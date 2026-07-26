Kommen Sie zum nächsten CSD, Herr Bundeskanzler!

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Heute, 08:44h 3 Min.

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Der 25. Juli 2026 hat das queere Leben in Deutschland verändert. Noch sind nicht alle Hintergründe des Anschlags auf den Berliner CSD ermittelt. Klar ist aber jetzt schon: Das ist der bislang blutigste Angriff auf die LGBTI-Community in unserem Land. Der Pride war immer ein Safe Space. Jetzt ist er es nicht mehr.



Der Schock sitzt tief, die Trauer auch. Unsere Gedanken sind bei der getöteten Frau und ihren Angehörigen, bei den Verletzten und allen, die diesen Abend am Brandenburger Tor miterlebt haben. Die leuchtende Einblendung "Evakuierung", Lautsprecher-Durchsagen, die zum Nachhausegehen auffordern, Sirenen und Blaulicht nach einer ausgelassenen CSD-Demonstration: Das sind traumatische Erlebnisse, die man nicht vergisst.

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Das Ausmaß der Verunsicherung ist enorm

Dass Queerfeindlichkeit tötet, mussten wir schon mehrfach erleben. Wir erinnern an Thomas L., 2020 in Dresden ermordet, oder an Malte C., 2022 beim CSD in Münster getötet. Queere Menschen haben lernen müssen, mit dieser Angst zu leben. Wir wissen: Unsere Sicherheit ist nicht garantiert. Wir haben uns arrangiert, gefährlichen Situationen so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Das ist leider nicht immer möglich.



Das Ausmaß der Verunsicherung nach dem Berliner Anschlag darf niemand unterschätzen. Groß war sie ohnehin schon: Anfeindungen und Gewalt gegen queere Menschen nehmen dramatisch zu. In ganz Deutschland protestieren Neonazis gegen Pride-Veranstaltungen. Aufrufe der Organisator*innen, besser nicht allein anzureisen, sind längst keine Ausnahme mehr. Und die Regenbogenfahne bleibt im Regionalexpress sowieso im Rucksack. Die queere Community wird bedroht von ganz rechts und von Islamisten  und diese Bedrohung ist sehr real.

Merz findet klarere Worte als Merkel

Vor genau zehn Jahren, nach dem queerfeindlichen Anschlag auf den Club "Pulse" in Orlando mit 49 Toten, fanden Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck keine einfühlsamen Worte für die LGBTI-Community. Friedrich Merz (CDU) formuliert da schon deutlich besser: "Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", schrieb der Bundeskanzler auf X. "Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft."



Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, die "feige, abscheuliche Attacke auf friedlich feiernde Menschen erschüttert mich zutiefst". Doch ein Angriff auf einen CSD ist nicht nur ein Angriff auf eine Party. Es ist ein Angriff auf eine Demonstration für die Rechte und die Sichtbarkeit queerer Menschen  auf einen Schutzraum, in dem wir ohne Anfeindungen wir selbst sein können. Im Moment ihres größten Schmerzes macht Dobrindt die queere Community wieder unsichtbar.



Entsetzen und Betroffenheit reichen nach der Attacke auf den Berliner CSD nicht. Wir brauchen jetzt Mahnwachen und unmissverständliche Solidarität. Und wir brauchen Taten statt warmer Worte: keine Kürzungen bei queeren Programmen, die Wiederaufnahme des Aktionsplans Queer Leben, den Abbau von Diskriminierungen, mehr Prävention gegen Extremismus. Und, Herr Bundeskanzler: Besuchen Sie endlich einen CSD! Der Hamburg Pride am kommenden Samstag wäre eine gute Gelegenheit, zu zeigen, dass die queere Community in Deutschland nicht allein ist.