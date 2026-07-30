SBGG in Brandenburg: Kaum noch Beratungsbedarf

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Hunderte Menschen haben in Brandenburg in den vergangenen Jahren ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Im Jahr 2024  als das Gesetz über die Selbst­bestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) eingeführt wurde  änderten insgesamt 299 Menschen in Brandenburg ihren Geschlechtseintrag im Geburtenregister. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben des Bundesamts 478 Menschen.



Die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag zu ändern, besteht seit dem 1. November 2024. Seit diesem Stichtag können trans, inter und nichtbinäre Menschen ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen durch eine einfache Erklärung beim Standesamt ändern lassen. Die Anmeldung für diese Änderung war bereits seit dem 1. August 2024 möglich.



Der Großteil der Eintragungen entfiel in Brandenburg auf Erklärungen, bei denen der weibliche in einen männlichen Geschlechtseintrag verändert wurde. Fast 160 dieser Einträge gab es in den Anfangsmonaten 2024. 2025 kamen noch einmal 235 Einträge hinzu. Von "männlich zu weiblich" ließen sich im vergangenen Jahr 125 Menschen umtragen.Hinzu kamen Geschlechtseinträge von "divers" und "ohne" zu "männlich, weiblich, divers oder ohne Angabe". Seit Dezember 2018 sind in den deutschen Standesämtern als Angaben zum Geschlechtsmerkmal vier Ausprägungen vorgesehen: männlich, weiblich, ohne Angabe und divers.

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"In den ersten Wochen und Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gab es regelmäßig Fragen zu den wählbaren Vornamen sowie zum Verfahrensablauf der Anmeldung und Abgabe der Erklärung", berichtete eine Sprecherin der Landeshauptstadt Potsdam. Mittlerweile bräuchten die meisten Interessent*innen keine Beratung mehr. In Potsdam haben seit 1. November 2024 "227 Personen eine solche Erklärung tatsächlich abgegeben".



In Frankfurt (Oder) sind die Zahlen deutlich geringer. Bis Ende Juli 2026 wurden in diesen zwei Jahren 27 Erklärungen abgegeben  wohlgemerkt von Menschen, die in Frankfurt (Oder) leben, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung erklärte. Hinzu kämen noch Folgebeurkundungen von Frankfurter*innen, die nicht mehr in der Stadt lebten. (cw/dpa)