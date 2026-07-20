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Sophie Koch ist seit Mai 2025 Beauftragte der Bundes­regierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Bild: Stefan Kraft)

Seit zwei Jahren können Menschen sich zur Änderung ihres Geschlechtseintrags nach dem Selbst­bestimmungs­gesetz (SBGG) anmelden  die Queer­beauftragte der Bundes­regierung zieht eine positive Bilanz. "Aus meiner Sicht hat sich das Selbst­bestimmungs­gesetz bewährt", teilte Sophie Koch (SPD) auf dpa-Anfrage mit. "Für viele Menschen hat es endlich die lange erhofften Erleichterungen gebracht, so dass für sie ein selbstbestimmtes Leben möglich ist." Das zeigten auch die Zahlen.



Die Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag und die Vornamen zu ändern, haben bundesweit bereits 28.000 Menschen in Anspruch genommen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, über die der Bundesverband Trans* (BVT*) Ende Juni berichtete. Besonders viele Änderungen gab es demnach im November und Dezember 2024, kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes. Allein in diesen zwei Monaten gaben 10.589 Menschen eine Erklärung nach dem Selbst­bestimmungs­gesetz ab.



Es ist davon auszugehen, dass zumindest zu Beginn ein Nachholeffekt wirkte. Dem Statistischen Bundesamt zufolge hatte es von Januar bis Oktober 2024, als noch das sogenannte Trans­sexuellengesetz angewendet wurde, nur 596 Änderungen gegeben. Der Bundesverband Trans* geht davon aus, dass viele trans und nichtbinäre Menschen auf das Selbst­bestimmungs­gesetz und die damit verbundene Abschaffung von Begutachtung und Gerichtsverfahren gewartet haben.



Der Blick auf die Bundesländer zeigt: Besonders jene mit einer großen queeren Community und vielen Einwohner*­innen haben erwartungsgemäß die meisten Änderungen registriert. 2025 gab es die meisten Änderungen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, Berlin und Baden-Württemberg. (dpa/cw)