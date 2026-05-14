Springe: Mehrheit für Olivia-Jones-Platz

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58990

Springe

Olivia Jones (Bild: Superbass / wikipedia)

In der niedersächsischen Stadt Springe könnte ein bislang namenloser Platz künftig nach der bekannten Hamburger Dragqueen Olivia Jones benannt werden. Wie Bürgermeister Christian Springfeld (parteilos) dem NDR mitteilte, sprachen sich 48 Prozent der Teilnehmenden einer städtischen Umfrage für die Umbenennung des Platzes neben dem Alten Rathaus in "Olivia-Jones-Platz" aus.

Rund 18 Prozent der Befragten wollten demnach, dass der Platz weiterhin namenlos bleibt. Zwei weitere vorgeschlagene Namen erhielten deutlich weniger Zustimmung: "Platz der Vielfalt" kam auf gut 13 Prozent, "Platz der Gleichstellung" lediglich auf 0,9 Prozent. Etwa 15 Prozent sprachen sich zwar grundsätzlich für eine Umbenennung aus, lehnten aber alle vorgeschlagenen Namen ab.

Insgesamt beteiligten sich nach Angaben der Stadt 352 Menschen an der Umfrage  ein Bruchteil der rund 30.000 Einwohner*­innen Springes. Die Verantwortlichen werten das Ergebnis dennoch als positives Stimmungsbild und empfehlen die Umbenennung. Eine endgültige Entscheidung soll Ende August der Stadtrat treffen. Bürger*­innen konnten bis zum 12. Juli über die Umbenennung abstimmen.

Olivia Jones wurde als Oliver Knöbel in Springe geboren und ist dort aufgewachsen. Sie ist Ehrenbotschafterin der Stadt und engagiere sich seit vielen Jahren "für Toleranz, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt", hieß es von der Stadt.

Den Olivia-Jones-Platz hatte Bürgermeister Springfeld nach der Ausstrahlung des ZDF-Biopics "Olivia" im Mai vorgeschlagen. Die Initiative für die Umfrage geht auf den Ortsbürgermeister Uwe Lampe (parteilos) zurück, der dem Vorhaben kritisch gegenübersteht (queer.de berichtete). (mize)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Springe
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Olivia Jones
17.07.26 | "Das große Promi-Büßen"
Olivia Jones nimmt Eike Immel und Georgina Fleur Beichte ab
18.06.26 | Monaco
Johannes Hegemann in Monte Carlo für queere Rolle in "Olivia" ausgezeichnet
16.06.26 | Drehstart in Österreich
"Das große Promi-Büßen": Diese Stars sind in nächster Staffel dabei
16.06.26 | Niedersachsen
Springe: Abstimmung über Olivia-Jones-Platz hat begonnen
14.05.26 | Reichweite im Fernsehen:
TV-Quoten: "Olivia" schlägt "Barbie"
14.05.26 | Niedersachsen
Springe will Platz nach Dragqueen Olivia Jones benennen
-w-
Neu auf queer.de
Popstar mit neuem Album
Ariana Grande und die Schattenseiten des Ruhms
NRW
Remscheider AfD-Politiker tritt nach transfeindlichen Postings zurück
"Bürger & Staat"
Trans und nichtbinäre Perspektiven in der politischen Bildung
Bild des Tages
Queer­femi­nistische Rauminstallationen
Gewinnspiel
The Devil Wears Prada 2
Staatsschutz ermittelt
Dresden: Tote Ratte im Briefkasten eines queeren Frauenzentrums
Gerüchte bestätigt
Madonna tritt bei WorldPride in Amsterdam auf
Bürger*­innen-Befragung
Springe: Mehrheit für Olivia-Jones-Platz