Remscheider AfD-Politiker tritt nach transfeindlichen Postings zurück



Die Beleidigungen sind indirekt weiter abrufbar (Bild: Screenshot Facebook)

Heute, 11:41h 3 Min.

3 Min.

Nach größerer Empörung in sozialen Netzwerken sowie Medien und Politik vor Ort hat ein Remscheider AfD-Politiker sein ehrenamtliches politisches Amt aufgegeben. Sven Kühner, Bezirksvertreter von Remscheid-Lüttringhausen, hatte zuvor bei Facebook eine trans Frau übelst beschimpft.



Eine 23-jährige pansexuelle Österreicherin hatte in einer Facebook-Gruppe für "einsame Menschen" nach Kontakten gesucht: "würde mich freuen wenn man sich findet zum Schreiben und Kennenlernen", schrieb Luna A. zu einem Bild von ihr. Der Eintrag kommt auf inzwischen über 1.000 Kommentare, darunter viel Spott und Hass.



Kühner hatte am frühen Montagmorgen geschrieben, A. sollte ihr "Maul" halten, sei "ein fetter, gemoppter Junge und ganz weit weg von einer 'sie'". Auch hatte er zunächst kommentiert: "Erwische ich dich auf einer Frauentoilette, wenn meine Töchter gerade drauf sind, bring ich dich um du dumme Missgeburt". Am Nachmittag löschte er diesen Teil und am Dienstagabend verkürzte er den Text auf einen Punkt. Der Kommentar mit dem Bearbeitungsverlauf ist so noch am Freitag abrufbar.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Bereits in der Vergangenheit sei Kühner "wiederholt mit diskriminierenden Äußerungen in den sozialen Medien aufgefallen", kritisierte die Linke in einer Pressemitteilung. "Mit diesem Vorfall hat er jedoch jede Grenze überschritten." Auch andere Parteien bis hin zur CDU äußerten sich entsetzt, die SPD-Bezirksbürgermeisterin Gerhilt Dietrich stellte laut einem WDR-Bericht Strafanzeige: "Die gemachten Äußerungen sind menschenverachtend. Undenkbar, was das auch mit dem Opfer macht. Es geht ganz eindeutig um Transfeindlichkeit. Dagegen müssen wir uns wehren."



Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert sagte dem WDR, eine abschließende Bewertung müsse noch erfolgen, man könne aber vorläufig feststellen, dass "durchaus ein beleidigender Inhalt da ist, dass auch ein bedrohlicher Inhalt da ist". Es gebe aber keine Anhaltspunkte, dass die Bedrohung umgesetzt werden könnte.

Politiker äußert sich weiter transfeindlich

Der Rücktritt wurde am Donnerstag bekannt. Die AfD ließ verlauten, man habe sich bei einer Fraktionssitzung am Dienstag einvernehmlich auf diesen geeinigt. "Die AfD-Fraktion übernimmt heute Verantwortung, betont jedoch, dies nicht aus politischem Zwang zu tun, sondern weil es ihren Werten entspreche", berichtet Radio RSG dazu. Rechtsstaatlichkeit sei ein hohes Gut, heiße es in der Erklärung.



Kühner hatte laut WDR dem Sender gegenüber angegeben, der Rücktritt sei aus "beruflichen Verpflichtungen" erfolgt und die aktuelle Diskussion sei der Anlass, den Schritt jetzt zu vollziehen. Er wolle "weiter politisch aktiv und Mitglied der Partei" bleiben.



Die "konkrete Wortwahl des besagten Posts war nicht in Ordnung", ließ er dem WDR über einen Anwalt mitteilen, er sei "nicht wortwörtlich gemeint" gewesen und von ihm "korrigiert" worden, "nachdem ich mich etwas beruhigt habe". Zugleich sehe er "die Trans-Ideologie und ihre Auswüchse sehr kritisch": "Für mich sind damit extrem negative Effekte für unsere Gesellschaft und die Zukunft unseres Landes verbunden. Das ist ein Thema, das mich emotional aufwühlt und stark beschäftigt." (cw)