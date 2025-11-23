Größter CSD in Hamburg zeigt: Wir lassen uns nicht einschüchtern!

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Mit einer Rekordbeteiligung von rund 300.000 Menschen haben Teilnehmende in Hamburg am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) ein Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung gesetzt. Das teilten Polizei und Veranstalter*innen übereinstimmend mit. Im vergangenen Jahr waren rund 260.000 Menschen gekommen, erwartet worden waren diesmal etwa 250.000 bis 260.000 Teilnehmende. Die 46. CSD-Demonstration stand unter dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen  für eine Zukunft ohne Angst!".



Die Parade fand nur eine Woche nach dem islamistischen Anschlag auf dem Berliner CSD statt, bei dem ein 21-Jähriger mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren war und mutmaßlich mit einer Machete weitere Menschen attackiert hatte. Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter wurde noch am selben Abend bei einem Polizeieinsatz erschossen (Live-Blog zum CSD-Anschlag).

Politiker*innen zeigen Solidarität

Die Route führte durch den Stadtteil St. Georg über den Steindamm und die Mönckebergstraße bis zur Lombardsbrücke in die Innenstadt. Rund 150 Gruppen sowie knapp 60 Trucks nahmen teil  nach Angaben der Veranstalter*innen so viele wie nie zuvor. Zu den vertretenen Gruppen zählten unter anderem Queere Familien Hamburg, der Sportverein Startschuss, der Chor Schola Cantorosa sowie die Omas gegen Rechts. Große Unternehmen wie Lufthansa Technik, Vattenfall, Beiersdorf und Eurowings sponserten Trucks, ebenso beteiligten sich die Feuerwehr, die evangelische Kirche, der Landesverband der Hospiz- und Palliativarbeit und das Universitätsklinikum Eppendorf. Ein "CSD-Inklusionstruck" bot Mitfahrgelegenheiten für Rollstuhlfahrer*innen an. Von den Parteien waren SPD, Grüne, Linke, FDP und Volt vertreten. Dutzende ehrenamtliche Demohelfer*innen und mehr als 300 Ordner*innen unterstützten die Organisation.



Bei der Demoparade herrschte dichtes Gedränge (Bild: IMAGO / diebildwerft)

Angeführt wurde der Zug unter anderem von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD), Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), SPD-Bundesfraktionschef Matthias Miersch, der Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sophie Koch (SPD), sowie der Dragqueen Olivia Jones. Mit dabei waren auch Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und die frühere Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Der Berliner CSD e.V. beteiligte sich mit einem eigenen Truck. Auch Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) war vor Ort. "Es geht jetzt darum, an der Seite der queeren Community zu stehen", erklärte sie. "Der Anschlag darf nicht dazu führen, dass sich queere Menschen aus Angst zurückziehen oder weniger sichtbar werden."

Olivia Jones: "Wir lassen uns nicht unterkriegen"

Olivia Jones zog mit einer Schärpe mit der Aufschrift "Jetzt erst recht" durch die Hamburger Innenstadt. Bei Instagram schrieb sie zu einem Video von der Konfettikanone, die um 12 Uhr an der Lübecker Straße den Startschuss gab: "Wir lassen uns nicht unterkriegen."



Auch Rockmusiker und Wahl-Hamburger Udo Lindenberg sendete auf Instagram einen Gruß an die Teilnehmenden: "Lasst uns Haltung zeigen. Gegen Hass und Hetze. Gegen Gewalt. Gegen Ausgrenzung und beknackste Prüderie. Für Vielfalt. Für Respekt. Für Menschlichkeit. Für ein friedliches Miteinander. Für die wunderbare LGBTQIA+-Community." Dazu postete er ein Video, in dem er mit Olivia Jones tanzt.



CSD-Sprecher: "Das Gemeinschaftsgefühl der Community war spürbar"



"Wir als queere Community können uns in unserem Schmerz auf dem CSD gegenseitig Kraft geben", erklärte Hamburg-Pride-Sprecher Manuel Opitz gegenüber dpa. Bereits am Freitagabend hatte der Verein beim CSD-Straßenfest in der Innenstadt eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags abgehalten. "Das Gemeinschaftsgefühl der Community war spürbar", so Opitz. Er zeigte sich beeindruckt, dass "die Stadtgesellschaft zusammenkommt und solidarisch an unserer Seite steht". Es seien deutlich mehr Menschen als in früheren Jahren auf den Straßen gewesen, die nicht queer seien  darunter Familien mit Kindern, Seniorinnen und heterosexuelle Paare. "Wir fühlen uns getragen von der Stadtgesellschaft, wir sind stolz auf Hamburg."



Die Co-Vorsitzenden von Hamburg Pride e.V., Jenny Saitzek und Christoph Kahrmann, erklärten: "Wir haben heute als queere Community, aber auch als Stadt Hamburg ein kraftvolles Zeichen gesetzt und deutlich gemacht: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Unsere Antwort auf Hass ist Sichtbarkeit, Zusammenhalt und die Forderung nach einer Politik, die unseren Schutz endlich wirksam stärkt." Sie forderten, dass die Bundesregierung den Schutz queerer Menschen in Artikel 3 des Grundgesetzes verankere.



Zwischenfälle wurden nicht bekannt



Die Hamburger Polizei hatte ihr Sicherheitskonzept nach dem Anschlag in Berlin überarbeitet und die Zahl der eingesetzten Kräfte gegenüber der ursprünglichen Planung verdoppelt. Hinzu kamen Betonpoller und quer gestellte Lastwagen. Polizeipräsident Falk Schnabel sagte dem NDR, sämtliche Sicherheitskonzepte einschließlich der Route seien noch einmal intensiv geprüft worden. An der Parade selbst habe es aus Sicht der Polizei nie einen Zweifel gegeben, man wolle aber kein Risiko eingehen: "Alle können sich auf ein Höchstmaß an Sicherheit einstellen." Eine Polizeisprecherin beschrieb die Stimmung am Nachmittag als "absolut friedlich und ausgelassen"; Zwischenfälle seien nicht bekannt geworden. "Wir sind sehr zufrieden."



Das CSD-Straßenfest auf dem Rathausmarkt sowie am Ballindamm geht bis Sonntagabend um 22 Uhr weiter. (mize/dpa/AFP)