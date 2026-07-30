Dresden: Tote Ratte im Briefkasten eines queeren Frauenzentrums

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Im Briefkasten eines queeren Frauenzentrums in Dresden ist eine tote Ratte gefunden worden. Wie der FrauenBildungsHaus Dresden e.V. mitteilte, war dem Tier vermutlich zuvor die Kehle durchgeschnitten worden; wegen des stark verwesten Zustands sei dies aber nicht zweifelsfrei festzustellen gewesen. Nach Polizeiangaben wurde das Tier demnach zwischen dem 24. und 27. Juli gewaltsam in den Briefkasten des Vereins an der Oskarstraße in Dresden-Prohlis gestopft. Das FrauenBildungsHaus erstattete daraufhin Anzeige wegen Bedrohung.



Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden könne, berichtet der MDR unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Ein Bekennerschreiben gebe es nicht, es werde "in alle Richtungen" ermittelt. Vergleichbare Fälle seien der Dresdner Polizei nach eigenen Angaben nicht bekannt. Erschwert werden die Ermittlungen laut MDR dadurch, dass der Kadaver nicht mehr habe gesichert werden können  der Verein habe das tote Tier schließlich selbst entsorgt, nachdem sich die Polizei zunächst für nicht zuständig erklärt und an das Veterinäramt verwiesen habe.

"Wir lassen uns nicht einschüchtern"

"Dieser Vorfall ist nicht nur widerlich, sondern eine ganz klare Drohung gegen uns als Verein", erklärte FrauenBildungsHaus-Geschäftsführerin Sarah Buddeberg in einer Stellungnahme. Nach Kaugummis auf Schildern und zerstörten Gegenständen im Hof sei "eine neue Eskalationsstufe erreicht".



"In Zeiten, in denen diejenigen, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen, sich nicht mehr sicher fühlen dürfen, ist eine solche Drohung sehr ernst zu nehmen", so Buddeberg, die von 2014 bis 2024 für die Linke im Sächsischen Landtag saß. "Während wir gleichzeitig von Kürzungen bedroht, um die Weiterfinanzierung unserer Projekte kämpfen, bekommen auch wir den Hass und die aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung zu spüren. Damit sind wir als Verein nicht alleine."



Die Antwort des FrauenBildungsHauses sei jedoch klar: "Wir lassen uns nicht einschüchtern!", sagte Buddeberg. "Hass, Antifeminismus und Queerfeindlichkeit werden wir uns immer mutig entgegenstellen." Von der Politik erwarte der Verein klare Signale der Unterstützung: "Zivilgesellschaftliches, demokratisches Engagement muss geschützt werden, vor Kürzungen, aber auch vor tatsächlichen Drohungen und Angriffen."

Linke sieht Zusammenhang mit Kürzungen

Nach Bekanntwerden des Vorfalls zeigten sich laut Buddeberg Politiker*innen von CDU, SPD und Linkspartei in sozialen Medien solidarisch. Der Dresdner Linke-Vorsitzende Florian Berndt sieht laut MDR einen Zusammenhang zwischen der Tat, staatlichen Sparmaßnahmen und dem politischen Klima: "Während der Staat mit massiven Kürzungen bei wichtigen Projekten signalisiert, Gleichstellungsarbeit sei verzichtbar, fühlen sich Täter offenbar durch rechte Scharfmacher zu solchen Taten bestärkt."



Der FrauenBildungHaus Dresden e.V. wurde 1990 als Ort der Begegnung, Beratung und Bildung von und für Frauen gegründet. Er ist u.a. Träger des queeren Feministischen Begegnungszentrums (F*BZ). (cw)