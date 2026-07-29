Akademie Waldschlösschen sucht Verwaltungsleitung (m/w/d/k.A)

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Die Akademie Waldschlösschen ist eine bundesweit tätige Heimvolkshochschule mit queerem Profil und Sitz in Niedersachsen. Als staatlich anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung bieten wir jährlich bis zu 240 Seminare und Veranstaltungen für rund 6.000 Gäste an. Unser Haus verfügt über 63 Zimmer mit bis zu 90 Betten und ist Mitglied im Landesverband der Heimvolkshochschulen Niedersachsen.

Als Ort der politischen, kulturellen und sozialen Bildung schaffen wir Räume für Begegnung, Austausch und gesellschaftliche Teilhabe. Ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander bildet die Grundlage unserer Arbeit.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als

Verwaltungsleitung mit Schwerpunkt Finanzen und Organisation
(m/w/d/k.A., 30 Wochenstunden)

In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie die kaufmännische und organisatorische Steuerung zentraler Verwaltungsprozesse der Akademie. Sie behalten finanzielle Entwicklungen im Blick, koordinieren administrative Abläufe und arbeiten eng mit der Akademieleitung sowie den Bereichen Pädagogik, Hauswirtschaft und Hausbelegung zusammen. Mit Ihrer strukturierten Arbeitsweise tragen Sie wesentlich dazu bei, dass unsere Akademie wirtschaftlich, organisatorisch und serviceorientiert arbeitet.

Ihre Aufgaben:

Finanzen und Controlling
● Haushaltsplanung und Budgetcontrolling in enger Abstimmung mit der Akademieleitung
● Vorbereitung und Mitwirkung bei Jahresabschlüssen
● Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen, Statistiken und Berichte
● Erstellung und Prüfung von Fördermittelabrechnungen sowie Kommunikation mit Fördermittel- und Zuschussgeber*­innen
● Ansprechpartner*in für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Behörden

Organisation und Verwaltung
● Erstellung von Belegungsvereinbarungen für Gast- und Kooperationsgruppen
● Koordination der Hausbelegung in enger Abstimmung mit den beteiligten Bereichen
● Verantwortung für zentrale Verwaltungsabläufe und deren kontinuierliche Weiterentwicklung
● Mitwirkung an der Optimierung interner Organisations- und Kommunikationsprozesse
● Enge Zusammenarbeit als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Hauswirtschaft, Hausbelegung und pädagogischem Team

Ihr Profil:

● Eine abgeschlossene kaufmännische oder verwaltungsbezogene Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
● Berufserfahrung in Verwaltung, Organisation oder kaufmännischer Steuerung  idealerweise in einer Bildungsstätte, einem Tagungshaus, einer Beherbergungseinrichtung oder einer vergleichbaren Organisation
● Sicherer Umgang mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen sowie Freude am Arbeiten mit Zahlen
● Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
● Ausgeprägtes Organisationstalent sowie eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
● Kommunikationsstärke und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und Teams
● Offenheit für die Arbeit in einer vielfältigen und queer­freundlichen Bildungsstätte
● Identifikation mit den Werten und dem Bildungsauftrag der Akademie Waldschlösschen

Erfahrungen im Bereich Fördermittelverwaltung oder Controlling sind von Vorteil. Eine strukturierte Einarbeitung in unsere spezifischen Arbeitsabläufe ist selbstverständlich.

Wie bieten:

● Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum
● Mitarbeit in einer bundesweit renommierten Bildungseinrichtung mit gesellschaftlicher Relevanz
● Ein engagiertes, kollegiales und interdisziplinäres Team
● Kurze Entscheidungswege und eine offene Organisationskultur
● Vergütung in Anlehnung an den TV-L entsprechend Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung

Bewerbung

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen  unabhängig von Geschlechtlichkeit, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Be_hinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Uns ist es ein Anliegen, viele Perspektiven in unsere Arbeit mit einzubeziehen und Diskriminierungen entgegenzutreten. Wir möchten Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen zur Bewerbung ausdrücklich einladen. In diesem Sinne laden wir Personen mit einem lebensweltlichen Bezug zu inter* und trans* sowie Personen of Color und mit Be_hinderungserfahrungen besonders zur Bewerbung ein.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung als PDF bis zum 23.08.2026 an: Kevin.Rosenberger@waldschloesschen.org

Für Rückfragen melden Sie sich gern bei:
Kevin Rosenberger
Leitung der Akademie Waldschlösschen
Telefon: 05592 / 927726

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