"Für die queere Community ist das ein großer Trauertag"

Heute, 10:05h



Beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast und hat mindestens einen Menschen getötet. 16 weitere Menschen wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Samstagabend im Tiergarten verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich (queer.de berichtete).



Am Sonntagmorgen haben die Ermittler*innen den 21-jährigen Tatverdächtigen Abdul B. öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei Berlin warnte davor, den mutmaßlichen Islamisten anzusprechen (queer.de berichtete).



Bundeskanzler Friedrich Merz verurteilte die "abscheuliche Tat in Berlin". In einem Kommentar forderte queer.de-Herausgaber Micha Schulze den CDU-Politiker dazu auf, am kommenden Wochenende den Hamburg Pride zu besuchen, um "zu zeigen, dass die queere Community in Deutschland nicht allein ist" (queer.de berichtete).



In diesem Live-Blog berichten wir ab sofort über weitere Reaktionen und neue Entwicklungen in dem Fall. (mize/dpa/AFP/spot)

Live-Ticker (Reload, )

26.07., 12:37h

Bundesratspräsident Bovenschulte zum Angriff



Andreas Bovenschulte (Bild: Bundesrat / Henning Schacht)

In einer Pressemitteilung erklärt der Bremer Bürgermeister und amtierende Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (SPD): "Der Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin erschüttert mich zutiefst. Eine Feier, die wie kaum eine andere für Weltoffenheit, Lebensfreude und Toleranz steht, wurde zum Ziel tödlichen Hasses. Dieser Anschlag ist nicht nur ein Angriff auf den CSD  er richtet sich gegen die Freiheit von uns allen, gegen unsere Werte und unser friedliches Zusammenleben. Ich trauere um den Menschen, der bei diesem Anschlag aus dem Leben gerissen wurde. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden, den Verletzten und ihren Familien und allen, die diese furchtbare Tat miterleben mussten."

26.07., 12:03h

Weitere Mahnwachen und Veranstaltungen u.a. in Berlin, Köln, Stuttgart, Gütersloh, Darmstadt, Erfurt und Oldenburg



Zu einer Demonstration und Mahnwache ab 16 Uhr hat der CSD in Gütersloh aufgerufen, Start ist der Konrad-Adenauer-Platz.







Die Aidshilfe Stuttgart hat zu einer gemeinsamen Gedenkaktion ab 18 Uhr auf dem Marktplatz aufgerufen. Unter anderem auf diesem Platz findet der Abschlusstag des Stuttgarter CSD-Straßenfestes statt, nach der Paradedemo am Samstag.



Der CSD Weimar und weitere Organisationen haben zu einer Mahnwache um 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt eingeladen. "Wir wollen dort gemeinsam einen Raum schaffen, in dem wir der Betroffenen gedenken können."



Für 19 Uhr hat der Verein vielbunt zu einer Mahnwache auf dem Luisenplatz in Darmstadt aufgerufen. "Wir verurteilen diese Tat und wollen zum Ausdruck bringen, wie erschüttert wir sind, aber auch, dass wir weiterhin zusammenstehen."



Ab 20 Uhr hat der CSD in Oldenburg zu einer Solidaritätskundgebung auf dem Schlossplatz aufgerufen, bei der es eine Schweigeminute und Redebeiträge geben soll.



Bereits ab 14 Uhr ist ein "Community-Trauern" am Pariser Platz in Berlin geplant, zu dem die D-Dur Dykes* aufgerufen haben (s. Eintrag weiter unten). Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat zudem zu einer Andacht in der Berliner St. Marienkirche eingeladen. "Alle sind herzlich willkommen, miteinander zu trauern, des verstorbenen Menschen zu gedenken und den Verletzten, Betroffenen und Angehörigen im Gebet beizustehen."



In Köln haben der Cologne Pride und die Aidshilfe für Montag (!) von 18.30 bis 21 Uhr zu einem Treffen im Café Bach der Aidshilfe (Pipinstr. 7) eingeladen. "Wir schaffen Raum für Trauer, Austausch und Zusammensein", mehr Infos sollen folgen.







Weitere Hinweise bitte gerne an .

26.07., 11:50h

Amsterdam verstärkt Schutz für WorldPride

Nach dem tödlichen Angriff beim Berliner CSD werden für den gegenwärtig in Amsterdam stattfindenden WorldPride zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Dies geschehe, wo immer es nötig erscheine, teilte Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema am Sonntag laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP mit. Polizei, Staatsanwaltschaft und Stadtverwaltung arbeiteten dabei eng zusammen. Einzelheiten wurden nicht genannt.



