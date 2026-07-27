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Juli 2026

Heiliger des Monats: Nikolaos

Einmal monatlich verneigen wir uns vor schwulen Heiligen. Im Juli vor Nikolaos von Byzanz  dem Mann mit den goldenen Händen.


Bild: F. G. Borghi

Das Coffee-Table-Book "Unholy" von F. G. Borghi (Bild) und Björn Koll (Text) ist die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen"  und wie es sich für devotionale Kunst gehört, gibt es die ikonischen Mannsbilder inzwischen nicht mehr nur als Buch, sondern auch als Postkartenheft oder als Kalender. Und bei uns. Einmal monatlich verneigen wir uns vor den schwulen Heiligen des Monats. Im Juli vor dem Heiligen Nikolaos.

Nikolaos war Masseur am Hof des byzantinischen Kaisers Alexander (Alexandros Porphyrogennētos), der uns wegen seiner anrüchigen Beziehung zu Basilitzes ja bestens bekannt ist. Angeblich wollte Alexander sogar den rechtmäßigen Thronfolger (seinen Neffen Konstantin Porphyrogennetos) entmannen lassen, um dem slawischen Burschen ("Σκλαβηνόν μειράκιον"), wie Arethas von Caesarea den hübschen Baselitzes betitelte, die Herrschaft der Römer übergeben zu können. Aber darum geht es hier nicht. Schließlich wurde nicht Alexander heiliggesprochen, sondern Nikolaos. Der hatte seinen großen Auftritt, als der Schnelle Oleg (andere sprechen auch vom Grosen Oleg, siehe Heiliger des Monats: Mai) mit einer Streitmacht aus Warägern, Ilmensee-Slowenen, Tschuden, Slowenen, Kriwitschen, Merern, Drewlanen, Ramimitschen, Poljanen, Sewerjanen, Wjatitschen, Chorwwaten, Duleben und Tiwerzen vor den Toren Konstantinopels auftauchte, um die Stadt zu plündern.

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Unerschrocken trat Nikolaos vor die Stadtmauer, ging auf Oleg zu, machte diesem ein paar Komplimente und bot ihm eine Massage an. Oleg nahm gerne an. Chronisten berichteten, dass die Massage mehrere Tage und Nächte gedauert haben soll und währenddessen mehrere schwere Gewitter über die Stadt zogen. Oleg zeigte sich beeindruckt von Nikolaos' Qualitäten und erklärte nach der Massage, dass er Konstantinopel nun nicht mehr plündern wolle, dafür aber einen Handelsvertrag mit dem Kaiser abschließen werde. Gesagt, getan. Nikolaos zog dann mit Oleg nach Kiew, wo er das Badehaus Byzanz eröffnete, das die ortsansässige Bevölkerung eifrig frequentierte.

Weil allerdings kaum jemand den Namen aussprechen konnte, bürgerte sich unter den Besuchern die liebevolle Abkürzung Banja ein. Zu den Besonderheiten des Badehauses gehörte der Brauch, dass die Gäste sich gegenseitig mit eingeweichten Birkenzweigen auspeitschten  der Legende nach eins der erotischen Spiele, mit denen sich Oleg und Nikolaos in den Gewitternächten vor den Toren Konstantinopels in Stimmung gebracht hatten. Nikolaos teilte mit Oleg übrigens wohl auch dessen Liebe zu Gold, das er allerdings nicht an den Füßen, sondern modebewusst in der Körpermitte trug. Andere sprachen auch davon, er habe Goldene Hande gehabt. Aber das muss man nicht wortwörtlich verstehen.

Dass der heilige Nikolaos von Byzanz vor dem Besuch einer Banja angerufen wird, versteht sich von selbst. Sein Bild fehlt in keiner russischen Badeanstalt. Leider lässt sich das heutzutage von nur von einem sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung überprüfen. Dass sich das bald ändern möge, erbitten wir am 27. Juli, dem Feiertag des heiligen Nikolaos  sicherlich ein guter Tag, um ein Badehaus zu besuchen.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch "Unholy" von F.G. Borghi (Illustrationen) und Björn Koll (Text), das bei Salzgeber erschienen ist. In der Vorbemerkung heißt es: "Was Sie in diesem Buch lesen, gehört in die Kategorie Historische Fiktion, einige würden vielleicht auch von Historischem Blödsinn sprechen. Will sagen: Keiner der hier beschriebenen Heiligen hat je gelebt und nichts von dem, was über sie behauptet wird, stimmt." Alle "Unholy"-Produkte sowie viele weitere nichtheteronormative Bücher und Filme gibt es u.a. im Salzgeber.Shop.

Infos zum Buch

F. G. Borghi, Björn Koll: Unholy. An Almost Complete Hagiography of Gay Saints. Texte auf Deutsch und Englisch. 192 Seiten. Salzgeber. Berlin 2025. Hardcover: 59  (ISBN 978-3-95985-713-0)
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