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"Women Like Us"

Von den Obamas mitproduziert: Neuer Netflix-Film mit Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg übernimmt eine Hauptrolle in der Netflix-Komödie "Women Like Us". Produziert wird der Film von Higher Ground, der Medienfirma von Barack und Michelle Obama.


Whoopi Goldberg macht gemeinsame Netflix-Sache mit Barack und Michelle Obama (Bild: Bryan Berlin / wikipedia)

Whoopi Goldberg (70) dreht einen Film für die Produktionsfirma von Barack (64) und Michelle Obama (62). Die Oscarpreisträgerin übernimmt eine der Hauptrollen in "Women Like Us", einer Komödie, die als Originalfilm für Netflix entsteht. Neben ihr stehen Jenifer Lewis (69), Vanessa Williams (63) und Vivica A. Fox (61) vor der Kamera. Gedreht wird ab Herbst in New York City, wie das US-Branchenmedium"Variety" berichtet.

Verantwortlich sind zwei Häuser, die demnach bisher noch nie zusammengearbeitet haben: Higher Ground, die Medienfirma des früheren US-Präsidentenpaares, und Macro Film Studios von Charles D. King. Michelle Obama ist als ausführende Produzentin an Bord, King übernimmt diese Rolle für Macro.

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Ein Wochenende, das alles verändert

Im Zentrum der Handlung steht eine Frau, die kurz zuvor ihren Mann verloren hat. Ihre Schwester und ihre engsten Freundinnen schleppen sie in die Hamptons, ausgerechnet an jenem Wochenende, an dem sie eigentlich ihren 30. Hochzeitstag gefeiert hätte. Was als Kurzurlaub gedacht ist, wird der offiziellen Inhaltsangabe zufolge zur Abrechnung. Mit der Trauer, mit der Ehe, mit einer Freundschaft, die die Frauen über Jahrzehnte getragen hat. Und mit der Einstellung, dass Träume ein Verfallsdatum haben.

Regie führt Tasha Smith (55), die zuletzt für "Bel-Air", "Survival of the Thickest" und "Mayor of Kingstown" arbeitete. Das Drehbuch stammt von Ali Kinney ("Ginny & Georgia"), mitgeschrieben hat Tracy Oliver, auf deren Konto etwa "Girls Trip", "Harlem" und "The Blackening" gehen.

15 Oscarnominierungen

Macro Film Studios ist in Hollywood kein Neuling. Das Studio steckt hinter Titeln wie "Judas and the Black Messiah", "Fences" und "One of Them Days" und sammelte damit schon 15 Oscarnominierungen ein, von denen drei in einen Goldjungen mündeten.

Für Higher Ground ist "Women Like Us" das nächste Kapitel einer langen Zusammenarbeit mit Netflix. Aus der Partnerschaft gingen bereits "Leave the World Behind", "American Symphony" und "Rustin" hervor.

In der Pipeline stecken die Serien "All the Sinners Bleed" und "The Altruists" sowie eine Komödie über eine Mutter-Tochter-Beziehung mit Julianne Moore. (spot)

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