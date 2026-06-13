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Sachsen-Anhalt

Magdeburg: Scheiben von "Regenbogencafé" des LSVD+ "mutwillig" beschädigt

Nach dem mutmaßlich queerfeindlichen Angriff folgten viele dem Aufruf, an den Scheiben Solidarität mit Botschaften und Stickern zu zeigen.


Eine Scheibe des Cafés am Donnerstag und am Freitag nach weiteren Solidaritätsbekundungen (Bild: Screenshots Instagram)

Regenbogencafé

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Scheiben des "Regenbogencafés" in Magdeburg schwer beschädigt. Das machte der LSVD+ Sachsen-Anhalt publik, der die Einrichtung an der Guerickestraße betreibt. "Unsere Scheiben wurden beschädigt. Unsere Haltung nicht", schrieb der LSVD+ dazu in sozialen Netzwerken.

Andreas Bösener vom Landesvorstand sprach gegenüber der "Volksstimme" von einem "queer­feindlichen Angriff". In einem Instagram-Video rief der Verband dazu auf, Botschaften der Solidarität etwa in Form von Stickern an den Scheiben anzubringen. "Wir wollen Zeichen setzen. Wir bleiben sichtbar. Wir bleiben hier."

Instagram / lsvd.lsa
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Das Regenbogencafé des LSVD+ bleibe "ein Ort der Begegnung, der Unterstützung und der Solidarität", so der Verband. "Ein Safe Space für queere Menschen, ihre Freund*­innen und alle, die unsere Werte teilen: Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Jetzt zeigen wir: Hass macht uns nicht kleiner. Er zeigt nur, wie wichtig unsere Räume sind."

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Fassade zeigt nun vielfältige Solidarität

Spätere Reels im Instagram-Profil des Verbands zeigen inzwischen etliche Sticker auf den Scheiben. An der Aktion beteiligte sich auch die Gleichstellungsbeauftragte des Landes: "Die mutwillige Zerstörung der Scheiben des Regenbogencafés ist ein Angriff auf einen queeren Begegnungsort", schrieb Sarah Schulze. "Queerfeindlichkeit und jede Form der Einschüchterung dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben."

Instagram / lbfg_lsa
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Daher seien seit Freitag auch die "Loud & Proud"-Sticker der Leitstelle für Frauen- und Gleichstellungspolitik "Teil der Solidaritätsaktion und setzen gemeinsam mit vielen anderen ein sichtbares Zeichen".

Fast wortgleich zum LSVD in Magdeburg reagierte am Freitag ein Hamburger Café auf queerfeindlichen Vandalismus: "Hass hat unsere Flaggen zerstört, unsere Haltung nicht", schrieb das Café Uhrlaub nach der gewaltsamen Entfernung mehrerer Regenbogenflaggen (queer.de berichtete). (cw)

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