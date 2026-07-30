Jannik Kontalis rechnet mit Bill Kaulitz ab: "Verletzt mich maximal"

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Jannik Kontalis (29) wehrt sich. Genau eine Woche nach dem Start der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix hat der Reality-Star am Donnerstagabend einen kostenpflichtigen Podcast veröffentlicht, in dem er nach eigener Aussage Tacheles reden will. Ein paar Ausschnitte gab er vorab frei. Sie sind eine klare Abrechnung mit der Doku-Serie, mit Bill Kaulitz (36) und mit seiner öffentlichen Wahrnehmung.



Sieben Tage lang hatte Kontalis die Debatte über sich laufen lassen. In den neuen Folgen der Netflix-Show ist er bei der Einweihungsparty von Bills neuem Pool im Sommer 2025 zu Gast, wobei die beiden schließlich im Wasser knutschen (queer.de berichtete). Manche fühlten sich davon an Bills kurze Beziehung mit Marc Eggers (38) in den ersten beiden Staffeln erinnert.

Kontalis empört über "Fun Boy"-Image

Tom Kaulitz' Urteil über den Reality-Star fällt in der Serie hart aus: "Diese Assis aus dem deutschen Trash-TV" seien schlechte Kandidaten für seinen Bruder. Jannik möge "ein netter Typ" sein, passe aber nicht. Auch Stylistin Sara Alviti fühlt sich an die unglückliche Liaison mit Eggers erinnert und wünscht Bill jemanden, der mehr sein will als ein "Fun Boy". Auch unter den Zuschauer*innen war die Meinung über Kontalis weit verbreitet: Er meine es nicht ernst mit Bill.



Genau diese Darstellung trifft Kontalis. "Warum denn? Also, was hab ich euch getan? Ihr kennt mich nicht. Wieso sagt ihr sowas?", fragt er in seinen Instagram-Stories nun in Richtung seiner Kritiker*innen. Dann dreht er den Spieß um und verweist auf Bills eigene Erzählungen über sein Datingleben. Der Sänger habe in der Netflix-Serie selbst gesagt, dass er mit 40 Männern gleichzeitig schreibe.



"Jede Staffel hat ihren Sündenbock"



"Und das ist normal", so Kontalis. "Also das wird normalisiert und für schön empfunden, jeden Tag zu erzählen, dass man irgendwie mit tausend Leuten gleichzeitig was hat und schreibt  und dann aber rumheulen, wenn man immer noch alleine ist. Also tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen." Er selbst sei "wirklich zuvorkommend, nett" gewesen und überall hingekommen, "egal was los war". Und trotzdem müsse er sich vor Millionen Zuschauer*innen anhören: "Ja, aber bitte, lieber Bill, verlieb dich nicht in Jannik." Sein Fazit dazu: "Ich check das nicht." Eigentlich, findet Kontalis, müsste die Kritik in die andere Richtung laufen: "Warum sagt Tom nicht: 'Bill, du meinst es doch nicht ernst. Was machst du hier?'"



Dahinter vermutet er ein Muster. "Es gibt in jeder Staffel einen Sündenbock", sagt er. Kontalis kritisiert, dass Bills Erzählungen über mehrere gleichzeitige Dates öffentlich gefeiert würden, während andere Männer als die "Schlimmen" dargestellt würden. Auch Marc Eggers nimmt er dabei in Schutz: "Wir kennen Marcs Geschichte nicht."

"Das verletzt mich maximal"

Er habe nicht einmal gewusst, dass bei der Poolparty oder auf dem Oktoberfest gefilmt wurde, sagt Kontalis. Nach Kontalis' Darstellung nehmen Bill und Tom jede Folge vor der Veröffentlichung ab und entscheiden mit über den finalen Schnitt. "Und das verletzt mich maximal, weil er weiß genau wie ich, dass ich nie was falsch gemacht habe. Nie. Nichts. Und trotzdem hat er zugelassen, dass ich so dargestellt werde."



Zum Schluss wird der 29-Jährige, der im vergangenen Jahr Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden wollte, kämpferisch. "Mark my words. Ich bin der Letzte in der Reihe. In der nächsten Staffel wird es keinen Sündenbock mehr geben, wenn das hier alles durch ist."



Zuletzt schwärmte er noch



Vor der Ausstrahlung der neuen Staffel war von Feindschaft nichts zu spüren. Anfang Juni hatte Kontalis, der früher mit Yeliz Koc (32) liiert war, im Interview mit RTL noch erzählt: "Bill und ich haben uns ca. ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!"



Bill Kaulitz sucht unterdessen weiter nach seinem Mr. Right und steht sich dabei nach eigener Einschätzung oft selbst im Weg. Er fühle sich zu den "verbotenen Früchtchen" hingezogen, analysiert er in seiner Serie selbst. (cw/spot)