

Der Kommentar erfolgte zu einem Video im Instagram-Kanal @dailydaniel0 , aus dem heraus wir diese Screenshot-Montage erstellten

Heute, 18:54h 4 Min.

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Die Landesgartenschau Leinefelde-Worbis hat sich nach einem queerfeindlichen Hasskommentar mit NS-Bezug von einem örtlichen Gastronomen als Sponsor getrennt. Der Mann hatte auf Instagram nach dem Anschlag auf den Berliner CSD in Richtung queerer Menschen geäußert: "Ab nach Auschwitz und weg mit euch" (geschrieben mit einem zusätzlichen S und Leerzeichen, möglicherweise um automatischen Filtern zu entgehen). Den Kommentar hatte er unter ein Video gesetzt, das die Evakuierung des CSD aus Sicht eines Teilnehmers schilderte. Bei dem islamistisch motivierten Anschlag waren eine Frau getötet und 31 Menschen verletzt worden.



Die Landesgartenschau erklärte am Dienstag, die bestehende Patenschaft mit dem Unternehmer werde mit sofortiger Wirkung beendet. Die Aussagen seien "unerträglich und inakzeptabel"  es sei erschütternd, wie "leichtfertig solche Äußerungen heute öffentlich" fielen und wie wenig sich manche mit der Geschichte auseinandersetzten oder welche Schlüsse sie daraus zögen. Eine Landesgartenschau stehe für Offenheit und Gastfreundschaft und heiße alle Menschen willkommen  "egal wo sie herkommen und egal wie sie ihr Leben und ihre Partnerschaften gestalten". Zugleich verurteilte die Gesellschaft den Anschlag, sprach den Hinterbliebenen der Verstorbenen ihr Beileid aus und wünschte den Opfern schnelle Genesung.



Der Gastwirt, in dessen Gasthof mehrfach AfD-Veranstaltungen stattfanden, hatte den Beitrag gelöscht und wenig später eine öffentliche Entschuldigung veröffentlicht. Darin bezeichnete er seine Aussage selbst als "menschenverachtend und diskriminierend". Er entschuldigte sich bei queeren Menschen, bei Jüdinnen und Juden sowie bei Holocaust-Überlebenden und deren Angehörigen. Zudem kündigte er an, sich "professionelle Unterstützung" für die Auseinandersetzung mit seinem Verhalten zu holen. Die Verantwortung für den Kommentar trage ausschließlich er.

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"Die Überlebenden des Holocaust nehmen Ihre Entschuldigung nicht an"

Starke Kritik kam am Mittwoch vom Internationalen Auschwitz Komitee, das die Entschuldigung öffentlich ablehnte. Wofür sich der Gastwirt entschuldigen wolle, fragte der Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner in einem Offenen Brief. "Sie haben doch genau das geschrieben, was Sie denken." Wer von Auschwitz so spreche, der wisse "doch längst, was dort geschehen ist".



Heubner vermutete, dass der Gastwirt aus seinem Umfeld ebenso Zustimmung erhalte wie von Menschen in sozialen Netzwerken, "die Sie zu Ihren offenen und mörderischen Worten beglückwünschen und in der Masse der Hasser willkommen heißen". "Was für ein Hass muss in Ihrem Kopf und welche Dunkelheit muss in Ihrer Seele stecken?", so der Brief weiter. "'Weg mit Euch', was meinen Sie damit? Einsperren, lebenslang, oder gleich ins Gas? Lebensunwertes Leben: Weg mit Euch!" Die Entschuldigung sei nicht anzunehmen: "Sie haben ja niemanden auf den Fuß getreten, sondern Menschen mit dem Tode bedroht und politische Verhältnisse herbeigeredet, die ein neues Auschwitz in die Welt bringen."

Ermittlungen gegen Gastwirt  und gegen CSD-Filmer

Nach Angaben der Polizei gingen mindestens zwei Strafanzeigen gegen den Mann ein. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen kündigte laut Medienberichten ein Ermittlungsverfahren an und prüfe, ob der Facebook-Kommentar den Straftatbestand der Volksverhetzung oder anderer Delikte erfüllt. Möglich scheint das: 2002 war ein damaliger Ratsherr der CDU in Detmold für den Satz, man müsse die Schwulen vergasen wie früher die Juden, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden (der Mann war laut "Welt"-Redakteur Frederik Schindler als Anwalt zuletzt unter anderem für den AfD-Politiker Björn Höcke tätig, queer.de berichtete).



Das Video, das der Gastwirt kommentierte, stammte von dem Influencer, Aktivisten, Schauspieler und Partyveranstalter Daniel Tonnar Leyva  gegen den laut eigener Aussage auch ermittelt werde. Laut einem Video hatte er als Reaktion auf den Kommentar in der Gastwirtschaft angerufen. "Gegenüber der ersten Mitarbeiterin war ich sehr unfair. Ich habe meinen ganzen Frust an ihr rausgelassen." Das tue ihm aufrichtig leid. Eine zweite Mitarbeiterin habe ihm gesagt: "Er darf diese Meinung haben". Das habe ihn erschüttert, denn der Spruch sei keine Meinung. Ein Strafverfahren wegen Nötigung sei gegen ihn eingeleitet worden, nachdem er einen Ausschnitt des Telefonats veröffentlicht und die beiden Mitarbeiterinnen aufgefordert habe, "das Lokal umgehend zu schließen und bitte umgehend zu kündigen."



Tonnar Leyva, der u.a. dem "Focus" von seinem CSD-Abend berichtete, sagt, er melde immer wieder strafrechtlich relevante Kommentare und habe das Gefühl, das nie etwas passiere. In der Tat waren nach dem Anschlag viele hämische und hetzende Kommentare in sozialen Netzwerken zu lesen. So hat auch queer.de auf Facebook seine Kommentarfunktion einschränken müssen, wie zuvor schon häufig etwa zu Themen wie Regenbogenflaggen, die das soziale Netzwerk häufig auch automatisiert queerfeindlichen Kreisen anzeigt. (cw)