36 Jahre nüchtern: Elton John feiert mit alkoholfreiem Sekt

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Es gibt Jahrestage, die Elton John (79) nicht dem Zufall überlässt. Am Mittwoch meldete sich der britische Musiker auf Instagram und teilte mit, dass er seit 36 Jahren keinen Alkohol mehr trinkt. "36 Jahre nüchtern heute. Ich erhebe ein 0-Prozent-Glas auf das Leben. Dankbar für jeden einzelnen Tag", schrieb er zu einem Foto. Darauf sitzt er lächelnd in einem Außenrestaurant, die Sonne scheint, in der Hand hält er ein Glas Schaumwein. Die Flasche daneben wird im Eiskübel gekühlt.



Dieselbe Aufnahme setzte der Sänger zusätzlich in seine Instagram-Storys, dort allerdings mit Musik. Die Wahl fiel auf seinen Song "I'm Still Standing" aus dem Jahr 1983.



Der Schaumwein kommt aus dem eigenen Haus



Was im Glas perlt, trägt seinen Namen. Elton John Zero Blanc de Blancs heißt der Schaumwein mit 0,0 Prozent Alkohol, den der Musiker im Januar 2026 gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish auf den Markt gebracht hat. Die königsblaue Flasche ziert das "E" mit seinem Signature-Stern.



"Elton John Zero entstand aus einer einfachen und zugleich erlesenen Idee: eine Welt zu schaffen, in der jeder Moment des Feierns von allen geteilt werden kann", erklärte der zweifache Vater in einem Statement auf seiner offiziellen Website. Sein alkoholfreier Blanc de Blancs fange die Eleganz, die Spritzigkeit und die Freude eines klassischen Blanc de Blancs ein, "ohne Kompromisse". Es gehe ihm um die "Kunst der Inklusion", jeder solle mitanstoßen können.

Kokain nannte er seinen "schlimmsten besten Freund"

Wie tief John einst in der Sucht steckte, ist längst öffentlich bekannt. Das Biopic "Rocketman" (2019) mit Taron Egerton in der Hauptrolle zeichnete jene Jahre nach, in denen Alkohol, Marihuana und vor allem Kokain sein Leben bestimmten. Die Droge bezeichnete er selbst einmal als seinen "schlimmsten besten Freund".



Im Mai 2019 sprach der Grammy-Gewinner gegenüber "Variety" schonungslos über diese Zeit. "Das Leben, das ich führte, im Starship zu fliegen, in schönen Häusern zu wohnen, links und rechts Dinge zu kaufen, das war kein normales Leben, jedenfalls nicht die Art von Leben, aus der ich komme", sagte er dem Branchenblatt mit Blick auf sein legendäres Privatflugzeug. "Ich hatte den Kontakt dazu völlig verloren. Als ich mein Leben änderte, habe ich mir geschworen, dass das nie wieder passieren würde."

Ein Jubiläum, das er jedes Jahr öffentlich begeht

Was sein Körper in dieser Zeit mitmachte, beschrieb er im selben Gespräch. "Es gab Zeiten, da hatte ich Schmerzen in der Brust oder war drei Tage am Stück wach", so John. "Ich hatte Krämpfe und wurde auf dem Boden liegend gefunden, dann brachten sie mich zurück ins Bett, und eine halbe Stunde später habe ich dasselbe wieder gemacht. Das ist verrückt."



Den Jahrestag seiner Nüchternheit teilt der schwule Musiker regelmäßig mit seinen Follower*innenn. Als er im Juli 2025 auf 35 Jahre zurückblicken konnte, bedankte er sich auf Instagram bei seinen Fans: "Dankbar für all die Liebe an meinem Nüchternheits-Geburtstag." (cw/spot)