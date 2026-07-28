Der nackte fremde Junge aus dem Fluss

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Heute, 05:53h 4 Min.

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Ein Fahrradhelm rettet Leben. Er schützt den Kopf bei Unfällen, bei Unachtsamkeiten. Aber er engt auch ein, kann unbequem sein, man schwitzt darunter, vor allem zerstört der Helm die Frisur. Kein Wunder also, dass Dídac ihn nach nicht allzu langer Zeit abnimmt.



Der 16-Jährige, gespielt von Jan Monter Palau, ist im Fahrradurlaub. Mit seinen Eltern und den zwei jüngeren Brüdern fährt er im Sommer die Donau entlang. Kein allzu gewöhnliches Ziel für eine Familie aus der Nähe von Barcelona, doch die Eltern haben Verbindungen in die Region um Ulm.



Schutzlos in der nächsten Lebensphase



Dass Dídac seinen Helm abnimmt, steht symbolisch für die Geschichte, die der Film "Strange River" erzählt: Der Teenager nabelt sich ab, er genießt die Freiheit, den Fahrtwind. Dieser neuen Lebensphase ist er aber  noch  einigermaßen schutzlos ausgeliefert.



Der junge katalanische Filmemacher Jaume Claret Muxart beweist mit seinem Spielfilmdebüt, dass er ein Kinopoet ist. Das beginnt schon ganz am Anfang, als die sanft gleitende Kamera von Pablo Paloma die radelnde Familie einfängt. Die Bilder fließen ineinander, die einzelnen Blätter der Bäume vermischen sich zu einer leuchtend grünen Fläche wie auf einem impressionistischen Gemälde.

Wachstumsschmerzen der Familie



Poster zum Film: "Strange River" läuft im August 2026 in der Queerfilmnacht. Regulärer Kinostart ist am 27. August 2026

Die fünf fahren Fahrrad, aber nicht gemütlich. Sie treten ordentlich in die Pedale, sie haben einiges vor. Die zwei älteren Brüder liefern sich Rennen, wie sie auch sonst in Konkurrenz zueinander stehen. Sie rangeln miteinander, aber sie nehmen sich auch in den Arm.



Biel, dem mittleren Sohn, tun die Beine weh. Das komme vom Wachsen, erklärt der Vater, der überhaupt gerne doziert, vor allem wenn es um Architektur geht. Ein Wachstumsschmerz, den die ganze Familie spürt. Vielleicht ist das der letzte Urlaub zu fünft, sagt Mutter Monika einmal zu Dídac.



Dídac ist fasziniert vom nackten Fremden



Der Teenager hat Liebeskummer. Es gibt einen Jungen, den er mag, doch er ist sich unsicher, ob Gerard genauso fühlt. Sein Vater weiß davon, spricht ihm eines Abends gut zu. Es ist ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, wie man es allen queeren Jugendlichen wünschen würde. Es gibt doch noch andere Jungs, sagt Albert. Dídac ist erschrocken. Er mag Gerard, aber nicht Jungs generell.



Der Sommer ist heiß, das Radfahren anstrengend. Der Fluss dient als willkommene Abkühlung. Der jüngste Bruder warnt, hier schwimme ein Wels herum. Doch was sich eigentlich unter Wasser bewegt, ist ein Junge. Etwa in Dídacs Alter, ähnliche Haarfarbe, ganz nackt. Dídac ist fasziniert und neugierig.

Ein Lieblingsmotiv homoerotischer Kunst

Diese Figur (Francesco Wenz) verleiht "Strange River" eine spannungsgeladene Uneindeutigkeit: Gibt es ihn wirklich? Träumt Dídac nur von ihm, während er sich am Flussufer einen runterholt? Stellt er, der sich später als Alexander vorstellt, eine Einbildung dar, ein Wunschdenken?



Man muss an verführerische Flussnymphen denken, die sich anmutig-betörend im Wasser bewegen. Und an die vielen Darstellungen badender junger Männer, ein gern gewähltes Motiv der homoerotischen Kunst. Auch Thomas Mann ließ sich von ihnen inspirieren, "Die Quelle" von Ludwig von Hofmann hing über seinem Schreibtisch. "Strange River" überträgt und erweitert diese Motivwelt ins Kino.



Eine tiefgreifende Beziehung



Später machen die Teenager sogar einen kleinen Bootsausflug. Die Jungs sprechen nur zwei Sätze miteinander, doch ihre Verbindung ist tiefgreifend und intim. Dídac fällt es nicht leicht, das alles einzuordnen. Vor dem Gefühlschaos hätte auch der Helm nicht geholfen.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Der katalanische Titel, "Estrany riu", und seine englische Übersetzung "Strange River" weisen in ihrer Mehrdeutigkeit auf die Eigenschaften des Flusses hin  des Ortes, an dem Dídac und Alexander sich zum ersten Mal begegnen. Er ist fremd und rätselhaft, schwer fassbar und eigensinnig.



Leuchtende Farben und körnige Bilder



Das ließe sich teilweise auf den ganzen Film übertragen: Regisseur Jaume Claret Muxart legt weniger Wert darauf, eine geradlinige Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen, als Stimmungen zu vermitteln. Das gelingt ihm in all der Komplexität, mit der ein queerer Jugendlicher konfrontiert ist.



Die herausragende Kameraarbeit, die langen Einstellungen, die leuchtenden Farben, die tiefschwarzen Nächte und das körnige analoge Bild sorgen für einen poetischen, leisen Film. Es braucht sicher eine gewisse Muße, um sich auf den Rhythmus und die Rätselhaftigkeit einzulassen. Doch dann lassen sich die großen Stärken umso mehr genießen.

Infos zum Film



Strange River. Drama. Spanien, Deutschland 2025. Regie: Jaume Claret Muxart. Cast: Jan Monter Palau, Nausicaa Bonnín, Francesco Wenz, Jordi Oriol, Bernat Solé Palau, Roc Colell Moncunill. Laufzeit: 106 Minuten. Sprache: katalanisch-deutsche Originalfassung, teilweise mit deutschen Untertiteln. Verleih: Salzgeber. FSK 12. Im August 2026 in der Strange River. Drama. Spanien, Deutschland 2025. Regie: Jaume Claret Muxart. Cast: Jan Monter Palau, Nausicaa Bonnín, Francesco Wenz, Jordi Oriol, Bernat Solé Palau, Roc Colell Moncunill. Laufzeit: 106 Minuten. Sprache: katalanisch-deutsche Originalfassung, teilweise mit deutschen Untertiteln. Verleih: Salzgeber. FSK 12. Im August 2026 in der Queerfilmnacht . Regulärer Kinostart: 27. August 2026.