Von Robin Schmerer

Heute, 12:20h 3 Min.

Heute, 12:20h 3 Min.

Ziemlich genau vor zehn Jahren ging mit der australischen Dramedy "Please Like Me" eine der feinfühligsten und authentischsten Serien über Freundschaft und queere Identitätsfindung zu Ende. Nachdem einige Staffeln des Geheimtipps hierzulande bis 2023 ausschließlich bei Netflix abrufbar waren, stehen nun erstmals wieder alle 32 Episoden zur Verfügung  und das völlig kostenlos und werbefrei in der Arte-Mediathek.



Als Josh (Josh Thomas) von seiner Freundin verlassen wird, weil sie genau wie seine übrigen Freund*innen davon überzeugt ist, dass er schwul ist, gesteht sich der 21-Jährige seine Homosexualität endlich auch selbst ein. Angespornt von seinem besten Freund und Mitbewohner Tom (Thomas Ward) stürzt sich Josh ins Dating-Leben und glaubt, bereit für die Männerwelt zu sein.



Besonders erfreut über sein Coming-out ist Toms Arbeitskollege Geoffrey (Wade Briggs), und die beiden jungen Männer lassen sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten auf eine Beziehung ein. Gemeinsam mit seiner Clique manövriert sich Josh durch das Sydney der 2010er Jahre und erlebt Freud und Leid der Jugend.

Abenteuer Alltag

"Please Like Me" ist erfrischend normal und wird nicht zu Unrecht häufig mit den HBO-Klassikern "Girls" oder "Looking" verglichen. Weder wird um Joshs Homosexualität großes Aufheben gemacht noch erzählt die Serie besonders ausgefallene Geschichten. Vielmehr befasst sie sich im Kern mit den Problemen und Sorgen des Erwachsenwerdens, die über Josh hereinbrechen und ihn nicht selten überfordern. Dass er schwul ist, ist dabei weniger ein Problem, als dass er zunehmend Verantwortung übernehmen muss.



So auch für seine stark depressive Mutter, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Kurzerhand zieht Josh daher wieder bei ihr ein, um sie zu unterstützen und ein Auge auf sie werfen zu können. Auch für seine Freund*innen hat der empathische Josh immer ein offenes Ohr. Selbst seine Ex-Freundin bleibt für ihn eine wichtige Bezugsperson. Das Abenteuer besteht für alle Figuren schlichtweg darin, den Alltag möglichst gut zu meistern, weshalb sich das Genre Dramedy auch am besten eignet, um von diesen Höhen und Tiefen zu erzählen.



| Direktlink | Englischer Original-Trailer zu ersten Staffel

Gekonnt verbindet "Please Like Me" Humor mit Tragik, wobei der Opening-Song der Serie die Lebenseinstellung von Hauptfigur Josh widerspiegelt: "I'll be fine". Es wird schon alles gutgehen. Humorvolle Szenen entstehen meist aus chaotischen Alltagssituationen, während ernste Themen wie mentale Gesundheit stets mit dem nötigen Ernst und viel Sensibilität behandelt werden. Gleiches gilt für das Thema Queerness, das glücklicherweise klischeefrei und mit Feingefühl in die Serienhandlung eingebunden wird. Dieser Spagat gelingt der Serie wie kaum einer anderen und macht sie auch zehn Jahre nach ihrem Ende noch zu einer überaus sehenswerten Perle.

Authentische Rückschau

Erdacht wurde "Please Like Me" von Hauptdarsteller Josh Thomas, der vor allem aus seinen eigenen Erfahrungen als schwuler Mann schöpft und sein eigenes Coming-out verarbeitet. Auch die Mutter des Darstellers unternahm in dessen Kindheit einen Suizidversuch, weshalb es ihm wichtig war, mentale Gesundheit zu einem zentralen Thema der Serie zu machen und auf diese Weise Aufmerksamkeit zu generieren.



All das sorgt für ein Höchstmaß an Authentizität, das auch unzählige Kritiker*innen über die Jahre in ihren sehr wohlwollenden Besprechungen hervorgehoben haben. Besonders in ihrem Heimatland Australien wurde "Please Like Me" für zahlreiche Preise nominiert und auch vielfach ausgezeichnet. Hierzulande fielen die Stimmen zur Serie ebenfalls durchweg positiv aus. Und doch blieb sie ein Geheimtipp, den nun hoffentlich eine ganz neue Generation zu entdecken vermag.