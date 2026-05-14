Springe: Mehrheit für Olivia-Jones-Platz

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In der niedersächsischen Stadt Springe könnte ein bislang namenloser Platz künftig nach der bekannten Hamburger Dragqueen Olivia Jones benannt werden. Wie Bürgermeister Christian Springfeld (parteilos) dem NDR mitteilte, sprachen sich 48 Prozent der Teilnehmenden einer städtischen Umfrage für die Umbenennung des Platzes neben dem Alten Rathaus in "Olivia-Jones-Platz" aus.



Rund 18 Prozent der Befragten wollten demnach, dass der Platz weiterhin namenlos bleibt. Zwei weitere vorgeschlagene Namen erhielten deutlich weniger Zustimmung: "Platz der Vielfalt" kam auf gut 13 Prozent, "Platz der Gleichstellung" lediglich auf 0,9 Prozent. Etwa 15 Prozent sprachen sich zwar grundsätzlich für eine Umbenennung aus, lehnten aber alle vorgeschlagenen Namen ab.



Insgesamt beteiligten sich nach Angaben der Stadt 352 Menschen an der Umfrage  ein Bruchteil der rund 30.000 Einwohner*­innen Springes. Die Verantwortlichen werten das Ergebnis dennoch als positives Stimmungsbild und empfehlen die Umbenennung. Eine endgültige Entscheidung soll Ende August der Stadtrat treffen. Bürger*­innen konnten bis zum 12. Juli über die Umbenennung abstimmen.



Olivia Jones wurde als Oliver Knöbel in Springe geboren und ist dort aufgewachsen. Sie ist Ehrenbotschafterin der Stadt und engagiere sich seit vielen Jahren "für Toleranz, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt", hieß es von der Stadt.



Den Olivia-Jones-Platz hatte Bürgermeister Springfeld nach der Ausstrahlung des ZDF-Biopics "Olivia" im Mai vorgeschlagen. Die Initiative für die Umfrage geht auf den Ortsbürgermeister Uwe Lampe (parteilos) zurück, der dem Vorhaben kritisch gegenübersteht (queer.de berichtete). (mize)