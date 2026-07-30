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Gerüchte bestätigt

Madonna tritt bei WorldPride in Amsterdam auf

Die "Queen of Pop" wird am Samstag beim WorldPride Music Festival in Amsterdam erwartet. Der Auftritt ist Teil ihrer aktuellen "Club Confessions"-Reihe.


Die Party-Ankündigung und Madonna bei einem Konzert Anfang Juni in New York (Bild: Promo, IMAGO / ZUMA Press / Nancy Kaszerman)

Nach tagelangen Spekulationen ist es offiziell: Madonna wird am Samstag bei einer Veranstaltung zum WorldPride in Amsterdam auf der Bühne stehen. Die Sängerin kündigte ihren Auftritt selbst über soziale Medien an, nachdem sie ihre Fans zuvor mit einem kryptischen niederländischen Posting neugierig gemacht hatte. Auch die Veranstalter bestätigten inzwischen ihren Auftritt.

Madonna soll beim "World Pride Music Festival" im Amsterdamer Konzertsaal AFAS Live gemeinsam mit Produzent Stuart Price, House-DJ Honey Dijon und weiteren Gästen auftreten. Organisiert wird das Konzert von mistr, einem US-Telemedizinanbieter rund um HIV-Prävention und schwule Gesundheit. Das Festival findet am Abend der traditionellen Grachtenparade statt, einem der Höhepunkte der Pride-Feierlichkeiten in der niederländischen Hauptstadt. Tickets zu dem bereits am Freitag startenden Musikfestival gibt es ab 79 Euro.

Das Konzert ist Teil von Madonnas "Club Confessions"-Reihe, mit der sie in diesem Jahr bereits mehrere exklusive Clubshows veranstaltet hat. Über die schwule Dating-App Grindr hatte sie auch zum Beginn des Pride-Monats Juni zu einem Konzert am Times Square geladen, später trat sie in einer Schwulenbar in West Hollywood auf. Ein Konzert zum Londoner Pride wurde allerdings abgesagt.

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Der Titel der Auftrittsreihe verweist zugleich auf das neue Album "Confessions II", das Anfang Juli erschienen ist und stilistisch an Madonnas Erfolgsalbum "Confessions on a Dance Floor" anknüpft. Auf das Album verweist auch der Anfang der Woche verfasste niederländische Social-Media-Post: "Ik heb iets waar ik over wil praten". "I've got something I wanna talk about" ist eine Textzeile aus der Single "Bring Your Love", die sie gemeinsam mit Sabrina Carpenter veröffentlicht hat.

Amsterdam richtet den WorldPride noch bis zum 8. August aus. Zum Canal Pride mit Straßenparties am Samstag gibt es eine vom Cologne Pride organisierte gemeinsame Zugreise aus mehreren NRW-Städten. Zum Wochenende darauf gibt es unter anderem eine internationale Menschenrechtskonferenz, ein Straßenfest und eine Demonstration sowie ein Abschlusskonzert. (cw)

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