Der WorldPride gilt als eines der größten internationalen Events der LGBTI-Community. Das Festival findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Amsterdam statt. Die mehrtägigen Veranstaltungen wurden am Samstag im Beisein von Königin Máxima ohne Zwischenfälle feierlich eröffnet. Als Höhepunkt ist für den kommenden Samstag die Bootsparade Pride Amsterdam über die Grachten der niederländischen Hauptstadt geplant. Zu den verschiedenen Veranstaltungen des WorldPride werden insgesamt hunderttausende Besucher*innen erwartet.



Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten bezeichnete den Berliner Angriff als "abscheuliche Gewalttat" und versicherte Bundeskanzler Friedrich Merz der Solidarität seines Landes: "In schwierigen Zeiten stehen wir Schulter an Schulter mit unseren deutschen Nachbarn."

26.07., 11:40h

Polizist*innen durchsuchen Gebiet rund um Auto



Nach dem Angriff am Samstag durchsuchen Polizist*innen am Sonntag das Gebiet rund um den Wagen, der in eine Menschenmenge gefahren ist. Nach einer dpa-Meldung sammelten sich die Beamt*innen zunächst vor dem Gebiet im Tiergarten und starteten kurz nach 11 Uhr mit der Suchaktion.

26.07., 11:38h

Günther: Islamistischer Terror gegen queere Community



Daniel Günther (Bild: Frank Peter)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Berliner Angriff als islamistischen Terror bezeichnet. Was sich über die Hintergründe der Tat abzeichne, mache ihn "fassungslos", sagte er mit Blick auf einen Tatverdächtigen, der laut Berliner Polizei der islamistischen Szene zugerechnet wird.



Der mutmaßliche Täter habe gezielt einen Ort angegriffen, an dem Menschen gemeinsam für Vielfalt, Selbstbestimmung und gleiche Rechte eingetreten seien. "Dieser islamistische Terror ist ein Angriff auf die queere Community und auf das freie Zusammenleben in unserem Land", sagte der CDU-Politiker.



"Der Kampf gegen den Islamismus ist der gemeinsame Kampf unserer Gesellschaft gegen eine extremistische Ideologie, die unsere Freiheit und unsere demokratische Ordnung verachtet." Dem müsse mit aller Konsequenz begegnet werden  "mit entschlossenen Sicherheitsbehörden, einem Rechtsstaat, der durchgreift und einer Gesellschaft, die sich weder spalten, noch in Angst versetzen lässt, sondern mutig unsere Grundwerte verteidigt", sagte Günther.



Innenministerin Magdalena Finke (CDU) sagte, die weiteren Ermittlungen müssten zwar noch zweifelsfrei klären, "ob und in welcher Weise die Tat islamistisch motiviert war.". Sie fügte hinzu: "Klar ist aber: Islamismus und queerfeindlicher Hass richten sich gegen die Freiheit des Einzelnen, gegen unsere offene Gesellschaft und gegen die Grundlagen unseres demokratischen Zusammenlebens." Die Antwort auf Terror, Menschenverachtung und Hass müsse ein entschlossener Rechtsstaat und ein noch stärkerer gesellschaftlicher Zusammenhalt sein.



Als Schirmherr des CSD in Schleswig-Holstein fühle er sich mit der queeren Community sehr verbunden, betonte Günther. Der CSD stehe für einen langen und mutigen Kampf, "frei, gleichberechtigt und ohne Angst leben und lieben zu können". Die Ereignisse in Berlin machten auf schmerzliche Weise deutlich, wie verletzlich diese Freiheit inzwischen sei.



Ausgrenzung und Gewalt gegenüber queeren Menschen nähmen immer mehr zu  aus verschiedenen Richtungen. "Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen ein Land bleiben, in dem Menschen überall offen für ihre Rechte, für Vielfalt und für Gleichberechtigung eintreten können", sagte Günther. "Wir stehen vereint an der Seite der queeren Community  in Berlin, in Schleswig-Holstein und überall im Land."

26.07., 11:34h

"Jetzt erst recht": CSD in Mühldorf findet statt



Der für den Nachmittag geplante CSD im oberbayerischen Mühldorf findet trotz des Angriffs in Berlin statt. "Gerade nach so einem schrecklichen Ereignis ist es umso wichtiger, uns nicht einschüchtern oder verdrängen zu lassen", erklärten die Veranstalter*innen.



Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen werde es nicht geben  man habe bereits jetzt ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Auch von der Polizei hieß es am Sonntagmorgen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinde.



GIn einem Statement auf Instagram sprachen die Mühldorfer Veranstalter*innen den Verletzten und den Freud*innen und Verwandten der Verstorbenen ihr "tiefes Mitgefühl" aus. Man werde aber alles tun, damit die Veranstaltung in Mühldorf trotzdem sicher und sichtbar stattfinden könne. "Denn genau solche Taten zeigen, warum CSD immer noch nötig ist." Genau wegen solcher Taten und Anfeindungen, denen queere Menschen in der Gesellschaft noch immer ausgesetzt seien, veranstalte man man CSD.



