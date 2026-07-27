LSU-Chef unterstützt Drag-Verbot



René Powilleit ist seit einem Jahr Chef der Berliner Lesben und Schwulen in der Union (Bild: KPV Berlin)

Heute, 13:37h 2 Min.

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René Powilleit, der Berliner Landesvorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), hat ein von einer CDU-Stadträtin im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ausgesprochenes Drag-Verbot auf Instagram verteidigt. Hintergrund ist, dass Stadträtin Malgorzata Sijbrandij mehrere Dragqueen-Lesungen verboten hatte, angeblich um Kinder vor einer "polarisierenden Begleitung" zu schützen (siehe queer.de-Kommentar).



Powilleit äußerte sich dazu unter einem Instagram-Posting des offen schwulen CDU-Spitzenkandidaten in Berlin, Stefan Evers. Dieser hatte am Samstag vor dem Anschlag auf den Berliner CSD zu der Veranstaltung ein Bild mit der Aufschrift "Der CSD gehört zur DNA Berlins" veröffentlicht. Ein Nutzer fragte daraufhin, ob auch Sijbrandij, "die in Steglitz-Zehlendorf Drag-Lesungen verbieten lässt", diese Botschaft kenne.



Daraufhin antwortete Powilleit: "[S]elbstverständlich weiß sie das", und fügte ein Zwinker-Smiley an. "Sie hat aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, unter Abwägung aller Interessenlagen, getroffen." Weiter erklärte der LSU-Chef: "Man kann sicherlich drüber politisch 'streiten'. Dann aber bitte auf der Grundlage aller Sichtweisen und Positionen." Danach setzte er das Smiley "Gefaltete Hände", das als Dankeschön, Flehen oder Beten interpretiert werden kann.



(Bild: Instagram)

Dragqueens gelten vielen Konservativen und Rechtsextremen inzwischen als Symbol des angeblichen moralischen Verfalls. Die in der queeren Community populäre Kunstform wird von ihnen dabei oft als Vorwand genutzt, um eigene Vorurteile gegen Homosexuelle in einem anderen Zusammenhang zu rechtfertigen. Erst kürzlich hatte etwa die konservative US-Abgeordnete Nancy Mace behauptet, Bilder von Dragqueens in Museen könnten dazu führen, dass mehr Kinder vergewaltigt werden (queer.de berichtete). Ihre Begründung: "Den Kindern so einen Scheiß vorzusetzen, sexualisiert sie. Das macht sie anfällig für Leute, die sie vergewaltigen oder missbrauchen wollen."

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Auch Proteste gegen Dragqueens in Deutschland

Auch in Deutschland gibt es teils heftige Ablehnung von Dragqueens von Rechts. So gab es 2023 Proteste gegen eine Dragqueen-Lesung in München, bei der selbst die demokratische CSU Verbote forderte und die schwule Kunstform als "woke Frühsexualisierung" beschrieb (queer.de berichtete). Besonders aggressiv protestiert die rechtsextreme AfD gegen den "Dragqueen-Sumpf" (queer.de berichtete).



Derartige Lesungen basieren auf der amerikanischen "Drag Queen Story Hour", die erstmals 2015 in einer Bücherei San Francisco durchgeführt wurden. Damit wollen Dragqueens bei drei- bis elfjährigen Kindern dafür werben, Bücher zu lesen  außerdem soll ihnen schon früh gezeigt werden, dass die Gesellschaft vielfältig ist. Anders als von Rechten behauptet lesen Dragqueens dabei nie Anleitungen zum Analsex oder zu anderen derartigen Themen, sondern altersgerechte Kinderbücher, die in den Bibliotheken erhältlich sind. (dk)