingeführte Vorratsdatenspeicherung, die Telekommunikationsanbieter zur sechsmonatigen Speicherung von Verbindungsdaten verpflichtete. Die Regelungen wurden 2010 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt.



Im selben Jahr wurde die FDP-Politikerin beim Kölner CSD mit der "Kompassnadel" ausgezeichnet. Sie suche "stets den Dialog mit der Lesben- und Schwulenbewegung und zeigt Gesicht bei vielen CSDs in Deutschland", hieß es damals in der Begründung des Schwulen Netzwerks NRW. 2009 hatte Leutheusser-Schnarrenberger die Schirmherrschaft über den Stuttgarter CSD übernommen, was zu heftiger Kritik aus der CDU führte (queer.de berichtete).

Errichtung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

In ihrer zweiten Amtszeit initiierte Leutheusser-Schnarrenberger zudem die Gründung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, deren Errichtung die Bundesregierung 2011 auf Initiative der FDP beschloss (queer.de berichtete). Die nach dem jüdischen Sexualwissenschaftler und Vorkämpfer der frühen Homosexuellenbewegung benannte Stiftung soll durch Forschung und Bildung Diskriminierung von queeren Menschen entgegenwirken. Nach ihrem Ausscheiden aus der Bundespolitik initiierte Leutheusser-Schnarrenberger 2014 einen Förderkreis zur Unterstützung der Hirschfeld-Stiftung und übernahm den Vorsitz (queer.de berichtete).



Auch innerhalb der FDP spielte Leutheusser-Schnarrenberger eine wichtige Rolle. Von 2000 bis 2013 führte sie den bayerischen Landesverband, von 2001 bis 2013 gehörte sie dem FDP-Bundesvorstand an.



Seit ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik im Jahr 2013 setzt sie sich weiter für Bürger*innen- und Menschenrechte ein. Zudem engagierte sie sich in verschiedenen Funktionen. Bis März 2026 war sie stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, bis 2024 nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte.



Ihren markanten Namen trägt Leutheusser-Schnarrenberger seit rund fünf Jahrzehnten. 1976 heiratete sie den Journalisten Ernst Schnarrenberger und nahm den Doppelnamen an. Ihr Mann starb 2006 im Alter von 57 Jahren an Krebs. Leutheusser-Schnarrenberger lebt am Starnberger See in Bayern. (mize/AFP)