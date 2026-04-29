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#LambdaRetten

Offener Brief an Karin Prien: 198 Organisationen unterstützen Jugendnetzwerk Lambda

Dem queeren Verband droht nach dem angekündigten Stopp der Förderung durch das Bundesfamilienministerium das Aus zum Jahresende.


Wird Lambda aus der Öffentlichkeit verschwinden? (Bild: lambda.bund / instagram)

Nach der Kündigung seiner Rahmenvereinbarung durch das Bundesfamilienministerium erfährt das Jugendnetzwerk Lambda e.V. breite Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Inzwischen haben 198 Organisationen den offenen Brief des bundesweiten queeren Jugendverbandes mitgezeichnet und sich für den Erhalt seiner Arbeit ausgesprochen. Die Streichung der Mittel war Mitte Juli bekannt geworden (queer.de berichtete), Ministerin Karin Prien (CDU) begründete sie mit "der erforderlichen Haushaltskonsolidierung" (queer.de berichtete).

Zu den Unterstützer*innen des Netzwerks gehören Jugendverbände, Landesjugendringe, Wohlfahrtsverbände, queere Organisationen und weitere zivilgesellschaftliche Akteur*innen. Gemeinsam fordern sie Prien auf, die Kündigung der Rahmenvereinbarung zurückzunehmen und die Arbeit weiterhin finanziell abzusichern. "Die große Unterstützung zeigt, dass es hier nicht allein um das Jugendnetzwerk Lambda geht. Es geht um die Frage, ob junge queere Menschen auch künftig eine eigene bundesweite Stimme, sichere Räume und verlässliche Strukturen der Selbstorganisation haben", erklärt der Bundesvorstand.

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Auch die Mitgliederzahlen des Jugendnetzwerk Lambda seien deutlich angestiegen: Über 600 neue Mitgliedschaftsanträge seien seit Bekanntwerden der Kündigung beim Verband eingetroffen.

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Die breite Unterstützung stärke Lambda in den weiterhin laufenden Gesprächen mit dem Bundesministerium, eine konkrete Perspektive für die Finanzierung der Arbeit ab 2027 liege aber bislang nicht vor. Laut Lambda sei eine Projektförderung in den Raum gestellt worden, der Verband habe nach Vorlage eines ersten inhaltlichen Konzepts aber noch keine Rückmeldung mit konkreten Informationen zum weiteren Verfahren oder dem zeitlichen Ablauf erhalten. "Für Lambda ist daher derzeit weder absehbar, wann mit einer Entscheidung gerechnet werden kann, noch wie realistisch eine tatsächliche Projektförderung ist."

"Eine mögliche Projektförderung kann eine Rahmenförderung nicht ersetzen", betont der Verband zugleich. "Jugendverbandsarbeit besteht nicht nur aus einzelnen Projekten, sondern braucht eine stabile Grundfinanzierung." Eine Rahmenförderung sichere die Struktur, die Projekte überhaupt erst möglich mache. Ohne eine tragfähige Finanzierung müsse das 1990 gestartete Projekt seine Angebote zum Ende des Jahres einstellen.

Instagram / lambda.bund
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"Wir kämpfen gerade mit aller Kraft dafür, dass Lambda auch 2027 für queere junge Menschen da sein kann", so der Vorstand. "Unsere Angebote geben jungen Menschen Halt und können im Ernstfall Leben retten. Schaffen können wir das nur mit breiter Unterstützung." Unterstützungsmöglichkeiten finden sich auf der Webseite lambda-online.de/lambda-retten. (cw/pm)

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