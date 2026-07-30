Ludwigsburg: Jugendliche beleidigen 25-Jährigen homophob und verletzten ihn mit Faustschlägen

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Gegen einen 15-Jährigen sowie zwei noch unbekannte Täter ermittelt derzeit die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter anderem wegen Körper­ver­letzung sowie Beleidigung. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Taten spielten sich demnach an zwei Tagen hintereinander in der letzten Woche ab.



Ein 25 Jahre alter Mann verteilte demnach am letzten Donnerstag (23. Juli) in der Ludwigsburger Innenstadt Lebensmittel an Bedürftige. Dabei bot er auch zwei mutmaßlich Jugendlichen Essen an. Diese nahmen das Angebot zunächst an, warfen es dann aber in Richtung des 25-Jährigen und äußerten homophobe Beleidigungen.



Am Freitag gegen 22.15 Uhr sei der 25-Jährige auf dem Akademiehof erneut auf die beiden mutmaßlich Jugendlichen sowie einen weiteren noch unbekannten jungen Mann getroffen. Einer der Tatverdächtigen habe sich abermals diskriminierend über die sexuelle Orientierung sowie über das äußere Erscheinungsbild des 25-Jährigen geäußert. Anschließend verfolgten die drei unbekannten Täter den 25-Jährigen bis in den Bereich des Gewächshauswegs, wo einer der Täter den Mann unvermittelt am Kragen packte und ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug, so der Polizeibericht.



Der 25-Jährige konnte sich während des Gerangels aus dem Griff des Angreifers befreien und flüchten. Er erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

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Ein Verdächtiger gefasst

Am gestrigen Mittwoch gegen 22.30 Uhr habe ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass sich zwei der Verdächtigen erneut auf dem Akademiehof in Ludwigsburg aufhalten würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien die beiden jungen Männer geflüchtet. Einer der beiden, ein 15-Jähriger, konnte nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden, so die Polizei. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern entlassen.



Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tatverdächtigen dauerten derzeit an. Einer der beiden wird als etwa 17 BIS 19 Jahre alt, 1,60cm groß und korpulenter Statur beschrieben. Er soll einen dunkleren Teint haben und mit einem grau-schwarzen T-Shirt sowie einer grau-schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. (0800) 1100225 oder per an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. (cw/pm)