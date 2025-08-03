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Vor Hamburger CSD

Regenbogen­flaggen am Café Uhrlaub "mit Gewalt" entfernt

Das Traditionscafé an der Langen Reihe wird schon seit Monaten angefeindet.


Das Café lässt sich von Hass nicht einschüchtern, sondern macht ihn regelmäßig öffentlich (Bild: Screenshots Instagram)


Café Uhrlaub

Am Café Uhrlaub in Hamburg haben Unkekannte in der Nacht zum Freitag mehrere Regenbogen­flaggen entfernt. Das berichteten die Betreiber des Traditionscafés an der Langen Reihe in einem Instagram-Video unter dem Titel "Hass hat unsere Flaggen zerstört  unsere Haltung nicht". Damit bezieht man sich wohl auch auf das Motto des Hamburg Pride an diesem Wochenende, das "Solidarisch queer. Haltung zeigen  für eine Zukunft ohne Angst!" lautet.

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Dem Video nach wurden mehrere große und kleine Regenbogen­flaggen entfernt. "Alles wurde abgerissen. Die Halterungen, das Holz, alles lag auf dem Boden. Das war kein Zufall. Das wurde mit Gewalt zerstört", heißt es im Begleittext. Und: "Ich werde weitermachen, sichtbar bleiben und jetzt erst recht noch mehr für Liebe, Vielfalt und Respekt einstehen."

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In einem weiteren Video sprach Mitarbeiter Jens Weber "von einem weiteren Akt des Hasses und der Zerstörung unserer Vielfalt, gegen unsere Queere-Community". Umso wichtiger erscheine es, am Wochenende auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren: "Für Vielfalt, für Gleichberechtigung, für Buntheit, für Respekt."

Das Café, seit mehr als 60 Jahren Anlaufpunkt der Nachbarschaft und queeren Szene, wird schon länger angefeindet  vor allem seitdem Inhaber Sherzad Hossin eine große, selbst angefertigte Regenbogenmarkise aufzog. Über die Anfeindungen, vor allem Hasskommentare in sozialen Netzwerken, berichtet der Betrieb selbst immer wieder bei Instagram, einen Einblick bietet dieser NDR-Bericht.

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Hunderttausende bei CSD erwartet


An diesem Freitag startet das Straßenfest des Hamburg Pride, das bis Sonntag andauert. Am Samstag werden 250.000 Teilnehmende zur Parade erwartet. Die Demonstration soll um 12 Uhr an der Lübecker Straße im Stadtteil Hohenfelde starten und durch den Stadtteil St. Georg zum Straßenfest rund um den Jungfernstieg ziehen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass auch der Berliner CSD, der am letzten Woche zur Zielscheibe islamistischen Terrors wurde, an dem Umzug mit einem Wagen beteiligt (queer.de berichtete).

Nach dem Anschlag hat der Hamburger CSD zu einer Kundgebung mit Schweigeminute an diesem Freitag um 19.45 Uhr auf dem Rathausmarkt aufgerufen. Zuvor um 18.30 Uhr startet bereits der diesjährige Dyke* March am Gänsemarkt. (cw)

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