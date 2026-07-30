Trans und nichtbinäre Perspektiven in der politischen Bildung

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Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) hat eine neue Ausgabe ihrer Zeitschrift "Bürger & Staat" vorgelegt, die sich in sechs Beiträgen und einem Interview mit der Vermittlung geschlechtlicher Vielfalt beschäftigt. Zentrale Fragen des Hefts seien, wie sich "trans* und nicht-binäre Perspektiven und Themen in der politischen Bildung verankert und gestärkt werden" könnten und was es bedeute, "inklusive Räume in der Gesellschaft zu schaffen", teilte die LpB mit.

Ein Beitrag beleuchte insbesondere die "Schule als wirkmächtigen queerpädagogischen Lern- und Lebensraum". Historische Perspektiven auf das "TransLeben in Deutschland" sowie Bildungsgeschichten geschlechtlicher und sexueller Vielfalt von 1958 bis 2025  für (West-)Berlin und Baden-Württemberg  ermöglichten laut LpB "einen kritischen Rückblick" und zeigten, "wie bedeutsam es ist, Lebensgeschichten von trans* und nicht-binären Personen sichtbar zu machen".

In einem Interview gibt eine Gesprächspartnerin, die sowohl als Heilpraktikerin für Psychotherapie als auch als Projektleiterin im Queeren Netzwerk Baden-Württemberg tätig ist, Einblicke in den Alltag und die Lebensrealitäten queerer Jugendlicher. Das Interview und weitere Beiträge der Publikation verdeutlichten, "wie sich zunehmende Transfeindlichkeit in Ausgrenzung bis hin zu Angriffen gegen queere Menschen niederschlägt"  und wie unzureichend die bestehenden Unterstützungsangebote angesichts dieser Anfeindungen vielfach seien, so die LpB weiter.

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Das Heft geht nach Angaben der Landeszentrale auf die Fachtagung "Trans*, Nicht-Binarität und politische sowie historische Bildung" zurück, die am 29. und 30. September 2025 in Zusammenarbeit mit dem Queeren Netzwerk Baden-Württemberg im LpB-Tagungszentrum "Haus auf der Alb" stattfand.

Die Zeitschrift "Bürger & Staat" erscheint dreimal jährlich und bietet nach Angaben der LpB "Bestandsaufnahmen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen" für Fachpublikum und interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen. Kostenlose Einzelhefte und Gruppensätze können im Webshop der Landeszentrale bestellt werden. Ab einem Gewicht von 500 Gramm werden Versandkosten berechnet. (cw)

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