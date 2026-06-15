Siegel bringt ESC-Lied aus Koma mit: "Es ist unschlagbar"

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Schlagerkomponist Ralph Siegel hat sich mit einer neuen Songidee aus dem Koma zurückgemeldet. (Bild: Ailura / wikipedia)

Der Schlagerkomponist Ralph Siegel hatte während seines Komas offenbar eine künstlerische Eingebung für den Eurovision Song Contest. "Ich habe aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar", sagte der 80-Jährige dem "Münchner Merkur" von Ippen Media. Er wolle den Song beim nächsten ESC einreichen und habe genau so ein Gefühl wie damals mit "Ein bisschen Frieden". Der Titel war 1982 der Gewinner des Wettbewerbs.

Ansonsten erlebte Siegel das künstliche Koma als Horror. "Ich kann mich nicht an Details erinnern, aber ich hatte Angst", sagte er dem Blatt. "Das war das Schrecklichste, was ich jemals erlebt habe. Fürchterlich. Es war wie ein immerwährender Alptraum. Es war ein Gefühl, als ob ich gefangen und gefoltert wurde."

Anfang Juli hatten die Ärzte den 80-Jährigen wegen einer Lungenentzündung in ein künstliches Koma versetzt, vor rund zwei Wochen war er daraus wieder erwacht. Nun arbeitet der Münchner an seiner Genesung und machte dem Bericht zufolge auch schon seine ersten Schritte, "langsam natürlich, noch mit einer Gehhilfe, einer Art Rollator. Aber trotzdem: Das hat mir viel Mut gemacht, dass ich bald wieder laufen kann", sagte er. Und: "Ich hoffe, ich komme Ende nächster Woche nach Hause."

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponist*­innen und -produzent*­innen. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht, sein bekanntester Hit ist "Ein bisschen Frieden". (dpa/cw)

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