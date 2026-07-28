Trans Mann und Partner in Asperg angegriffen und verletzt

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Asperg

Symbolbild (Bild: maxfleischmann / unsplash)

Ein queeres Paar ist am Montagmittag im Kreis Ludwigsburg von einem Mann attackiert worden. Die Polizei sucht nach Zeug*­innen und Menschen, die dem Paar zu Hilfe kamen.

Den Angaben nach stiegen ein 23 Jahre alter trans Mann und sein 21-jähriger Partner in Asperg gegen 12:25 Uhr aus einm Bus, als sich ihnen ein Mann von hinten näherte. Er soll die beiden angeschrien und unter anderem als "verrückt" bezeichnet haben. Der Vorfall ereignete sich an der Haltestelle "Stadtmitte" in der Markgröninger Straße.

Das Paar habe den Mann zunächst ignoriert und sei weitergegangen, doch der Unbekannte sei dem 21-Jährigen so nah gekommen, dass der 23-Jährige dazwischenging. Daraufhin soll der Tatverdächtige den 23-Jährigen geschlagen und zu Boden gerungen haben, wie die Polizei mitteilte. Den 21-Jährigen, der seinem Partner helfen wollte, soll er ebenfalls geschlagen haben.

Den Angaben nach ließ der Tatverdächtige erst von dem Paar ab, als eine Gruppe Männer dazwischenging. Er sei daraufhin geflohen. Der 23-Jährige habe den Angreifer zwar eingeholt, nach einem erneuten Gerangel sei der Unbekannte aber dann endgültig geflüchtet. Laut Polizei wurden der 23-Jährige und der 21-Jährige jeweils leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wird im Polizeibericht als etwa 20 Jahre alt mit gebräunter Haut und schlanker Statur beschrieben. Er soll etwa 175 cm groß sein und kurzes dunkles Haar haben. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Pullover und einer gleichfarbigen Jogginghose.

Die Polizei Asperg bittet Zeug*­innen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (07141( 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere werden die Personen gesucht, die dem Paar zur Hilfe gekommen waren. (cw/dpa)

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Asperg
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