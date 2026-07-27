CDU-Spitzenkandidat Evers attackiert Linke nach Terroranschlag



CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers geht auf Angriffsmodus (Bild: Paul Schneider)

Heute, 14:11h 3 Min.

3 Min.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl am 20. September, Stefan Evers, hat der Linken "Realitätsverweigerung" im Hinblick auf den Islamismus vorgeworfen. Anlass ist ein Posting der Linken Neukölln zum Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day, der zunächst keinen Hinweis auf den mutmaßlich islamistischen Hintergrund enthielt.



"Die Realitätsverweigerung im Umgang mit politischem Islam und Islamismus ist Teil des Problems dieser Linken", sagte Evers am Montag bei "Welt TV". "Einer Partei, bei der wir es ja ganz ausdrücklich auch mit zunehmendem Judenhass zu tun haben." Auch "Polizistenhass" werde in deren Reihen geduldet. "Diese Partei will ich in Berlin nicht an der Regierung sehen. Ich werde alles tun, das zu verhindern."

- Werbung -



"Problem beim Namen nennen"

Evers meinte, man habe bei der Linken das Problem nicht verstanden und bringe nicht den Mut auf, es klar beim Namen zu nennen. Es gebe in Berlin ein Problem mit Islamismus in wachsender Zahl und mit zunehmender Gewaltbereitschaft. "Und wenn wir das schon nicht beim Namen nennen, dann werden wir es ja auch nicht lösen können, das Problem."



Der Kreisverband Neukölln der Berliner Linken hatte am Sonntag bei Instagram eine Reaktion auf den Terroranschlag gepostet. "Mit dem Erstarken der Rechten und antifeministischer Kräfte nehmen auch Queer- und Transfeindlichkeit massiv zu", hieß es dort. "Die gezielte Verbreitung queer- und transfeindlicher Ideologie durch rechte und konservative Akteure bereitet den Boden für Angriffe wie den gestrigen."

Linke mit "Klarstellung", Kritik von den Grünen

Nach kritischen Kommentaren ergänzte die Linke den Post einen Tag später durch eine "Klarstellung": "Wenn wir vom Erstarken rechter und antifeministischer Kräfte sprechen, dann gehören der IS und andere reaktionäre islamistisch-fundamentalistische Gruppen für uns selbstverständlich dazu, deren frauen-, queer- und transfeindliches und unterdrückerisches Weltbild wir ablehnen und bekämpfen." Und weiter: "Diesen Anschlag verurteilen wir aufs Schärfste. Wir stehen unmissverständlich an der Seite queerer Menschen."



Die Grünen haben unterdessen die CDU angegriffen, weil die konservative Partei den Anschlag für den Wahlkampf missbrauche. "Ich bin enttäuscht, dass es gerade mal anderthalb Tage dauert, bis die CDU unter Stefan Evers in den Wahlkampfmodus schaltet", erklärte der ebenfalls offen schwule grüne Spitzenkandidat und derzeitige Fraktionschef Werner Graf. "Anstatt nach diesem schrecklichen Anschlag auf den CSD, bei dem ein Mensch starb und zahlreiche verletzt wurden, den Zusammenhalt weiter zu stärken und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft und den demokratischen Parteien den Terroristen die Stirn zu bieten, verfällt er in billigen Angriffsmodus gegen seine politischen Mitbewerber. Das ist unwürdig."



Werner Graf will erster grüner Regierender Bürgermeister von Berlin werden (Bild: Vincent Villwock / Grüne Fraktion Berlin)

Am Sonntag habe Berlin gezeigt, "was möglich ist, wenn man solidarisch zusammensteht in einem solch schweren Moment", so Graf weiter. "Heute ist für Stefan Evers all das offenbar vergessen."



SPD springt Evers zur Seite



Aus der SPD wiederum kam Kritik an dem ursprünglichen Linke-Posting. "Das Statement der Linken Neukölln nach dem Anschlag auf den CSD macht mich fassungslos", erklärte die SPD-Kandidatin für das Amt der Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, Janine Wolter. "Jeder Extremismus, ob politisch oder religiös, der unsere offene, pluralistische und demokratische Gesellschaft gefährdet, muss konsequent bekämpft werden. Das geht nur, wenn Tatmotive benannt und ernst genommen werden." Islamismus und religiöse Radikalisierung müssten auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen entschlossen bekämpft und queeres Leben konsequent geschützt werden. (dpa/cw)