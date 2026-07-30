Wenn Terror unser Denken lenkt, hat er bereits gewonnen

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Heute, 15:23h 5 Min.

Heute, 15:23h 5 Min.

Was von solchen Tagen bleibt, sind nicht zuerst die Schlagzeilen. Nicht die Eilmeldungen. Nicht einmal die Bilder. Was bleibt, ist ein Gedanke. Ein Mensch ist tot. Viele wurden verletzt. Menschen wollten auf dem Berliner CSD nichts weiter tun, als sichtbar sein. Tanzen. Lachen. Sich für ein paar Stunden sicher fühlen in einer Gesellschaft, die ihnen diese Sicherheit viel zu oft verweigert. Stattdessen wurde ihre Feier zum Tatort. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber wer glaubt, Terror ende dort, wo das Blaulicht verschwindet, unterschätzt seine eigentliche Macht.



Es gibt Sätze, die man nach einem Anschlag immer wieder hört. "Jetzt darf man aber endlich nicht mehr wegsehen." Dabei beginnt das eigentliche Wegsehen oft erst nach dem Anschlag. Nicht am Tatort. Sondern in unseren Köpfen. Ein Mensch ist tot. Viele wurden verletzt. Dafür gibt es keine Erklärung, die irgendetwas erklärt. Es gibt nur Trauer  und die Verpflichtung, klar zu denken. Gerade jetzt. Denn Terror tötet nicht nur Menschen. Er kolonisiert das Denken.

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Terror tötet zweimal

Die eigentliche Waffe des Terrorismus ist nicht das Messer, die Bombe oder die Kugel. Seine eigentliche Waffe ist unsere Reaktion. Terrorist*innen wollen nicht nur töten. Sie wollen bestimmen, worüber wir morgen sprechen. Sie wollen entscheiden, wem wir misstrauen. Sie wollen die Reihenfolge unserer Ängste neu ordnen. Mit erschreckendem Erfolg. Denn kaum sind die Sirenen verstummt, beginnt ein Wettbewerb der politischen Deutungen. Plötzlich geht es weniger um die Opfer als um Narrative. Um Weltbilder. Um die Frage, wer sich bestätigt fühlen darf. Genau dort beginnt der zweite Anschlag.



Nach jedem Anschlag verändert sich die öffentliche Debatte. Nicht, weil Politiker*innen zynisch wären. Sondern weil Gesellschaften nach Erklärungen suchen. Plötzlich stehen Themen im Mittelpunkt, die vorher nur am Rand diskutiert wurden. Parteien profitieren davon. Andere verlieren Aufmerksamkeit. Das ist keine Verschwörung. Es ist politische Schwerkraft. Auch dieses Mal wird sich vieles verschieben. Die queere Community wird mehr Solidarität erfahren. Millionen Menschen erkennen erneut, wie zerbrechlich Freiheit sein kann. Das ist wichtig. Aber es bleibt der unerträgliche Gedanke, dass eine Minderheit oft erst dann gesehen wird, wenn Menschen aus ihrer Mitte sterben.



Die Versuchung der einfachen Antworten



Der mutmaßliche Täter besitzt einen deutschen Pass und hat zugleich familiäre Wurzeln in einer Einwanderungsgeschichte. Schon dieser Satz reicht aus, um zwei politische Lager zuverlässig gegeneinander in Stellung zu bringen. Die einen sehen nur den deutschen Pass. Die anderen sehen nur die Herkunft. Beide beanspruchen die Wahrheit. Beide verlieren sie in dem Moment, in dem sie den jeweils anderen Teil ausblenden. Denn Fanatismus fragt nicht nach Nationalität. Er fragt nach der Bereitschaft, Menschen zu entmenschlichen.



Radikalisierung ist keine Staatsangehörigkeit. Sie ist eine geistige Krankheit politischer Ideologien. Die Opfer verdienen mehr als unsere Instrumentalisierung. Denn welche Gesellschaft braucht erst Blut auf dem Asphalt, bevor sie erkennt, wie verletzlich Minderheiten tatsächlich leben? Solidarität, die erst nach einem Anschlag erwacht, ist immer auch ein stilles Eingeständnis ihres vorherigen Mangels.



