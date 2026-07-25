Anschlag in Berlin: Übersicht der Gedenkveranstaltungen

Heute, 16:17h 1 Min.

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Nach dem mutmaßlich islamistischen Angriff am Samstagabend am Rande des Christopher Street Day in Berlin mit einer Toten und fast 30 Verletzten haben (nicht nur) queere Organisationen für Mahnwachen und weitere Gedenk- und Solidaritätsveranstaltungen aufgerufen. Unsere ständig aktualisierte Übersicht:



Sonntag

ab 14 Uhr Berlin, Pariser Platz

16 Uhr Hamburg, Jungfernstieg Ecke Lombardsbrücke

16 Uhr Freiburg, Platz der Synagoge

16 Uhr Gütersloh, Konrad-Adenauerplatz

16.30 Berlin, Gedenkandacht Marienkirche (Alexanderplatz)

16.30 Uhr Nürnberg, Magnus-Hirschfeld-Platz

17 Uhr Aachen, Markt

17 Uhr Bielefeld, Altstädter Kirchpark

17 Uhr Lüneburg, Marktplatz

17.30 Uhr Berlin, Trauermarsch ab Marienkirche (Alex)

18 Uhr Erfurt, Bahnhofsvorplatz

18 Uhr Halle, Marktplatz

18 Uhr Frankfurt am Main, Römer

18 Uhr Köln, Gottesdienst St. Johanniskirche Deutz

18 Uhr Mainz, Hauptbahnhof

18 Uhr Stuttgart, Marktplatz

19 Uhr Darmstadt, Luisenplatz

20 Uhr Dresden, Rosmarinsgasse

20 Uhr Oldenburg, Schlossplatz



Noch ganztägig

CSD in Mühldorf und Stuttgart

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Montag

18 Uhr Karlsruhe, Marktplart

18 Uhr Manheim, Marktplatz

18.30 Uhr Köln, Café Bach

19 Uhr Leipzig, Markt

19 Uhr München, Marienplatz



Mittwoch

18 Uhr Wien, Dt. Botschaft



Weitere Hinweise bitte gerne an .