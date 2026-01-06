Nadja Benaissa: "No Angels ist wie eine alte Ehe"

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Nadja Benaissa (Bild: Markus / reflektor.music / wikipedia)

Für die Sängerin Nadja Benaissa fühlt es sich in der Girlband No Angels an wie in einer alten Ehe. "Man hat diese ganzen Höhen und Tiefen, ist mal genervt voneinander, dann liebt man sich mal heiß und innig", sagte die Sängerin bei der Talksendung "Silvia am Sonntag" beim Radiosender FFH. Die No Angels feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum mit der Tour "TwentyFive Live".

Besonders bewegend sei für Benaissa die Reaktion des Publikums: "Wenn der erste Ton von 'Daylight' kommt und Tausende von Menschen alle dieses Lied singen  da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als auch glücklich zu sein." Neben ihrer Karriere bei den No Angels und als Solosängerin starte Benaissa nach den Sommerferien ein neues Projekt. Sie übernehme eine Musik-AG an einer Berliner Grundschule.

"Mein Ziel war es, Lehrerin zu werden  noch bevor das mit den No Angels losging", sagte sie. Langfristig könne sie sich ein Studium der Musikpädagogik vorstellen. Neben ihrer Karriere sprach Benaissa bei FFH auch über den Anschlag auf den CSD in Berlin und ihren Weg zurück zur Musik über einen Gospelchor.

"Silvia am Sonntag" läuft sonntags zwischen 10 und 14 Uhr mit Moderatorin Silvia Stenger. Das komplette Gespräch mit Nadja Benaissa läuft am 2. August und kann in voller Länge bei FFH in Web und App und überall dort, wo es Podcasts gibt, gehört werden. (dpa)

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