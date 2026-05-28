Gut informiert mit HIV: Verlässliche Quellen in Zeiten von KI

Heute, 04:10h 4 Min.

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Im Alltag vieler Menschen mit HIV spielt das Virus heute oft eine deutlich kleinere Rolle als früher, denn moderne Therapien ermöglichen ein langes Leben mit hoher Lebensqualität. Gerade deshalb wirkt es manchmal so, als müsse man sich damit gar nicht mehr intensiv beschäftigen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber: Aktuelles Wissen rund um HIV bleibt wichtig  weil die Medizin Fortschritte macht, neue Therapieoptionen dazukommen und auch das eigene Leben sich verändern kann.



Informationen zu HIV sind heute überall verfügbar: auf Websites, in sozialen Medien und inzwischen auch über Künstliche Intelligenz (KI). Umso wichtiger ist die Frage: Welchen Quellen kann ich wirklich vertrauen?



Warum gute Informationen einen Unterschied machen



Wer gut informiert ist, gewinnt Sicherheit. Das gilt für Grundlagen wie N=N  also dass Menschen mit HIV unter wirksamer Therapie und mit nicht nachweisbarer Viruslast HIV sexuell nicht übertragen können.1,2



Genauso wichtig ist aber der Blick nach vorn: Welche neuen Entwicklungen gibt es? Welche Therapieoptionen sind heute verfügbar? Und welche davon passen vielleicht besser zum eigenen Leben, als die derzeitige Therapie? Gut informiert zu sein bedeutet nicht nur, "Bescheid zu wissen". Es bedeutet auch, die eigene Situation immer wieder neu einordnen zu können.

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Warum aktuelle Informationen auch für die eigene Therapie wichtig sind

Viele Menschen mit HIV kennen das: Die Therapie läuft, der Alltag funktioniert, und das Thema rückt mit der Zeit etwas in den Hintergrund. Das ist etwas Gutes. Gleichzeitig kann genau das dazu führen, dass man sich lange nicht mehr damit beschäftigt, ob die aktuelle Therapie noch wirklich so gut zum eigenen Leben passt wie früher.



Lebensumstände verändern sich und manchmal merkt man erst nach längerer Zeit, dass etwas zwar "funktioniert", sich aber nicht mehr wirklich stimmig anfühlt. Genau deshalb kann es sinnvoll sein, sich von Zeit zu Zeit mit einem frischen Blick zu informieren.



Heute gibt es beispielsweise unterschiedliche Therapieoptionen und Darreichungsformen. Während einige Menschen mit einer täglichen Tablette gut klarkommen, kann für andere eine Therapie mit einer langwirksamen Spritze besser zum eigenen Leben passen. Entscheidend ist, die Möglichkeiten zu kennen, damit man diese gemeinsam mit dem/r Ärzt*in prüfen kann.



Verlässliche Informationsquellen finden



Wenn es um HIV geht, ist die HIV-Schwerpunktpraxis meist die wichtigste Anlaufstelle. Gleichzeitig tauchen viele Fragen oft erst nach dem Termin auf  oder es bleibt im Gespräch nicht genug Zeit für alles.



Deshalb sind zusätzliche, verlässliche Informationsquellen hilfreich:



● Angebote der Deutschen Aidshilfe und lokaler Aidshilfen

● Digitale HIV-Informationsangebote wie www.LiVLife.de

● Austauschformate zu persönlichen Erfahrungen sowie Selbsthilfe



Bild: ViiV Healthcare

Heute nutzen viele Menschen auch KI als Informationsquelle. Das ist verständlich: Antworten kommen schnell, wirken klar formuliert und sind jederzeit verfügbar. Gerade deshalb kann KI im ersten Moment sehr hilfreich erscheinen.Wichtig ist aber, ihre Grenzen zu kennen. KI kann Informationen zusammenfassen, Fragen strukturieren und erste Orientierung geben. Sie kann aber auchenthalten  und nicht immer ist auf den ersten Blick erkennbar, auf welche Quellen sich die Antwort stützt. Gerade bei Gesundheitsthemen sollte man daher vorsichtig sein und KI eher als Ergänzung betrachten  nicht als alleinige Grundlage für medizinische Entscheidungen.

Gut informiert sein heißt: besser mitentscheiden können

Verlässliche Informationen helfen nicht nur beim Verstehen, sondern auch beim Mitentscheiden. Wer gut informiert ist, kann Gespräche auf Augenhöhe führen und gemeinsam mit dem/r Ärzt*in entscheiden.



Eine aktuelle europäische Befragung zeigt zudem, dass viele Menschen mit ihrer behandelnden Praxis nicht regelmäßig über neue Therapieoptionen sprechen  und ein Teil berichtet sogar, solche Gespräche noch nie geführt zu haben.3



Ein guter nächster Schritt kann daher sein, beim nächsten Termin bewusst anzusprechen, welche Informationsquellen für dich verlässlich sind und welche Therapieoptionen heute für dich infrage kommen.



Weitere Informationen zum Leben mit HIV sowie persönliche Geschichten von HIV-positiven Menschen findest du unter www.livlife.de



Unterstützt von ViiV Healthcare



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Quellen



1 Eisinger et al., JAMA February 5, 2019 Volume 321, Number 5 (Reprinted).

2 Leitlinien der European AIDS Clinical Society (EACS), Version 13.0, Stand Oktober 2025.

3 Devonald M et al., 20th European AIDS Conference (EACS) 2025. Poster MeP09.5.LB.