Vermutlich ist das größte Problem unserer Zeit nicht der Hass selbst. Vermutlich ist es unsere Bereitschaft, immer nur den Hass wahrzunehmen, der das eigene Weltbild bestätigt. Wer islamistischen Terror relativiert, verrät die Opfer. Wer rechtsextreme Gewalt kleinredet, verrät sie ebenso. Deutschland kennt beide Realitäten. Diese Wahrheiten schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie existieren gleichzeitig. Eine Demokratie sollte die intellektuelle Stärke besitzen, mehrere Wahrheiten auszuhalten, ohne daraus Konkurrenzkämpfe des Leids zu machen.

Die größte Lüge des Extremismus

Extremist*innen geben vor, Gegner*innen zu sein. In Wahrheit gleichen sie einander erschreckend. Sie leben von derselben moralischen Vereinfachung. Von derselben Sehnsucht nach Feindbildern. Von derselben Verachtung für Ambivalenz. Und von derselben Gewissheit, allein im Besitz der Wahrheit zu sein. Islamisten brauchen den Kulturkampf, Rechtsextreme die Bedrohung. Eine Seite rechtfertigt die andere, jede liefert der anderen neue Anhänger*innen. Sie wirken wie Feinde. Tatsächlich sind sie politische Symbionten.



Extremist*innen wollen Angst. Sie wollen Misstrauen. Sie wollen, dass Menschen sich gegenseitig nicht mehr als Nachbar*innen sehen, sondern als Bedrohung. Denn eine Gesellschaft, die sich selbst zerlegt, braucht keine Feind*innen mehr von außen. Sie erledigt deren Arbeit selbst.



Die Frage nach einem Anschlag lautet deshalb nicht nur: Wer war der Täter? Sie lautet auch: Was macht seine Tat mit uns? Beginnen wir, Millionen Menschen unter Generalverdacht zu stellen? Übersehen wir andere Formen des Extremismus, weil sie gerade nicht in unser politisches Narrativ passen? Oder verteidigen wir konsequent die Würde jedes Menschen  unabhängig davon, wer ihn bedroht? Hier entscheidet sich, ob Terror erfolgreich war. Nicht am Tatort. Sondern in unseren Köpfen.



Die Freiheit verlangt mehr Mut als der Fanatismus



Fanatismus ist bequem. Er kennt nur Freund und Feind. Nur Schwarz oder Weiß. Nur Schuldige und Unschuldige. Demokratie ist erheblich anstrengender. Sie verlangt die Fähigkeit, zwei Wahrheiten gleichzeitig auszuhalten. Islamistischer Terror bedroht unsere Freiheit. Rechtsextreme Gewalt bedroht sie ebenso. Einwanderung kann Herausforderungen schaffen. Generalverdacht zerstört den Rechtsstaat.



Queere Menschen brauchen Schutz. Und Millionen friedlicher Menschen mit Einwanderungsgeschichte verdienen denselben Schutz vor kollektiver Verdächtigung. Wer diese Gleichzeitigkeit nicht mehr aushält, verliert nicht nur die politische Mitte. Er verliert den demokratischen Kompass.



Freiheit ist anstrengend



Eine offene Gesellschaft verlangt etwas, das Diktaturen nicht kennen. Sie verlangt die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten. Gleichzeitig gegen islamistischen Terror einzutreten und gegen Rechtsterrorismus. Gleichzeitig Solidarität mit queeren Menschen zu zeigen und Millionen friedliche Menschen mit Einwanderungsgeschichte nicht unter Generalverdacht zu stellen. Gleichzeitig Sicherheit einzufordern und Freiheit zu bewahren. Das ist mühsam. Aber genau diese Mühe unterscheidet Demokratie von Fanatismus. Denn Fanatismus lebt von einfachen Antworten. Demokratie lebt von der Verantwortung, komplexe Wahrheiten nicht aufzugeben.



Vielleicht bleibt deshalb nach diesem Anschlag tatsächlich nur ein einziger Gedanke. Nicht die Frage, welche politische Seite nun Recht behält. Sondern die viel wichtigere: Ob wir zulassen, dass Terror darüber entscheidet, wie wir künftig übereinander denken. In dem Moment, in dem er das schafft, hat er sein eigentliches Ziel erreicht.