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Land Brandenburg

Sozialminister Wilke: Regenbogen­flagge ist Kampfsymbol geworden

Brandenburgs Sozialminister René Wilke will die LGBTI-Community stärker unterstützen: mit persönlicher Präsenz bei CSDs und finanzieller sowie struktureller Förderung. Der SPD-Politiker beklagt ein spürbar schlechteres gesellschaftliches Klima.


Symbolbild (Bild: hert / pexels)

Das gesellschaftliche Klima für queere Menschen hat sich aus Sicht von Brandenburgs Sozialminister René Wilke bereits seit einiger Zeit spürbar verschärft. "Die Community ist ja insgesamt massiv unter Druck", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Die Regenbogenflagge zu hissen, sei vor einiger Zeit eine Selbstverständlichkeit gewesen. "Mittlerweile ist das zu einem politischen Kampfsymbol geworden und zu so einem Auseinandersetzungspunkt, obwohl sie ja nur dafür steht, dass Menschen sich frei entfalten und leben dürfen und lieben dürfen, wen sie wollen."

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Wilke bei Gedenken nach Anschlag dabei

Wilke zeigte am Montag bei einer Gedenkveranstaltung in Potsdam für die Opfer des mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlags am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin seine Solidarität (queer.de berichtete).


René Wilke ist seit Mai 2025 Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes Brandenburg (Bild: MIK)

Wegen Anfeindungen und Gewalt fühlen sich queere Menschen auch in Brandenburg zunehmend unsicher. Rechtsextreme Gruppen mobilisieren seit längerem immer wieder gegen Veranstaltungen der queeren Community und rufen zu Störaktionen auf. Es kam wiederholt zu Zerstörungen von Regenbogenflaggen.

Minister will CSDs auch mit Präsenz unterstützen

"Das ist, glaube ich, ein allgemeines Lebensgefühl, das sich gerade zum Schlechteren verändert, obwohl man eine Zeit lang dachte, es wäre ja schon besser geworden", sagte Wilke, der als Minister auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig ist. Er versuche, die queere Community in Brandenburg verstärkt ideell zu unterstützen und sei bei vielen CSDs dabei.

Instagram | "Flaggen sind mehr als Stoff"
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Er werde zudem schauen, was etwa mit Blick auf finanzielle und strukturelle Forderungen realisierbar sei  "damit klar ist, dass das weiter Teil unseres vielfältigen Lebens ist und auch bleiben soll".

Die Amadeu Antonio Stiftung rief Politiker*innen dazu auf, sich für CSDs einzusetzen und dort auch Präsenz zu zeigen. "All dies wird und kann solche Anschläge nicht verhindern. Aber es kann Betroffenen helfen, sich gesehen und wieder sicherer zu fühlen." (dpa/mize)

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