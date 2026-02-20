Ankara: Festnahmen nach Razzia in queerem Club



Der "Sixtiees Club" fand sich bislang in vielen queeren (Online-)Reiseführern

Heute, 20:35h 2 Min.

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In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei der türkischen Hauptstadt Ankara eine Razzia im beliebten "Sixtiees Club" durchgeführt. Dabei wurden Medienberichten zufolge sieben Personen  der Eigenümer, der Betreiber und fünf Beschäftigte des queeren Clubs  festgenommen.



Ein Gericht ordnete am 27. Juli Untersuchungshaft für die sieben Personen an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut den Berichten wegen Handlungen, "die gegen die öffentliche Moral und den Anstand verstoßen" hätten, sowie der angeblichen Bereitstellung von Räumlichkeiten für sexuelle Zwecke. Die queere Organisation Kaos GL bemerkt, dass regierungsnahe Medien mit queer­feindlicher Rhetorik über die Aktion berichtet hätten. Der Sender A Haber habe etwa von "LGBT-Perversion" gesprochen.

Bereits Club in Istanbul geschlossen

Vor wenigen Wochen hatten einige türkische Medien bereits gegen eine schwule Kreuzfahrt und einen damit verbundenen Club in Istanbul Stimmung gemacht. Die Kreuzfahrt durfte letztlich nicht anlegen (queer.de berichtete), dem Club Tekyön entzog man nach 18 Jahren die Lizenz (queer.de berichtete). Das Vorgehen erinnert an Russland, das inzwischen ebenfalls mit Razzien und Haftstrafen gegen queere Einrichtungen vorgeht (queer.de berichtete).

Repression ohne Ende

Auch in der Türkei spitzt sich die Repression weiter zu: Im Juni wurden CSDs in Ankara und Istanbul, einst Massenveranstaltungen, wie in den Vorjahren verboten, Teilnehmende festgenommen (queer.de berichtete). Zuvor hatten die Behörden dutzende Kanäle türkischer LGBTI-Organisationen im sozialen Netzwerk X sperren lassen. Bei Razzien gegen Oppositionelle im Vorfeld des NATO-Gipfels wurden im Juni über 200 Personen festgenommen, ein Gericht erließ später Haftbefehl für knapp über 100 Personen wegen vermeintlicher "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung". Unter den  bis heute  Inhaftierten ist der Chefredakteur von Kaos GL, Yildiz Tar (queer.de berichtete).



Der sich immer wieder queerfeindlich äußernde Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte 2025 als "Jahr der Familie" ausgerufen und in einer Rede die queere Community als eine Hauptgefahr für Familien ausgemacht, inzwischen ist daraus ein "Jahrzehnt der Familie" geworden. Die Medienaufsicht geht immer stärker gegen queere Inhalte vor (queer.de berichtete). Sorge bereitet Aktivist*innen ein bereits mehrfach angekündigtes (und dann mehrfach verschobenes) Gesetzespaket, das mit vagen Formulierungen queere "Propaganda" mit Haftstrafen bedrohen und die medizische Versorgung von trans Personen einschränken könnte, samt der Wiedereinführung eines Sterilisationszwangs (queer.de berichtete). (cw)