26.07., 11:31h

Riccardo Simonetti entsetzt über "Albtraum"

Mit Entsetzen hat Entertainer Riccardo Simonetti auf den tödlichen Angriff reagiert. "Mir ist sofort richtig schlecht geworden", schrieb der 33-Jährige auf Instagram. "Ich bin froh, dass es den Menschen, die mir nahestehen, soweit gut geht, aber ich bin entsetzt darüber, dass Nachrichten wie diese kein Albtraum sind, sondern Realität, in der wir 2026 alle leben."



Simonetti hatte am Samstag am CSD in Stuttgart teilgenommen, wo ebenfalls eine große Parade stattfand. Der Tag sei wunderschön und friedlich gewesen, schrieb er. "Das ist ein Privileg, das tragischerweise nicht jedem Menschen möglich ist." Als er am Morgen die Nachrichten aus Berlin gelesen habe, habe er nicht glauben können, "dass das wirklich passiert sein soll".



26.07., 11:28h

Bundespräsident beklagt "Angriff auf unsere offene Gesellschaft"



Frank-Walter Steinmeier(Bild: Bundesregierung / Steffen Kugler)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den tödlichen Angriff mit einem Auto am Rande des Berliner Christopher Street Days scharf verurteilt. "Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft, auf unsere Art zu leben und zusammenzuleben", sagte er in Hamm, wo er an einem Tempelfest der Hinduistischen Gemeinde in Deutschland teilnahm.



Er sei "erschüttert und entsetzt über den mutmaßlichen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin, bei dem Hunderttausende Menschen aus aller Welt friedlich und fröhlich feiern wollten, ein Zeichen setzen wollten für Toleranz und Vielfalt, für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben", betonte Steinmeier.



Auf Instagram schrieb der Bundespräsident: "Meine und unsere Gedanken sind heute bei Angehörigen und Freunden der beim Anschlag getöteten Frau und den  zum Teil schwer  Verletzten, denen wir vollständige Genesung wünschen."



26.07., 11:24h

Solidarität aus Rheinland-Pfalz



Landesqueerbeauftragte Kathrin Anklam-Trapp (Bild: Susie Knoll)

Die rheinland-pfälzische Sozial- und Familienministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat den Angriff als eine feige und verabscheuenswürdige Gewalttat bezeichnet. "In dieser schweren Stunde stehen das Leid und die Hoffnung, dass alle Verletzten schnell und vollständig wieder gesunden, im Vordergrund", teilte die SPD-Politikerin mit. "Aber auch die klare Botschaft: Unsere Gesellschaft steht für Toleranz und Gemeinschaft und gegen jede Form von Hass und Hetze"



In diesen dunklen Stunden seien sie erst recht eng an der Seite der Community, sagte sie. "Wir setzen uns ein für queeres Leben und eine offene Gesellschaft. Pride ist stärker als Hass."



Auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz fand am Samstag der CSD statt. "Wir waren geeint als Community für die gleiche Sache auf der Straße und stehen auch jetzt solidarisch zusammen", heißt es auf dem Instagram-Account des CSD Mainz. "Vielfalt ist unsere Stärke und wir lassen uns nicht einschüchtern. Dennoch sind unsere Gedanken bei den Opfern."



Kathrin Anklam-Trapp, Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität, teilte mit: "Ich bin tief traurig und fassungslos über diese schreckliche Gewalttat gegen den Berliner CSD. Gemeinsam mit Tausenden Menschen haben wir gestern in Mainz beim CSD noch Liebe und Akzeptanz gefeiert und dafür demonstriert." Die schrecklichen Nachrichten aus Berlin träfen nun die gesamte Community und alle tief. "Wir werden eng zusammenstehen und die Werte von Toleranz und Vielfalt weiterhin strikt verteidigen. Pride heißt immer auch Sichtbarkeit."

26.07., 11:20h

Fegebank bestürzt von Attacke

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Katharina Fegebank hat sich bestürzt über den Angriff auf feiernde Menschen am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin gezeigt. Auf der Plattform X schrieb sie von "schockierenden Nachrichten". "Eine Demonstration für Vielfalt & Freiheit, ein Fest für die Liebe & das Leben endet in einer Tragödie."



Ihre Gedanken seien bei den Opfern und Angehörigen. "Mein Dank gilt den Einsatzkräften. Berlin, wir sind bei Euch!", schrieb die Grünen-Politikerin.



Angesichts des Angriffs in Berlin sprachen die Veranstalter*innen des Hamburger CSD von einem dunklen Tag für die queere Community und die Gesellschaft: "Wir stehen mit allem Menschen in Berlin, der Berliner Community, mit dem Orga-Team des CSD Berlin in Solidarität Seite an Seite", hieß es in einem Post von Hamburg Pride bei Instagram.

