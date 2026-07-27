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Eine 26 Jahre alte Person aus der queeren Community ist nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt beleidigt und geschlagen worden. Der Vorfall habe sich gegen 6:00 Uhr in der Konstablerwache ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach habe ein bislang unbekannter Mann die queere Person laut den Angaben der Beamt*innen wegen ihrer Kleidung beleidigt und sie mit der flachen Hand unterhalb des Ohres geschlagen. Der Tatverdächtige sei danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.



Attacke in Casparistraße



Die Polizei Frankfurt fahndet zudem nach fünf weiteren Personen, die am Sonntagmorgen in der Casparistraße eine 42-jährige Person, mutmaßlich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, beleidigt und bedroht haben sollen.



Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Person dort mit einem unbekannten Mann verabredet. Plötzlich seien zunächst vier Jugendliche oder junge Erwachsene erschienen und hätten die Person beleidigt und bedroht. Einer der Männer soll dabei einen Hammer in der Hand gehalten haben. Als die geschädigte Person zu ihrem Auto lief, sei noch ein fünfter Verdächtiger hinzugekommen. Danach seien weitere Beleidigungen gefallen, die auf die sexuelle Orientierung gezielt hätten. Die betroffene Person habe sich schließlich mit ihrem Auto entfernen können.

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Personenbeschreibung

Die Polizei veröffentlichte zu den mutmaßlichen Tätern Personenbeschreibungen:



Der erste Gesuchte ist demnach zirka 16 bis 20 Jahre alt, hat schwarze Hautfarbe und dunkle Rastalocken. Er trug ein rotes T-Shirt eines Fußballvereines und soll den Hammer in der Hand gehabt haben.



Der zweite Verdächtige ist zirka 18 bis 22 Jahre alt, ca. 180 bis 185 Zentimeter groß, hat dunkle, vorstehende Augen, dunkle Haare und trug ein graues T-Shirt.



Der dritte Gesuchte ist zirka 16 bis 18 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, trug bräunliche Rastalocken, hatte eine schwarze Hautfarbe und erschien oberkörperfrei. Er trug lediglich eine schwarze kurze Hose.



Der vierte Gesuchte wird nur als 175 Zentimeter groß und oberkörperfrei beschrieben.



Der fünfte Gesuchte, der erst später hinzukam, ist zirka 15 bis 18 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß, mit blonden, zur Seite gekämmte Haare.



Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer (069) 755-11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Die beiden Vorfälle ereigneten sich nur wenige Stunden nach dem Terroranschlag auf den CSD in Berlin (queer.de berichtete). (dpa/cw)