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In eigener Sache

Danke! Die "Queer-Kollekte 2.0" hat unsere Erwartungen übertroffen

Bis zum 31. Juli 2026 hat queer.de weit über 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen dazugewonnen. Das Ergebnis ist ein riesiger Motivationsschub für die kleine Redaktion. Danke, dass ihr an uns glaubt!


Der Klingelbeutel darf natürlich auch weiterhin gefüllt werden (Bild: ChatGPT)

Der Juli hat unserer kleinen Redaktion einiges abverlangt. An entspanntes Arbeiten im "Sommerloch" war nicht zu denken: Erst hielt uns das politische Beben nach der Leihmutterschaft von Jens Spahn auf Trab, dann erschütterte uns das furchtbare Attentat beim Berliner CSD zutiefst. Mittendrin die bange Frage: Wird unsere "Queer-Kollekte 2.0" gelingen? Werden wir auch im kommenden Jahr die LGBTI-Community täglich mit News, Interviews, Hintergrundberichten, Rezensionen und Kommentaren versorgen können?

Die Antwort übertraf all unsere Hoffnungen. Schon am 26. Juli war das Ziel erreicht, heute  am letzten Tag der Kampagne  ist es weit überschritten: Insgesamt 216 Menschen haben sich entschieden, queer.de dauerhaft zu unterstützen. Nötig gewesen wären 200 (queer.de berichtete).

Die meisten neuen Unterstützer*innen (132) entschieden sich für die Möglichkeit, die "Queer-Kollekte" per Lastschrift einzuziehen. 49 richteten ein Paypal-Abo und 15 einen Dauerauftrag an. Darüber hinaus haben 20 Leser*innen ihr bestehendes Abo aufgestockt. Gerade die regelmäßigen Zahlungen machen uns unabhängiger von der sehr schwankenden Werbeeinnahmen.

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Riesiger Motivationsschub für die Redaktion

Womit wir nicht gerechnet hatten, waren die vielen einmaligen  teils sehr großzügigen  Spenden, die uns über PayPal und als Überweisung erreichten. 167 weitere Leser*innen haben auf diesem Weg ihre Solidarität gezeigt. Das verschafft uns finanzielle Luft und neue Spielräume.

Von Herzen: Danke! Dieses Ergebnis sichert nicht nur unsere Arbeit für die queere Community, sondern ist auch ein riesiger Motivationsschub für unsere kleine Redaktion: Ihr steht hinter uns, das gibt uns Kraft! Wir versprechen: Wir bleiben eine Stimme für eine vielfältige und solidarische Szene  und werden nicht müde, dazuzulernen und uns weiter zu verbessern. (mize)

Jetzt bei der Queer-Kollekte mitmachen!

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