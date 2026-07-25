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Termine
Anschlag in Berlin: Übersicht der Gedenkveranstaltungen
In vielen Städten Deutschlands finden ab Sonntag Mahnwachen und weitere Kundgebungen sowie Gottesdienste statt.
Seit dem frühen Nachmittag kommen Menschen am Pariser Platz in Berlin zusammen. Später gibt es einen Gedenkgottesdienst in der Marienkirche und einen anschließenden Trauermarsch (Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur)
- Heute, 16:17h 1 Min.
Nach dem mutmaßlich islamistischen Angriff am Samstagabend am Rande des Christopher Street Day in Berlin mit einer Toten und fast 30 Verletzten haben (nicht nur) queere Organisationen für Mahnwachen und weitere Gedenk- und Solidaritätsveranstaltungen aufgerufen. Unsere ständig aktualisierte Übersicht:
Sonntag
ab 14 Uhr Berlin, Pariser Platz
16 Uhr Hamburg, Jungfernstieg Ecke Lombardsbrücke
16 Uhr Freiburg, Platz der Synagoge
16 Uhr Gütersloh, Konrad-Adenauerplatz
16.30 Berlin, Gedenkandacht Marienkirche (Alexanderplatz)
16.30 Uhr Nürnberg, Magnus-Hirschfeld-Platz
17 Uhr Aachen, Markt
17 Uhr Bielefeld, Altstädter Kirchpark
17 Uhr Lüneburg, Marktplatz
17.30 Uhr Berlin, Trauermarsch ab Marienkirche (Alex)
18 Uhr Erfurt, Bahnhofsvorplatz
18 Uhr Halle, Marktplatz
18 Uhr Frankfurt am Main, Römer
18 Uhr Köln, Gottesdienst St. Johanniskirche Deutz
18 Uhr Mainz, Hauptbahnhof
18 Uhr Stuttgart, Marktplatz
19 Uhr Darmstadt, Luisenplatz
20 Uhr Dresden, Rosmarinsgasse
20 Uhr Oldenburg, Schlossplatz
Noch ganztägig
CSD in Mühldorf und Stuttgart
Montag
18 Uhr Karlsruhe, Marktplart
18 Uhr Manheim, Marktplatz
18.30 Uhr Köln, Café Bach
19 Uhr Leipzig, Markt
19 Uhr München, Marienplatz
Mittwoch
18 Uhr Wien, Dt. Botschaft
Weitere Hinweise bitte gerne an .