Danke! Die "Queer-Kollekte 2.0" hat unsere Erwartungen übertroffen



Der Klingelbeutel darf natürlich auch weiterhin gefüllt werden (Bild: ChatGPT)

Heute, 13:56h 2 Min.

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Der Juli hat unserer kleinen Redaktion einiges abverlangt. An entspanntes Arbeiten im "Sommerloch" war nicht zu denken: Erst hielt uns das politische Beben nach der Leihmutterschaft von Jens Spahn auf Trab, dann erschütterte uns das furchtbare Attentat beim Berliner CSD zutiefst. Mittendrin die bange Frage: Wird unsere "Queer-Kollekte 2.0" gelingen? Werden wir auch im kommenden Jahr die LGBTI-Community täglich mit News, Interviews, Hintergrundberichten, Rezensionen und Kommentaren versorgen können?



Die Antwort übertraf all unsere Hoffnungen. Schon am 26. Juli war das Ziel erreicht, heute  am letzten Tag der Kampagne  ist es weit überschritten: Insgesamt 216 Menschen haben sich entschieden, queer.de dauerhaft zu unterstützen. Nötig gewesen wären 200 (queer.de berichtete).



Die meisten neuen Unterstützer*innen (132) entschieden sich für die Möglichkeit, die "Queer-Kollekte" per Lastschrift einzuziehen. 49 richteten ein Paypal-Abo und 15 einen Dauerauftrag an. Darüber hinaus haben 20 Leser*innen ihr bestehendes Abo aufgestockt. Gerade die regelmäßigen Zahlungen machen uns unabhängiger von der sehr schwankenden Werbeeinnahmen.

Riesiger Motivationsschub für die Redaktion

Womit wir nicht gerechnet hatten, waren die vielen einmaligen  teils sehr großzügigen  Spenden, die uns über PayPal und als Überweisung erreichten. 167 weitere Leser*innen haben auf diesem Weg ihre Solidarität gezeigt. Das verschafft uns finanzielle Luft und neue Spielräume.



Von Herzen: Danke! Dieses Ergebnis sichert nicht nur unsere Arbeit für die queere Community, sondern ist auch ein riesiger Motivationsschub für unsere kleine Redaktion: Ihr steht hinter uns, das gibt uns Kraft! Wir versprechen: Wir bleiben eine Stimme für eine vielfältige und solidarische Szene  und werden nicht müde, dazuzulernen und uns weiter zu verbessern. (mize)



Jetzt bei der Queer-Kollekte mitmachen!