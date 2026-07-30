Serie über Giorgio Armani in Arbeit

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Das Leben von Giorgio Armani (1934-2025) wird zur Serie. Die italienische Produktionsfirma Lux Vide hat am Donnerstag den Produktionsstart knapp elf Monate nach seinem Tod bekannt gegeben. Das internationale Projekt soll vom Leben und der Karriere des Modeschöpfers inspiriert sein, einen Titel gibt es bislang nicht.



Regie führt Ferzan Ozpetek (67). Der in der Türkei geborene Filmemacher lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in Italien und produzierte dort unter anderem 2022 mit "The Ignorant Angels" die erste italienische Eigenproduktion von Disney+. Der schwule Regisseur wurde mit Filmen wie "Hamam  das türkische Bad" und "Männer al dente" bekannt und schreibt auch am Drehbuch zur Serie mit.

Regisseur kannte Armani persönlich

"Ich habe Giorgio über viele Jahre gekannt, bewundert und Zeit mit ihm verbracht, bei offiziellen Anlässen und in privaterem Rahmen", erklärte Ozpetek gegenüber "Variety". Gesprochen hätten die beiden über das Kino, für das Armani sich begeisterte, außerdem über Kunst, Kostüme, Architektur "und, ich würde sagen, über das Leben selbst". Er habe in ihm einen Visionär und einen brillanten Künstler gesehen, "aber auch einen bodenständigen und sehr entschlossenen Mann".



Dessen Geschichte erzählen zu dürfen, sei "eine aufregende Ehre und eine Herausforderung", so der Regisseur. Es gehe darum, die vielen Facetten einer komplexen und fesselnden Persönlichkeit einzufangen.

Modehaus öffnet seine Archive

Ohne den Segen des Unternehmens wäre das Vorhaben kaum denkbar: Das Modehaus Giorgio Armani unterstützt die Produktion und gewährt Zugang zu seinen Archiven, Kreationen und Schauplätzen der Firmengeschichte, um einen Einblick in die Welt und das Erbe einer der einflussreichsten Figuren der Mode zu geben. Anfang Juli hatten sich Armanis Familie und Unternehmen noch von einem seperat geplanten Biopic distanziert (queer.de berichtete).



Erzählstoff gibt der Lebenslauf reichlich her, auch, wenn der Designer selten über sein Privatleben sprach. Armani wurde am 11. Juli 1934 in Piacenza geboren, arbeitete ab 1957 in der Modebranche und wagte erst zwei Jahrzehnte später den Sprung in die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit seinem Partner Sergio Galeotti (1945-1985) verkaufte er den gemeinsamen Volkswagen für 10.000 Dollar und finanzierte damit ein eigenes Label für Herrenmode von der Stange.



Den Durchbruch in Hollywood brachte 1980 "American Gigolo": Richard Gere (76) trug darin die ungefütterten Sakkos und dekonstruierten Anzüge des Mailänders. Später dachte Armani auch den Hosenanzug für Frauen neu. Am 4. September 2025 starb er im Alter von 91 Jahren (queer.de berichtete). Sein Modeimperium im Wert von zehn Milliarden Dollar befand sich zu diesem Zeitpunkt vollständig in seinem Besitz, ein Sonderfall in einer Branche. (spot / cw)