Sam Smith bestätigt Verlobung mit Christian Cowan

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Sam Smith (34) hat die seit Wochen kursierenden Verlobungsgerüchte selbst beendet. In einem Interview mit der "New York Times" bestätigte der britische Musikstar, mit dem Modedesigner Christian Cowan (32) verlobt zu sein.



Wie der Antrag ablief, wer ihn gemacht hat und wann er stattfand, ließ das Paar offen. Auch zu einem möglichen Hochzeitstermin schweigen die beiden bislang.

Völlig überraschend kommt die Bestätigung nicht

Deutlich wurde der nichtbinäre Popstar in dem Gespräch auch bei einem anderen Thema: Von Anfeindungen und gesellschaftlichen Spannungen wolle sich Smith die eigene Art zu lieben nicht nehmen lassen. Queere Liebeslieder zu singen, empfinde Smith gerade jetzt als etwas Besonderes.



Völlig überraschend kommt die Bestätigung nicht. Anfang Mai hatten US-amerikanische Boulevardmedien bereits auf Insider*­innen berufend gemeldet, Smith und Cowan hätten sich längst verlobt.



Vor dem gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala sollen die beiden im New Yorker Mark Hotel dabei belauscht worden sein, wie sie über die Verlobung sprachen. Auf dem roten Teppich fiel dann ein großer, quadratischer Diamantring von Cartier auf.



Die Outfits des Abends hatte Cowan selbst entworfen und aufeinander abgestimmt. Als Vorbild diente der Künstler und Modeillustrator Erté, insgesamt 255.000 Kristalle und Perlen wurden verarbeitet. Allein die Handarbeit soll rund 2.000 Stunden gedauert haben. Cowan bezeichnete die Entwürfe anschließend als Liebeserklärung an Smith und an die Modekunst.

Seit 2022 ein Paar

Christian Cowan hat eine Reihe von prominenten Kund*innen, darunter Lady Gaga (37) und Jennifer Lopez (54). Er entwarf auch die Kostüme für Sam Smiths Musikvideo "I'm Not Here To Make Friends", das im Januar 2023 veröffentlicht wurde.



Öffentlich zusammen gesehen wurden Smith und Cowan erstmals im Dezember 2022, ausgerechnet im Weißen Haus. Anlass war die Unterzeichnung des US-Gesetzes zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen, bei der die beiden unter anderem mit dem damaligen Präsidenten Joe Biden und dessen Ehefrau Jill Biden posierten. Kurz darauf wurden der Musikstar und der britische Designer zum ersten Mal küssend in New York fotografiert. Anfang 2024 gab es allerdings Trennungsgerüchte (queer.de berichtete).



Sam Smith war zuvor mit dem Schauspieler Brandon Flynn zusammen, der in "Tote Mädchen lügen nicht" mitspielte. Die Trennung folgte 2018 nach nur acht Monaten Beziehung (queer.de berichtete). Ein Jahr nach der Trennung von Brandon outete sich der Musikstar als nichtbinär und erklärte, als Personalpronomen "they/them" zu nutzen (queer.de berichtete). (cw/spot)